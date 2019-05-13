Рада тянет Зеленского за булаву Сегодня, 18:42 91

Чем жила страна 13 мая 2019 года

Рада тянет Зеленского за булаву. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент определится с датой инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского на этой пленарной неделе.

Об этом Парубий сказал в ходе заседания согласительного совета.

«На сегодня зарегистрировано пять постановлений, одно из них отозвано в субботу. Я считаю, это будет тоже одно из ключевых решений во время пленарного заседания Верховной Рады», - отметил спикер ВР.

На днях Зеленский обратился к парламенту с призывом на ближайшем пленарном заседании назначить дату его инаугурации на 19 мая.

В пропрезидентской фракции БПП (135 мандатов) довольно формально заявили, что их устроит любая дата инаугурации. В еще одной части нынешнего провластного большинства – фракции Народного фронта (80 мандатов) – считают, что торжественная присяга не должна звучать 19 мая, в день памяти жертв политических репрессий. А вот Батькивщину Юлии Тимошенко (20 мандатов) такая дата инаугурации вполне устраивает…

Сам же новоизбранный президент пытается проводить время с пользой, но в привычном для себя виртуальном стиле…

Зеленский заговорил голосами божьих людей. Избранный президент Владимир Зеленский опубликовал видео с обращением иерархов разных конфессий к жителям Донбасса и Крыма.

В своем обращении главы религиозных конфессий заявили, что Украина невозможна без Крыма и Донбасса и они молятся за объединение страны и наступление мира.

В записи приняли участие: почетный патриарх Филарет (который сейчас намерен восстановить УПЦ КП), глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви верховный архиепископ Киево-Галицкий Святослав, духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.

Со всеми участниками этой записи Зеленский ранее (уже как победитель выборов) встречался.

В ролике отсутствует обращение предстоятеля Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополита Киевского и всея Украины Епифания. Хотя с ним Зеленский тоже имел рандеву.

Зеленский мог бы еще иметь рандеву и с личным адвокатом Дональда Трампа, но не сложилось, - сложился скандал…

Луценко втянул Зеленского в международный скандал. Генпрокурор Юрий Луценко «продал» личному адвокату американского президента Рудольфу Джулиани историю с участием экс-вице-президента США Джозефа Байдена и экс-министра экологии Украины Николая Злочевского для сохранения за собой должности генпрокурора.

Об этом заявил депутат Сергей Лещенко.

«Была подготовлена докладная записка, которую передавали Джулиани, о том, что они установили множество фактов, которые касаются получения Байденом каких-то материальных выгод, каких-то сговоров с украинскими политиками», - пояснил парламентарий на созванном им брифинге.

В записке, переданной неофициальными каналами от окружения Луценко к Джулиани, речь идет о том, что в марте 2014-го Злочевский вышел на Байдена и Джона Керри, который занимал должность госсекретаря США и якобы предложил им поделиться доходами своей газовой компании Буризма. Американские высокопоставленные лица якобы согласились на взятки.

«И тут настал 2017-й и Байден понял, что пора уходить из Белого дома, потому что выиграл Трамп. И в свою последнюю поездку в Украину он потребовал – нет, не борьбы с коррупцией, а от Порошенко гарантий, что никто не будет расследовать Буризму. А взамен Байден якобы пообещал... помощь установить контакты с администрацией Трампа. Такая вот история, которую Луценко «продал» Джулиани», - рассказал Лещенко.

При этом он добавил, что не знает, насколько правдива эта история.

Депутат также заявил, что Луценко «втянул Украину в грязную игру».

Ранее Джулиани отказался от анонсированного визита в Украину и переговоров с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским: он заявил, что в окружении Зеленского есть враги Трампа, - в частности, Лещенко.

Последний некогда обнародовал «черную бухгалтерию» Партии регионов, в которой среди реципиентов выплат фигурировало имя главы штаба Трампа Пола Манафорта.

Это спровоцировало серьезный скандал во время американских выборов и отставку Манафорта.

О нынешней истории с участием Джулиани даже написала The Washington Post.

По данным издания, Зеленский не хочет быть втянутым во внутриполитический конфликт в США из-за проведения расследования о деятельности сына Джо Байдена.

Как сообщили источники издания, Зеленского может коснуться история с намерениями американских властей убедить Украину провести расследование деятельности сына экс-вице-президента США.

В окружении Зеленского, по оценкам издания, рассматривают это дело как «внутреннее дело США». Также соратники избранного президента намерены не допустить, чтобы данный конфликт отвлекал Зеленского от повестки дня.

Хантер Байден (сын Джо Байдена) работал в украинской газодобывающей компании Буризма Николая Злочевского.

На международной арене нового президента ждут не только скандалы…

Еврокомиссар дал совет Зеленскому. Новоизбранному президенту Украины важно продемонстрировать свою независимость от олигархических структур. Так считает Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам расширения.

Он отметил, что Владимир Зеленский был избран, как несистемный кандидат, но нынешний истеблишмент все еще остается в Украине.

Кроме того, Хан озвучил два вызова, которые стоят перед Украиной в этом году: выплата долговых обязательств и завершение переговоров по газовому договору с Россией.

Ранее Хан заявил, что ЕС полностью поддерживает Зеленского и приглашает того осуществить первый визит в Брюссель.

Да и внутри Украины у Зеленского хватает потенциальных союзников…

Садовый может одобрить роспуск Рады. Партия Самопомич (ее парламентское представительство насчитывает 25 мандатов) готова поддержать проведение досрочных парламентских выборов, если перед этим будут внесены изменения в закон про выборы.

Об этом у себя в ФБ написал лидер партии и мэр Львова Андрей Садовый.

В частности, Самопомич выступает за открытые списки и ликвидацию мажоритарки.

Также в политсиле предлагают отменить депутатскую неприкосновенность.

«Самопомич не против досрочных выборов. Коалиции реально нет и это все понимают [отсутствие коалиции – формальный повод для прекращения полномочий нынешнего созыва ВР]. Но на новые выборы стоит идти с новыми избирательными правилами», - отметил Садовый.

Он также добавил, что его партия поддержит ту дату инаугурации, которую предложит новоизбранный президент (а тот уже и предложил – 19 мая).

Владимир Зеленский ранее заявил, что пока рано говорить о возможном роспуске парламента, поскольку он еще не вступил в должность главы государства.

Подчиненные уже упомянутого выше Луценко взялись (не по своей воле) рубить сук, на котором сидят…

ГПУ разберется с судьями и Порошенко. Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства руководства государства в деятельность судей Окружного админсуда Киева.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

Производство открыто по заявлению судей. Они предположили, что высшие должностные лица государства во время заседания Совбеза (случилось 18 апреля), на котором рассматривалось решение Окружного админсуда (его приняли в тот же день, но ранее) о незаконности национализации Приватбанка, могли совершить уголовное преступление. А именно – вмешательство в деятельность судебных органов.

На том заседании Совбеза Порошенко и Ко осудили действия админсуда…

А вот осуждать России желающих в Европе нет…

Россия за паспорта не ответит. Евросоюз не планирует вводить новые санкции против РФ из-за незаконной выдачи паспортов на Донбассе.

Об этом заявили министры иностранных дел государств-членов ЕС, собравшиеся в Брюсселе по случаю 10-й годовщины Восточного партнерства,

По словам главы МИД Чехии Томаша Петршичека, ЕС знает о решении РФ, но не планирует давить на Москву из-за паспортизации.

«Сейчас мы больше привержены к поиску диалога, а не к давлению, как это делает сама Российская Федерация», - сказал он.

Позицию европейцев подтвердил также румынский министр Теодор Мелешкану, который считает, что новые санкции против РФ не нужны самой Украине.

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям оккупированных территорий Украины – «ДНР» и «ЛНР» - получить гражданство РФ в упрощенном порядке.

А украинцы продолжают доказывать, что они живут в стране, где каждая кухарка может остановить любую реформу…

Налоговую поставили на паузу. Госрегистратор Шевченковской районной госадминистрации Киева Виталий Желинский приостановил регистрацию Государственной налоговой службы (ГНС).

Желинский сослался на то, что Госфискальная служба (ГФС), правопреемником которой будет ГНС, не находится в состоянии ликвидации, так как реформировать ведомство планируется путем его разделения (ГФС разделяют на налоговую и Гостаможню).

8 мая Кабмин уже назначил замминистра финансов Сергея Верланова главой ГНС сроком на пять лет. Тот успел сообщить, что ведомство, которое создается в рамках реорганизации ГФС, заработает в июне или июле.

Медреформа остается флагманом изменений в стране…

Е-рецепт действует вовсю. Нацслужба здоровья сообщила о том, что в Украине отпущено уже миллионное лекарственное средство по электронному рецепту.

Уляна Супрун, и. о. главы Минздрава, напомнила по этому поводу, что электронные рецепты выписывают на лекарственные средства по программе Доступні ліки. По ней уже два года украинцы с болезнями сердца, диабетом и астмой получают препараты или полностью бесплатно, или с небольшой оплатой. Сейчас в программе участвуют 268 препаратов, 64 из которых полностью бесплатные.

И для финала, вернее, для закольцовывания сюжета этого дайджеста – новость, где вновь встречаются Зеленский и божественные силы (в лице славянского бога плодородия Велеса)…

Бог плодородия подыгрывает Зеленскому. Министерство сельского хозяйства США (USDA) в своем майском отчете высказало ожидание, что Украина в этом маркетинговом году (2019/20) соберет рекордные 72,1 млн т зерновых.

Это на 2,5 млн т больше, чем было собрано годом ранее (69,6 млн т).

При этом экспорт зерна превысит 50 млн т.

Урожай пшеницы в Украине в будущем сезоне увеличится до 29 млн т (+4 млн т). Экспорт составит 19 млн т (+2,5 млн т).

Производство кукурузы снизится до 33 млн т (-2,8 млн т), экспорт — до 27 млн т (-2,5 млн т).

Урожай ячменя, по прогнозам USDA, составит 9 млн т (+1,4 млн т), экспорт — 4,5 млн т (+300 тыс. т).

Производство ржи составит 300 тыс. т (-96 тыс. т), экспорт — 50 тыс. т (-45 тыс. т), овса — 450 тыс. т (+27 тыс. т), экспорт — 10 тыс. т.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

И если хотите читать самое важное за трудный день спокойным вечером прямо в своем смартфоне – подпишитесь на мою рассылку

