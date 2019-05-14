Работу больше не ценят. И дело не в зарплате Сегодня, 11:46 1190 Цей матеріал також доступний українською

И тут надо сказать большое спасибо родителям и государству

Буду откровенен. Каждый раз, когда я просматриваю резюме кандидатов на ту или иную должность в компанию, первым делом обращаю внимание на общее количество мест работы соискателя.

Мне подходит, когда человек меняет компанию каждые 2-3 года. Я с пониманием отношусь к тем, кто меняет место работы раз в год. Но меня страшно бесит, когда я вижу, что прежде чем начать искать следующее место работы, кандидат успел поменять 2-3 места за последние 12 месяцев. Я понимаю, что скорее всего мы у этого кандидата – так же, как и предыдущие – будем просто очередной кочкой на пути.

Тут надо, конечно, сказать большое спасибо родителям.

Годы всеобщего тотального безделья, умноженные на убогую систему образования, не дающую ни одного шанса становлению не то что среднего класса, а вообще мало-мальски социально-ответственного населения, сделали своё дело. В стране возникла гигантская прослойка джобджамперов, которые скачут с места на место, как блохи по ковру. Не задерживаясь нигде дольше чем на 3 месяца.

Культуры мало как с одной, так и с другой стороны

Ещё надо, конечно, сказать большое спасибо нашему государству.

Коррупция и кумовство как стиль жизни повлияли на процессы развития всего, что только можно развить. Что в итоге привело к тому, что огромное, подавляющее количество умных людей свалило. Остались, конечно же, ещё умные и талантливые люди. Их немало, но конкуренция за них – колоссальная, и это подтвердит любой работодатель.

А в целом, особенно среди молодежи – трэш. Обычно это менеджеры среднего звена в возрасте 21-28 лет, сильно не обеспокоенные ни принципами построения собственной карьеры, ни задачами личностного роста. Всё, что их интересует – это зарплата и плюшки вокруг. И чтобы никто на работе не парил мозг. А ты, как работодатель, должен сделать всё, чтобы ему у тебя было комфортно. Ты должен напоить, накормить, сказку рассказать, спать положить, а утром зубки почистить и носочки погладить. Всему научить и ещё денег заплатить.

И тут дело не столько в зарплате и условиях – благо от компании к компании они отличаются. Понятно, что в целом культуры мало как с одной, так и с другой стороны. Но когда есть с чем сравнивать, понимаешь: у нас работодатели хоть и готовы вкладывать в своих сотрудников, но не делают этого. Кто-то банально жадничает, кто-то экономит, у кого-то сработал эффект разбитой форточки – и он вообще перестал этим заниматься. Есть и совсем мудаки, не принимающие своих людей за людей. Но главная причина – это все же тотальная девальвация работы как ценности, еще со школьной скамьи.

Кстати, три месяца – это даже много. Если такой сотрудник продержался у вас три месяца, то он обязательно занесёт этот факт своей трудовой биографии в резюме, которое будет рассылать другим работодателям в поисках очередного места «работы».

Текст опубликован с разрешения автора

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