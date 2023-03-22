Одна попытка контрнаступления ВСУ. В чем прав президент Чехии 22 марта, 13:33 Эксклюзив NV

На днях мы услышали заявление новоизбранного президента Чехии

Напомню, что Петр Павел считает, что у Украины будет лишь одна попытка контрнаступления, поскольку союзникам будет сложно долгое время поддерживать нынешний уровень помощи Украине.

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Во-первых, скажу, что заявление президента Чехии — его точка зрения, но эта точка зрения точно имеет право на существование.



Во-вторых, от войны устают не только те, кто участвует в ней непосредственно, — военнослужащие, также жители Украины, которые независимо от того, кто где находится, тоже страдают от войны в большей и меньшей степени. К сожалению, другим способом, но тоже устают и те страны, которые нам помогают. И эта усталость может сказываться, разумеется, на объемах помощи, оказываемой странами Украине в борьбе с агрессором. Это абсолютно объективная, к сожалению, вещь и для того, чтобы облегчить возможность получения бесперебойной масштабной системной помощи от этих стран, очевидно, необходимы военные победы. Тогда правительствам разных стран, где по-разному относятся к необходимости помогать Украине, проще будет мотивировать необходимость тратить деньги, ресурсы для того, чтобы помогать Украине.



Это для нас война между добром и злом. Но у каждой страны есть своё население. Это население по-разному смотрит на ситуацию, и понятно, что в любой стране, даже в той стране, где большинство населения симпатизирует Украине, все равно может быть достаточно большой процент, имеющий право задать своему правительству вопрос: «А почему вы тратите миллиарды или миллионы долларов на помощь Украине, когда у нас такой перечень огромный проблем?». И поэтому, если будут военные успехи, то это упростит задачу правительствам, которые обязались помогать Украине. Вот в этой логике я рассматривал бы заявление президента Чехии. Наверное, он прав.



Вот в этой логике я бы рассматривал заявление президента Чехии

В-третьих. Понятно, что война может продолжаться долго, к сожалению. Но успех украинского наступления — весеннего или летнего — будет зависеть от многих факторов. Он существенно повлияет на характер войны, на ее результат. Для любого украинца нет иного варианта развязки этой войны кроме как победа, но на характер этой войны наступление ВСУ точное повлияет. Если будут масштабные военные успехи, то это может привести в обозримом будущем к перелому, соответственно — к уменьшению сроков продолжительности этой войны. Если это не удастся, так, к сожалению, тоже бывает, тогда война может перейти в затяжную. И тогда на ход событий могут повлиять уже не столько непосредственно боевые действия, сколько внешние факторы, на которые, к сожалению, мы влияем только косвенно.



В-четвертых. Понятно, что россияне тоже истощаются. У них есть проблемы, во многом, похожие на проблемы наши, несмотря на то, что РФ гораздо более ресурсная страна, с большей территорией, с большими запасами природных ископаемых, с более крепкой финансовой подушкой, с большим мобилизационным ресурсом. У них тоже есть снарядный голод, проблемы с производством военной техники. Они несут огромные потери, у них есть проблемы с мобилизацией, с поиском квалифицированного и мотивированного ресурса, который мог бы восполнить те дыры, которые у них появились после многочисленных потерь на поле боя. Понятно, что они рассчитывают, в том числе, и на поддержку Китая, заинтересованы во внешнеполитической поддержке Китая и в том, что называется китайским ленд-лизом, но не думаю, что смогут рассчитывать на какую-то существенную поддержку. Китай им и сейчас предоставляет определенную часть продукции двойного назначения, но это ограниченная помощь, и пока не очевидно, что Китай готов оказывать большую поддержку.



Следовательно, надежда Украины — на контрнаступление ВСУ. Дальше все будет зависеть от мудрости наших командиров и от доблести наших военнослужащих, от того, насколько четко будут просчитаны планы, насколько удачно и мудро будет выбрано направление главного удара, рассчитано время. То, что не от нас зависит — это насколько быстро нам поступит оружие, которое нам обещали западные партнеры.



Полную версию интервью с Сергеем Рахманиным слушайте на Radio NV: