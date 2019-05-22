Рада показала Зеленскому кукиш Сегодня, 19:18 1737 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 22 мая 2019 года

Рада показала Зеленскому кукиш. Вчера президент Владимир Зеленский, проконсультировавшись с главами фракций Верховной Рады, вывесил на официальном сайте главы государства указ о досрочном прекращении работы парламента восьмого созыва. И им же Зеленский назначил новые выборы на 21 июля.

Но этот документ не вступил в силу сразу, так как он не был опубликован на бумаге — в газете Голос Украины.

Задержка с публикацией была не случайной — если бы сам указ о роспуске уже вступил в силу, выборы прошли бы по нынешним правилам.

Зеленский же намеревался изменить их: ввести 3% проходной барьер (вместо нынешних 5%), отменить смешанную систему (то есть, оставив партии, но убрав мажоритарщиков), и сделать голосование за партии по так называемым закрытым спискам, — то есть, избиратель голосует за название политсилы, а не за отдельных ее представителей (причем сам же Зеленский ранее обещал обратное, а именно «открытые» списки).

Свои новации президент хотел сегодня провести через ВР с тем, чтобы уже после этого активировать «распускающий» указ. Ради чего глава государства попросил собрать внеочередное заседание парламента.

Заседание-то созвали. Но депутаты не просто не сошлись во мнении — нужно ли оставлять мажоритарку, стоит ли доводить дело до закрытых списков, — а даже не включили поданные Зеленским законопроекты в порядок дня. Для этого не хватило голосов. То есть, парламент провалил затею президента где-то в стадии зачатка.

Закрывая заседание, спикер Андрей Парубий уточнил, что в следующий раз ребята из Рады встрется лишь в следующий вторник — и уже планово.

Зато за сегодня внепланово собранные народные избранники славно покричали и поругались. Олег Ляшко, не приходя в трезвый ум и добрую память, ушел в оппозицию. Владимир Парасюк понабивал о трибуну ребро ладони. Надежда Савченко послала всех нынешних депутатов по домам. А Егор Соболев в конце своего выступления с трибуны употребил слово «херово».

А еще народные депутаты Светлана Залищук, Сергей Лещенко, Мустафа Найем и Аркадий Корнацкий официально вышли из фракции Блока Петра Порошенко…

Вся история с игнорированием Радой инициатив президента означает, скорее всего, то, что Зеленский распустит Раду, выборы пройдут 21 июля, но по старой системе.

Об этом по горячим следам сказал Руслан Стефанчук, представитель президента в парламенте. «Если Верховная Рада не изменит, то у нас нет другого варианта [кроме старых правил], потому что президент наделен только правом законодательной инициативы, но не принятием законов», — сказал он. И пояснил, что дальнейшие шаги Зеленского после провального голосования за его инициативы «будут обсуждаться».

В этом месте стоит вспомнить о так называемых «обычных» украинцах и узнать, а чего же хочет электорат.

А электорат, если верить свежей социологии, хочет вот чего…

За выборы и радикализм. Более 70% украинцев поддерживают идею роспуска парламента и проведения досрочных выборов Рады.

Таковы результаты опроса, проведенного с 16 по 21 мая социологической группой Рейтинг.

Самый высокий уровень поддержки идеи роспуска — на юге и востоке страны (80%). В других регионах Украины ее поддерживают не менее 60% опрошенных.

А еще это же исследование показало, что в Украине невероятно высок запрос на радикальные перемены, — их хотят и жаждут 87% респондентов. И доля подобных «радикалов» лишь увеличивается.

Только 5% опрошенных социологами людей выступают за стабилизацию ситуации, а 6% - за возвращение в прошлое. «Запрос на изменения присущ абсолютному большинству представителей всех возрастных, региональных и электоральных групп», — уточнили аналитики соцгруппы Рейтинг.

И раз уж речь зашла о досрочных выборах, то нужно понимать, а кто же по их итогам может получить мандаты. Пока этот список короток, но красноречив…

СлуНа, СлуНа, и немного БэПэПы. 43,8% украинцев среди тех, кто пойдет на голосование и определился с выбором, готовы провести в Верховную Раду партию Слуга народа (СлуНа) Владимира Зеленского. У нее безусловное первое место по уровню симпатий электората.

Таковы результаты опроса соцгруппы Рейтинг, проведенного 16−21 мая.

За расположившуюся на втором месте Оппозиционную платформу — За жизнь (фронтмены — Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Юрий Бойко) готовы проголосовать 10,5% украинцев.

Несколько отстает от оппоплатформовцев БПП Солидарность Петра Порошенко — у нее 8,8%.

Далее нашла свое четвертое место Батькивщина Юлии Тимошенко — 7,3%. А последнее проходное (с учетом 5% барьера) место осталось за партией Сила и честь Игоря Смешко (ее поддержали 5,1%).

Пока что на грани «пан или пропал» остается Голос Святослава Вакарчука с 4,6% поддержки.

А мимо Рады пролетают радикалы Олега Ляшко, Оппоблок (Александр Вилкул), Гражданская позиция Анатолия Гриценко и все-все-все остальное, которое вы только можете себе представить.

Настало время припасть к еще одному неиссякаемому источнику новостей — кадровой политике Зеленского…

Кадровый фонтан продолжает работу. Сегодня Владимир Зеленский продолжил вчерашнюю традицию (накануне он заполнил ключевые вакансии в своей администрации) и сделал ряд новых назначений.

Президент отдал пост первого замглавы СБУ — начальника главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Ивану Баканову (кресло главы СБУ пока пустует).

Баканов — директор Квартала-95 и глава избирательного штаба Зеленского.

Еще президент решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

Кроме того, президент утвердил своим представителем в Кабмине Андрея Геруса.

Герус — бывший член Нацкомиссии по вопросам регулирования энергетики (НКРЭ).

А Руслан Рябошапка, назначенный вчера замглавой АП, допустил, что представитель штаба президента Зеленского Дмитрий Разумков возглавит партию Слуга народа…

А Елена Зеркаль, замминистра иностранных дел по вопросам европейской интеграции, которую Зеленский вчера попытался сделать замглавы АП (президент даже издал указ, но кандидатка отказалась) сегодня пояснила, что остается на своей нынешней должности…

Пока новоназначенные входят в курс дел, активным комментированием многих государственных вопросов занялся человек, которого во всех смыслах можно назвать «старым кадром» — назначенный вчера главой Администрации президента друг Зеленского Андрей Богдан (он же — адвокат Игоря Коломойского, поработавший во власти во времена Виктора Януковича)…

Правая рука Зеленского стал успокоительным. Андрей Богдан, новоназначенный руководитель Администрации президента (АП) начал понемногу подсвечивать намерения главы государства, одновременно успокаивая общество.

Так, он заявил, что после избрания главой государства Владимира Зеленского олигархи больше не управляют Украиной.

«Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через администрацию президента», — сказал Богдан.

И это еще не все. Он же пояснил, что в Украине не произойдет коллапса в случае ухода в отставку премьера Владимира Гройсмана (тот ранее заявил, что до конца недели напишет заявление «на выход», как того и хочет глава государства).

«Пусть [Гройсман] идет. Будет исполнять обязанности первый вице-премьер, будут исполняющие обязанности министров на местах. В истории Украины это было много раз, никакого коллапса не произойдет, и, возможно, это будет одно из самых правильных решений господина премьер-министра», — сказал Богдан.

А еще он допустил возможность проведения референдума по поводу заключения договоренностей с Россией о мире на Донбассе.

«Мы рассматриваем вынесение вопроса о достижении мирных договоренностей с Россией на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали, и президент принял решение, а народ принял решение, и общество дало оценку», — сказал он.

На последние слова Богдана уже откликнулся Кремль, — устами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова: «Это не наше дело — говорить о том, симпатична эта идея или нет… От Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги, прежде всего в русле выполнения минских договоренностей и урегулирования внутриукраинской проблемы юго-востока и, во-вторых, в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим»…

А что же пятый президент?

За Порошенко взялась САП. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла четыре уголовных производства по заявлениям бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова о правомерности действий экс-президента Петра Порошенко и ряда чиновников.

Досудебное расследование начато по факту возможной преступной схемы в компании Центрэнерго (контрольный пакет принадлежит государству) и Фонде госимущества. По мнению Крючкова, в органах правления и набсовета Центрэнерго незаконно распределили ключевые должности с целью хищения средств компании.

«Как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Кононенко И.В. [депутат БПП и соратник Порошенко] и бывшим президентом Украины», — сказано в сообщении САП.

Другое дело касается закупки угля должностными лицами Центрэнерго по завышенной стоимости на общую сумму около 170 млн грн.

САП также открыла производство по факту незаконного завладения имуществом и средствами ЗАО Нижнеднестровская ГЭС и ОАО Укргидроэнерго. Размер нанесенного ущерба превышает 2,2 млрд грн.

Четвертое уголовное производство открыто по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами ОАО Черкассыоблэнерго и ОАО Азот.

Сам же Порошенко нашел время покритиковать своего «наследника»: он написал в Twitter, что Зеленский начал свою каденцию с нарушения Конституции Украины. По мнению экс-президента, Верховную Раду можно распустить при наличии обоснованных оснований, а не так, как этого хочет шестой глава государства…

И печальная новость…

Украинцы попали в плен. Утром на Донбассе боевики вооруженных формирований РФ захватили восемь военнослужащих Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил.

Украинские военные двигались на грузовом автомобиле в районе населенного пункта Новотроицкое Донецкой области, отклонились от маршрута и попали на временно оккупированную территорию.

Помните о том, что принесло вам вчера, живите настоящим и надейтесь на будущее.

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