Пять условий инновационного развития Украины Сегодня, 18:09 427 Цей матеріал також доступний українською

При каких условиях украинское общество станет технологически креативным и дружелюбно настроенным к инновациям?

Одним из главных вопросов современных теорий экономического роста и актуальных соображений об экономическом развитии является признание той роли, которую играют институты и политика в целом.

Политика, поощряющая конкуренцию и устраняющая препятствия, барьеры и тормоза в ведении бизнеса, должна помочь росту бедных экономик, которые могут пользоваться полезными знаниями, накопленными в других, более богатых странах (современная наука — не чета той, что была в первой половине XX века, она открыта). Украина, как самой бедной сейчас стране Европы (как ни горько это признавать) эти знания и опыт могут и должны принести пользу. Учет качества институтов и уровня конкуренции важны еще и потому, что дают возможность отвлечься от чрезмерной сосредоточенности на привычных для украинского экономического дискурса факторах — объем иностранных инвестиций, дефицит бюджета, уровень учетной ставки и другие. Перечисленные факторы очень важны, но они у нас практически полностью вытеснили из экономических дискуссий оценку качества институциональной среды и особенностей менталитета украинцев, которые и являются экономическими актерами.

Пока Украина не смогла вырваться из «ловушки бедности» и находится в том состоянии равновесия, которое не устраивает подавляющее большинство граждан. В чем легко убедиться по результатам второго тура президентских выборов. Почему экономика Украины «застряла» на низком уровне доходов? Называются десятки причин, большинство из них в той или иной степени небезосновательны. Но я думаю, что очень важной проблемой является то, что наши институты малопригодны для внедрения новых технологий и инноваций.

Зависит от этого и отношение к президенту через пять лет

Поскольку технический и технологический прогресс является главным механизмом повышения эффективности экономики, пригодность институтов к восприятию новых идей исключительно важна.

Поясню, что имею в виду под термином «институты». Лауреат Нобелевской премии по экономике Дуглас Норт в своих работах убедительно показал, что люди ограничено рациональны, и поэтому они будут стремиться создавать институты — нормы, ценности, правила поведения в экономике — облегчающие им принятие соответствующих решений, и сделают эти решения более предсказуемыми и менее неопределенными. Согласно институциональной теории Норта, от качества институтов зависит и технологическое развитие страны.

Конечно, институциональные реформы в Украине способствовали бы освоению технологий, благодаря которым сделали экономический рывок, например, «азиатские тигры». Но важно понимать, что существующие в нашей стране институты возникли не без причины, они не были навязаны злым духом и или внешними врагами. Эти институты традиционно обеспечивают определенное равновесие. Которое может быть столь же устойчиво, как и нежелательно. Судя по тем изменениям, которые собирается внедрять президент Владимир Зеленский, и которые поддерживают граждане, равновесие, сложившейся за 28 лет независимости, перестало устраивать большинство украинцев. Ведь бедность и отсталость могут укреплять способность к выживанию коррумпированных институтов и управленческих структур. Это — прямая дорога к сохранению бедности большинства граждан. И к консервации технологической отсталости страны. Ведь одним из видов таких институтов являются те, что защищают статус-кво от потенциальных новаторов.

При каких условиях украинское общество станет технологически креативным и дружелюбно настроенным к инновациям?

Первое условие — нужны изобретательные и предприимчивые новаторы, способные бросить вызов ради улучшения жизни. Любые инновации маловероятны в чрезмерно традиционалистском обществе. Поэтому нужно создавать атмосферу уважения к инновационным предпринимателям, нужен промоушен их успехов.

Второе условие — инновации требуют терпимости. В любом обществе есть силы, которые охраняют статус-кво. Даже если это стабильность на уровне самой бедной страны Европы. Одна часть этих сил действует, исходя из личных материальных соображений, защищая свои кровные экономические интересы, другая часть исповедует принцип «не нужно раскачивать лодку». Нужно добиваться, чтобы эти слои общества проявляли терпимость по отношению к тем, кто готов идти на предпринимательский риск.

Третье условие — экономические и социальные институты должны поощрять потенциальных новаторов, создавая для них соответствующие стимулы. Речь идет об экономических стимулах — технологическая креативность более вероятна, если новатор имеет возможность разбогатеть, причем в своей стране.

Четвертое условие — чтобы создать и внедрить новую технологию, предприниматель должен взаимодействовать с окружающими — поставщиками, клиентами, конкурентами, представителями власти. Поэтому новые руководители Украины, желая коренных изменений, должны сделать так, чтобы технологические инноваторы имели максимально комфортный режим взаимодействия с органами власти. А также обеспечить инновационным предпринимателям соблюдение законов в их отношениях с поставщиками и клиентами.

Пятое условие — социологи давно поняли, что если поведение одних экономических агентов зависит от поступков других агентов, то успех приносят модели, построенные на принципе критической массы. Трех-пяти успешных инноваторов может не хватить для старта реиндустриализации в Украине и включения нашей страны в четвертую промреволюцию. Но, если их будет три-пять десятков, то влияние взаимного подражания и обучения может оказаться достаточным для того, чтобы запустить действительно масштабные процессы. Тогда у нас будет шанс стать японцами в технологиях, к чему президент призвал в своей инаугурационной речи.

Бывая в Западной Европе, задаюсь вопросом — что там является основой для стабильного качественного развития? Большую роль играют институты — традиции трудолюбия, умеренности в потреблении, бережливости, заботы об образовании потомства. Они передаются из поколения в поколение и обеспечивают один из базисов роста экономики. Но и другие институты играют в успешных странах большую роль. Имею в виду такие формальные и неформальные институты, как степень доверия к государству, защищенность бизнеса и верховенство права, надежная система контроля за выполнением хозяйственных и гражданских договоров. А также отношение властной элиты индивидуальной инициативы и инноваций.

Понимаю, что за пять лет такие проблемы не решаются, но выполнить самую сложную и самую важную часть пути за это время можно попробовать. От того, сможет ли команда нового президента приступить к успешному решению перечисленных проблем зависит — перейдет Украины к развитию по высокотехнологичному типу, или будет продолжать торговать зерном и рапсом, слябами и чугунными чушками. Зависит от этого и динамика благосостояния граждан. Зависит от этого и отношение к президенту через пять лет, когда подойдет до истечения срока его первой каденции, и, как знать, возможно он изменит свое отношение к второго президентского срока. Думаю, если народ Украины увидит, что страна делает технологический и экономический рывок, то истинный запрос на второй срок для президента пойдет непосредственно от людей.

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