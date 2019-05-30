Рада оставила Зеленского с Гройсманом Сегодня, 18:43 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 30 мая 2019 года

Рада оставила Зеленского с Гройсманом. Верховная Рада не поддержала отставку премьера Владимира Гройсмана.

За то, чтобы дать возможность главе правительства отдохнуть и заняться подготовкой к парламентским выборам (в которых он намерен участвовать) проголосовали лишь 97 народных депутатов из 226 минимально необходимых.

Меньше всего голосов за отставку дали Народный фронт, Блок Петра Порошенко и депутатская группа Відродження (а группа Воля народа вообще проигнорировала голосование).

Наибольшее желание отправить премьера на отдых продемонстрировали внефракционные депутаты, Оппоблок и радикалы Олега Ляшко (помните же, как Ляшко Гройсмана в Кабмине обижал-обижал, пока сам премьер его не обидел?)

Гройсман заявил, что его решение подать в отставку было позицией, а не эмоциями: «И я ни на кого не сбрасывал свою ответственность». И признал, что критика в адрес его Кабмина местами является справедливой.

«Но я абсолютный реалист. И я знаю, что те шаги, которые мы делали, начинают изменения. И эти изменения могут быть более быстрыми, если парламентские фракции, независимо от политической принадлежности, будут объединяться и голосовать», — резюмировал он.

Еще 20 мая, в день инаугурации, президент Владимир Зеленский предложил Кабмину уйти в отставку.

После этого Гройсман заявил, что подаст заявление об увольнении. Но Рада решила оставить премьера при должности и работе.

Президента позиция Рады не смутила…

Глава государства хочет «очистить» МИД, МО и СБУ. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду три представления об увольнении: министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака.

В представлениях говорится, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов.

Зеленский настаивает, чтобы его инициативы были рассмотрены парламентом немедленно.

Климкин заявил о готовности уйти в отставку после победы Зеленского на выборах президента.

Полторак написал заявление об увольнении после инаугурации новоизбранного главы государства. В тот же день о своей отставке заявил Грицак.

А еще Администрация президента готовит материалы об освобождении Юрия Луценко с должности генпрокурора…

Тем временем администрация другого президента думает о Зеленском…

Трамп помнит о Зеленском. Делегация США, которая была на инаугурации президента Владимира Зеленского, обсуждала с Дональдом Трампом возможность проведения телефонных переговоров или встречи с его украинским коллегой.

Об этом рассказал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

«Эту тему мы обсуждали с президентом Трампом, когда вернулись», — отметил он.

По словам Волкера, временные рамки встречи пока не определены.

«Но это остается на повестке дня в администрации, нам нужно продолжать сотрудничество, в том числе на президентском уровне», — резюмировал он.

После второго тура президентских выборов Трамп стал одним из первых, кто поздравил Зеленского с победой.

А уже покинувший коридоры власти Порошенко ведет насыщенную жизнь частного лица с далеко идущими планами…

Порошенко получил билет. Бывший президент Петр Порошенко присоединился к партии Европейская Солидарность (ЕвСол).

Об этом он сообщил в Twitter: «Присоединился к нашей партии Европейская Солидарность! Сегодня написал заявление и получил членский билет…».

В этом месте надо уточнить, что ЕвСол — это партийный проект, который экс-президент строит на базе своего Блока Петра Порошенко под грядущие выборы. И у «евросолистов» завтра будет первый съезд.

Если же говорить о наполнении избираемой команды экс-президента, то…

Турчинов отказал Порошенко. Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Петр Порошенко предлагал ему идти на парламентские выборы в списке своей новой партии.

В комментарии изданию Апостроф Турчинов сказал, что отказал Порошенко.

«Не планировал и не планирую идти в Верховную Раду… Я уже более 20 лет избирался народным депутатом в Раду, был руководителем бюджетного комитета, возглавлял парламент и был руководителем фракции. Мне предлагал идти в список Петр Порошенко и много было других предложений, но я не изменил свое позиции по походу в парламент», — сказал экс-секретарь Совбеза.

Турчинов в 2014-м попал в ВР по спискам Народного фронта (а до того много лет занимал места в парламенте в составе фракции Батькивщина Юлии Тимошенко)…

Не планирует идти в украинский парламент и миссия МВФ — она хочет дождаться окончания выборов…

МВФ еще вернется. Миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом 29 мая завершила визит в Украину.

Об этом идет речь в итоговом пресс-релизе миссии.

Но сказано там не только это.

Команда специалистов МВФ, сообщает пресс-релиз, имела очень плодотворные дискуссии с властями Украины, включая президента Владимира Зеленского, о пересмотре программы stand-by между Украиной и МВФ.

Эксперты МВФ пришли к выводу о реалистичности денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

«Миссия готова вернуться в Киев для продолжения дискуссий после парламентских выборов, как только новое правительство определится с приоритетами своей политики», — заявил Рон ван Роден.

Миссия находилась в стране 21−29 мая для обсуждения последних политических и экономических событий.

В этом году Украина планировала получить от фонда $2,6 млрд. двумя траншами — весенним и осенним.

И печальная новость…

Авария. В ночь на 30 мая в Ровенской области в районе села Сестрятин разбился вертолет армейской авиации Ми-8.

В результате погибли все четыре члена экипажа, среди которых был и командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВСУ.

Вертолет вылетел из воинской части в Бродах (Львовская область) для проведения тренировочного полета.

И невеселая новость (в смысле, в ней нет особых надежд на скорое улучшение ситуации)…

Вопрос пленных. Президент Владимир Зеленский встретился с родными и близкими украинцев, находящихся в плену в России, а также на Донбассе и в Крыму.

«Мы пригласили вас всех, чтобы выслушать, обменяться мнениями и понять, как можно ускорить возвращение наших ребят», — обратился Зеленский к участникам встречи.

Глава государства сообщил, что за последние несколько дней он провел встречи и совещания с омбудсменом Людмилой Денисовой, начальником Генштаба Русланом Хомчаком и бывшими представителями Украины в Трехсторонний контактной группе, чтобы детально разобраться в вопросе освобождения граждан Украины.

И еще…

ГПУ лишили любопытства. Печерский райсуд Киева окончательно отказал Генпрокуратуре в доступе к звонкам, переписке и данным о местонахождении журналистки НВ Кристины Бердинских за 1,5 года.

«Решение окончательное и не может быть обжаловано. 9 месяцев борьбы наконец закончились победой! Следователь ГПУ даже не явился на судебное заседание. Надеюсь ему, как и генпрокурору Юрию Луценко, стыдно, потому что они так и не отозвали это бессмысленное ходатайство», — написала Бердинских у себя в ФБ.

В августе 2018 года ГПУ получила доступ к информации о звонках, смс-переписке и местонахождении двух украинских журналисток: корреспондента НВ Кристины Бердинских и главреда программы расследований Схемы: коррупция в деталях (проект Радио Свобода) Натальи Седлецкой.

ГПУ добилась такого решения в суде — в рамках расследования в отношении директора НАБУ Артема Сытника: прокуроры подозревают его в разглашении данных следствия.

Вначале решение в пользу ГПУ оспорила Седлецкая, а теперь — Бердинских.

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