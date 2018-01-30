Кремлевский доклад: угроза или пиар-акция

Реакция путинского пресс-секретаря Пескова на публикацию «кремлевского доклада» Минфина США вполне нормальная, адекватная и естественная. Он же должен был что-то сказать. Вот он и изобразил какие-то несвязные речи о «врагах США».

Полагаю, что на ответные меры Россия не пойдет. По той простой причине, что она ничего сделать не может. Если Москва, например, напечатает «симметричный список» членов конгресса и американских миллиардеров, это ничего, кроме хохота, в США не вызовет.

И это никак не отразится на двусторонних отношениях США и России. Этот список — бессмысленный. Ну напечатали в Вашингтоне «телефонный справочник» из 210 фамилий. Если они хотя бы номера мобильных указали, это было бы в большей степени неприятнее. Оборвали бы телефоны этим людям. Не американцы, конечно, а простые российские граждане. А так — это просто перечень фамилий и должностей.

Если вы ждали чего-то эдакого после публикации «кремлевского доклада», вынужден разочаровать. Это был обычный пиар. Чтобы продать товар, его нужно распиарить. И чем меньше товара, тем больше пиара. Это закон работает и в политике.

После 18 марта Путин все же попытается наладить отношения с Западом

Почему на российском телевидении каждый день беснуются, как сумасшедшие, и говорят про Украину? Они хотят напасть на Украину? Если бы хотели, то для этого не требуется такое количество истерик Жириновского и Соловьева. А почему в Украине Порошенко с утра до ночи проклинает Россию? Он хочет освободить Донбасс? Нет, не хочет. Это просто пиар. Американцы тоже умеют себя продавать, и этот список — стопроцентная пиар-акция. Не больше, не меньше. И никакого практического значения он не имеет.

Другое дело, что эта ситуация символически показывает, что американцы не собираются отступать и идти на какие-то договорённости с Россией. Впрочем, это и так очевидно.

Думаю, что после 18 марта Путин все же попытается наладить отношения с Западом. Как он будет это делать, и получится ли у него, — другой вопрос. Но интенции такие у него будут.

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