Роман Шеремета

Сейчас для Украины крайне удачный момент для того, чтобы решить проблему с Венгрией за счет более сильных игроков
За последние полтора года в городе режут, подстреливают, нападают в среднем на одного активиста или журналиста в месяц
Последние семь или даже десять дней в России уже открыто называют "худшим периодом царства Владимира Путина". С этим согласны почти все, и многие замечают важную, как мне кажется, особенность
Москва изначально знала, кто сбил самолет. Десять часов понадобилось, чтобы придумать объяснение, позволяющее Москве и Дамаску сохранить лицо
В ближайшие недели в американском Конгрессе начнется рассмотрение законопроекта о жесточайших санкциях против России. Документ официально называется "О защите от агрессии Кремля"
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