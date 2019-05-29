Пятая российская рецессия Сегодня, 17:23

Россия вступила в новую экономическую рецессию

За годы независимого существования страны (после распада СССР) это уже пятый период длительного (согласно определению NBER – не менее 6 месяцев подряд) сокращения объемов экономической деятельности.



В силу того, что Федеральная служба статистики не публикует помесячных данных макроэкономических показателей с устранением в них календарной и сезонной составляющих, для оперативной оценки количественных и качественных характеристик стадий делового цикла можно воспользоваться данными Центра развития, подготовленными под руководством Баранова и Бессонова.



Нынешняя, пятая, рецессия в экономике в целом началась шесть месяцев тому назад, в октябре 2018 г. (сравнение проводится по отношению к марту 2019 г., для которого имеются последние доступные данные). Рецессия на транспорте и в торговле началась еще раньше – 9 месяцев тому назад, в июле 2018-го (в том числе, в оптовой торговле – 10 месяцев назад, в июне 2018 г.), в строительстве – 7 месяцев тому назад (в сентябре 2018 г.), в электроэнергетике – год тому назад (в марте 2018 г.).



Кумулятивное сокращение объемов выпуска по сравнению с максимальными значениями, достигнутыми на пике последнего делового цикла, на первый взгляд, представляется относительно умеренным: по сводному индексу интенсивности экономической активности – на 3,7%, в промышленности – на 1,7%, на транспорте – на 6,8%, в строительстве – на 7,8% в торговле – на 2,2%, в т.ч. в оптовой торговле – на 10,8%.



Однако несколько иная картина получается, если сравнить нынешнюю рецессию с предыдущими четырьмя. Сопоставление всех рецессий по параметрам их общей длительности и глубины в настоящее время провести невозможно в силу пока еще незавершенности нынешнего кризиса. Однако рецессии можно сравнить по средней (среднегодовой, среднемесячной) скорости сокращения экономической активности на стадии спада.



Как показывают данные, скорость снижения объемов экономической деятельности в ходе нынешней рецессии уступает скорости падения выпуска во время рецессий 1997-98 гг. и 2008-09 гг., практически совпадает со скоростью падения выпуска во время рецессии 1989-96 гг. и превышает значение этого показателя во время рецессии 2014-15 гг.

Потребительские расходы населения остаются на 7,5% ниже их пикового значения

Следует также отметить, что в ряде секторов сохраняется, а в некоторых – и усиливается, феномен. Так, объем производства в марте 2019 г., например:- в электроэнергетике остается на 5,4% ниже пикового значения, достигнутого еще в феврале 2006 г., то есть более 13 лет тому назад;- в сельском хозяйстве – на 6,6% ниже уровня сентября 2017 г., полтора года тому назад;- на транспорте – на 20,8% ниже, чем в марте 2008 г., 11 лет тому назад;- в строительстве – на 15,7% ниже, чем в июне 2013 г., почти 6 лет тому назад;- в торговле – на 8,2% ниже, чем в апреле 2014 г., почти 5 лет тому назад.Потребительские расходы населения остаются на 7,5% ниже их пикового значения, достигнутого в ноябре 2014 г., четыре с половиной года тому назад.Наступление очередной, пятой за время независимости и третьей за последние 11 лет, рецессии усиливает вывод, делавшийся неоднократно ранее. Экономическая история независимой России делится на три четко различающихся периода:1991-1998 гг. – период, вызванного интервенционистской политикой, проводившейся российскими правительствами под руководством Гайдара, Чубайса, Черномырдина;1998-2008 гг. – период, которому способствовали девальвация завышенного курса рубля, проведенные в этот период реформы, повышение мировых цен на энергоносители;2008-2019 гг. – период, вызванный последовательным разрушением авторитарным режимом Владимира Путина базовых правовых и политических институтов, проведением агрессивной внешней политики, международной изоляцией страны.Во время первого периода – глубокого кризиса – объем производства ВВП сократился на 41,5%. Во время второго периода – «экономического чуда» – объем экономической активности более чем удвоился. В ходе третьего периода, начавшегося почти 11 лет тому назад, объем экономической активности увеличился всего лишь на 3,5%.Нетрудно видеть, что темпы прироста российского ВВП на уровне 2% годовых, неоднократно называвшиеся властями и экспертами в качестве желательных (прогнозных), являются примерно в 7 раз более высокими, чем фактически наблюдавшиеся среднегодовые темпы прироста объема выпуска в последние почти 11 лет (0,3%), и потому представляются излишне оптимистическими, а в условиях сохранения нынешнего политико-правового режима в стране – абсолютно нереальными.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени