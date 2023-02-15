Три неотложные потребности ВСУ 15 февраля, 14:24 Эксклюзив NV

Говорить о том, что уже поступающие образцы тяжелого вооружения сейчас будут брошены, условно говоря, под Угледар, Марьинку или Бахмут — не приходится

На сегодняшний день у ВСУ, сил обороны Украины есть три неотложных потребности. Это боеприпасы в достаточно большой линейке (от боеприпасов к системам ПВО, заканчивая артиллерийскими). Это бронетехника, причем речь идет о ускоренных и безопасных поставках тяжелой бронетехники, в первую очередь, танков. Но не только танков, а боеспособной техники в максимально сжатые сроки, чтобы просчитать эту логистику, необходимую для того, чтобы можно было сформировать две, желательно три танковых бригады из вооружения, которое поставляют партнеры, на весну. Ну и третий вопрос — это параллельная подготовка личного состава систем ПВО дальнобойных — речь идет о Patriot и Samp-T.

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Насколько я понимаю, на Рамштайне (официальную информацию по этому поводу я не видел) также обсуждался вопрос о том, чтобы произвести прямые поставки Киеву образцов вооружения непосредственно от производителей по упрощенной схеме в обход всевозможных правительственных государственных прокладок под гарантии и возможно под финансирование правительств этих стран. Это просто существенно упростило бы процедуру снабжения. Ибо то, что мы получаем, это так называемое избыточное, то есть со складов Министерства обороны соответствующих стран. Есть потребность уже договариваться напрямую с производителями для того, чтобы восполнять потери, которые есть и, к сожалению, еще будут во время ведения этой войны.

Ну и обсуждался вопрос увеличения производства боеприпасов, в частности 150-мм для того, чтобы с одной стороны, поставляющиеся нам боеприпасы могли пополнять свои запасы, с другой стороны, для того, чтобы потребности Украины, которые увеличиваются в использовании этих боеприпасов удовлетворить необходимым образом.

Украинские танкисты готовятся по ускоренному курсу, потому что полный курс может длиться до полугода и даже больше. Потому что, например, сложные системы, которыми являются, например, танк Леопард-2, можно научить достаточно быстро людей, являющихся уже профессиональными танкистами. Но для того, чтобы довести их действия до автоматизма, для того чтобы сладить действия экипажа, для того, чтобы научиться работать в системе рота-батальон-бригада, для того чтобы максимально использовать потенциал этого танка, нужно гораздо больше времени. Отбирают для этого обучения людей способных, которые могут не только научиться, а в случае необходимости научить других.

Соледарские и бахмутские бои не всегда типичны

Но здесь проблема еще и в том, что танки, которые будут поступать, это танки разных моделей, разных модификаций. Они иногда существенно отличаются. Это будет создавать дополнительные проблемы и при эксплуатации, и при ремонте, и при их непосредственном боевом использовании. Это также следует иметь в виду нашим войскам, когда придется применять это оружие на поле боя.

Я бы хотел заметить, что соледарские и бахмутские бои не всегда типичны. Потому что это контактные бои, где как раз вражеская бронетехника используется крайне мало. Обратите внимание под Угледаром, например, где достаточно хорошо поработали не только ПТУРы или ПТРК, но и артиллерия — уничтожив вражескую бронетехнику. А вот под Бахмутом и Соледаром врагом бронетехники используются очень мало. Это контактные бои, ведущиеся преимущественно личным составом, вооруженным стрелковым вооружением, с помощью иногда легкой бронированной техники реже боевых машин пехоты.

Эта война еще раз доказывала, что в первую очередь это война артиллерии, война разведки. И потому напоминаем нашим партнерам (кстати, они об этом не забывают) о необходимости поставки ПТРК разного типа, то есть противотанкового ручного оружия которым руководствуется, в первую очередь пехота, мы все равно подчеркиваем, что прежде всего нуждаемся в увеличении артиллерийских стволов и увеличении боеприпасов. Эта проблема очень серьезная. Она решается, но, к сожалению, удовлетворить потребности вооруженных сил в условиях очень жесткой войны пока наши партнеры не могут.

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Объективно оценивать работу Укроборонпрома и вообще оборонно-промышленного комплекса достаточно сложно по объективным причинам. Для тех, кто не знает, просто объясню, что любое изделие, любое средство поражения, любая единица техники — это цепочка с большим количеством различных предприятий. И, условно говоря, если у вас какое-то предприятие расположенное на оккупированной территории или полностью разрушенное, то возможность быстро произвести какое-то изделие отсутствует или существенно усложняется.

Напомню о том, что у нас часть предприятий, даже те, которые не уничтожены, постоянно под ударами. То есть ракетные удары наносятся не только по критической инфраструктуре (например, подстанции или электростанции), но и по объектам оборонно-промышленного комплекса. Если об этом не пишут публично, то это не значит, что этих ударов нет (а не пишут публично по понятным причинам). Часть предприятий релоцирована. А предприятия сейчас, несмотря на то, что они могут использовать для своих сотрудников так называемую броню (то есть им дается возможность избегать мобилизации если они действительно профессиональные специалисты, необходимые для производства критически важных элементов или вооружения) все равно они страдают от недостатка квалифицированных кадров. Есть проблема с материалами, которые есть за границей по разным причинам и объективным, и субъективным.

Поэтому объективно оценить очень трудно, ввиду тех обстоятельств, в которых ОПК сейчас работает. Скажу так, что ему производство дается очень тяжело. Говорить о том, что оно полностью удовлетворяет потребности ВСУ, невозможно. К сожалению, мы в этом смысле по объективным причинам очень зависим от наших партнеров.

Можем ли мы рассчитывать, что украинские войска сейчас получают такую помощь техникой и вооружениями? Техника приходит малыми партиями. Использовать технику чайными ложками — это неэффективно. Такое использование техники — это ее сожжение, простите на слове.

Мы получаем не так много техники, как нам бы хотелось. Хотя это уже ощутимо. Это в разы больше, чем мы получали до этого. Раньше вообще по большому счету о современной тяжелой технике речь не шла. Мы получали советские, постсоветские модернизированные и не модернизированные образцы. Сейчас мы получим уже совсем современную тяжелую бронированную технику. Речь идет и о БМП, и о БТРах, о САУ Archer (на мой взгляд, это одна из самых лучших). Танки, в частности Леопард 2. Но их использование имеет смысл, если они будут сведены в тактические объединения, то есть бригады. И, учитывая все же небольшое количество, их надо использовать, не в обороне, а в наступлении, использовать не кусками, а таким крепким кулаком. И использовать тогда, когда вся необходимая техника будет распределена по военным подразделениям, а личный состав будет обучен, слажен.

Говорить о том, что те образцы тяжелого вооружения, которые уже начали поступать, прямо сейчас будут брошены, условно говоря, под Угледар, под Марьинку или под Бахмут — не приходится. Хотя я не военный ни по должности, ни по образованию, но в данном случае ссылаюсь на точку зрения людей, которые будут принимать соответствующие решения. Поэтому я не думаю, что такое решение будет принято. Безусловно, наши военные, держащие оборону (сейчас мы перешли к обороне) пытаются эту оборону вести активно. То есть не только отступать, но и контратаковать, не только удерживать позиции, но и попытаться отгонять врага. Но, безусловно, там привлекаются ресурсы, в том числе, к сожалению, готовившиеся к наступлению те бригады или подразделения бригад.

Это требования войны. Но говорить о том, что на какое-то из этих направлений бросать новое вооружение — я не думаю, что это уместно и не думаю, что генеральный штаб или главнокомандующий или командующий сухопутными войсками решится на такое решение.

Поскольку должен быть ресурс, должен быть резерв. Вот вспомните: в свое время, когда нам начали поступать боевые бронированные машины. Это был классический зоопарк. Они приходили из разных стран, в разном состоянии. Нам начали поступать из нескольких стран опять же в разном состоянии самоходные артиллерийские системы М109, немного больше нам пошло прицепной артиллерии — 155 мм, 105 мм. Так я помню такие знаете иногда даже полуистерические упреки — А где все это? А почему оно не на фронте? А куда все делось? Потом было наступление — одно и другое, и мы увидели, где оно.

Если у армии нет резерва, то, извините, рассчитывать на победу очень сложно. Еще раз говорю, мы вынуждены использовать часть резерва даже в оборонных операциях, используя тех людей и образцы вооружения, которые держали для наступления. Ситуация такова.

Но как раз наличие ресурса, наличие резерва и личного состава, и сил и средств и поражения, и артиллерии, бронированной техники — если этого нет в резерве, то у тебя шансов на наступление, а значит, на победу просто нет. И это очень тяжело. Это всегда очень тонкая материя, это очень сложное искусство, и надеюсь, что наши военные начальники высокого уровня достаточно им овладели.

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