Пять мифов о ПТСР, симптомы и помощь 31 июля, 14:45

Эти четыре буквы вошли в обыденное общение людей, далеких от медицины и психологии. Поэтому большинство не имеет понятия, что такое на самом деле посттравматическое стрессовое расстройство

В мирное время большинство называет депрессией все, что еще связано с плохим настроением и эмоциональным истощением. Так же и сейчас любую реакцию на психотравму списывают на ПТСР.

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Что ошибочно принимают за ПТСР? Есть пять стереотипных заблуждений по этому поводу: зачастую считается, что если человек пережил травмирующие события, то постравматический синдром неизбежен; если сразу после травмирующего события человек испытывает постоянную тревожность, бессонницу, депрессию, то это якобы и есть ПТСР; те, кто страдают ПТСР, вроде бы слабонервные; ПТСР — это постоянный набор симптомов; его якобы невозможно излечить.

Все это — мифы, которые наносят вред обществу, поскольку искажают видение и делают невозможным адекватное реагирование на вызовы этой болезни.

Что такое ПТСР в реальности? Это — одна из нормальных реакций психики на ненормальные события.

ПТСР могут страдать как люди, пережившие ужасные события, так и те, кто только наблюдал за ними на экранах гаджетов.

О ПТСР может идти речь, если спустя некоторое время после определенных событий человек не чувствует улучшения, или ситуация может даже ухудшиться.

Есть ряд симптомов, которые проявляются в большинстве случаев. Но, как и при любой болезни, течение заболевания может иметь свои особенности. Иногда человек старается минимально демонстрировать внутренние проблемы и маскирует их, имитируя радость, активность и пр.

Это — одна из нормальных реакций психики на ненормальные события

Чаще других проявляются следующие симптомы:

— флешбеки — постоянное прокручивание негативных событий (наяву или во сне). Речь идет не об отдельных случаях упоминания, а о периодическом возникновении тех или иных образов, которые напоминают о травме;

— нежелание общаться даже с теми, с кем раньше было комфортно, постоянное уединение, полное исключение себя из коммуникации;

— проблемы с резкими и неконтролируемыми эмоциональными качелями и когнитивные нарушения. Это может быть: нарушение памяти, неспособность сдержать неадекватные эмоциональные проявления (от гнева до слез), или, наоборот, апатия, эмоциональное онемение. Симптоматика депрессии также может стать проявлением ПТСР;

— постоянная гипертрофированная тревожность без реальных поводов. Это состояние особенно трудно определить, ведь все украинцы постоянно находятся в эпицентре опасности и получают множество поводов для реальной тревоги;

— обострение ряда болезней (то, что называют психосоматикой). Речь идет об одышке, судорогах, болях, которые могут возникать во внутренних органах. Одновременное обострение букета болезней — косвенный симптом ПТСР.

Это не значит, что в каждом отдельном случае проявляются все эти симптомы, но наличие 2−3 из них — повод обратиться к специалистам.

Что не является ПТСР?

Бояться и тревожиться при наличии реальной угрозы — это здоровая реакция Homo sapiens, нацеленная на выживание. Простой пример: если вы пугаетесь во время тревоги и отправляетесь в укрытие, это здоровое проявление. Но если постоянно слышите звук тревоги тогда, когда в реальности ее нет, это уже проявление проблем.

В случае если вспоминаются негативные события, и вы их способны усилием воли проигнорировать и перевести мысли на что-то другое — это проявление здоровья.

Если вас раздражают фейерверки, звуки двигателей и громкие хлопки, но вы быстро определяете, что звук не сопровождается угрозой и успокаиваетесь — психологическая норма.

Если вы скорбите о человеческих потерях, но продолжаете активное существование и способны радоваться тому, чему стоит, то вы в норме, адекватной условиям войны.

Как помочь человеку с ПТСР?

Есть только один способ лечения — обратиться к специалистам. В мире, в частности в Израиле, существует определенный опыт лечения ПТСР, в основе которого психотерапия.

Вместе с тем бесчеловечное обращение оккупантов, пытки и изнасилования настолько негативно влияют на людей, что методы работы в отдельных тяжелых случаях требуют усовершенствования. С типичными случаями ПТСР современная психотерапия справится, главное не игнорировать симптомы и как можно скорее обратиться за помощью.

Каждый, кто столкнулся с лицом с ПТСР, может приобщиться к помощи простой человеческой заботой:

— проявляйте эмпатию, не заставляйте пострадавшего человека выговариваться, просто будьте рядом, различными способами демонстрируя понимание и поддержку;

— ни в коем случае не стыдите человека за то, что он переживает. Не пытайтесь указывать на примеры, когда людям в аналогичной ситуации удалось избежать ПТСР, не сравнивайте в пользу других;

— приобщите человека с ПТСР к интересным активным и творческим занятиям. Все, что приносит удовольствие, возымеет психотерапевтический эффект. От рисования картин до покраски заборов, от пробежки до танцев, от вышивки до приготовления интересных блюд. Узнайте, что человеку нравится, и вовлекайте его в такую деятельность;

— приобщитесь к формированию устойчивого режима для человека, страдающего ПТСР. Подъем, зарядка, поливка цветов, прогулка и т. д. по распорядку создадут лучшие условия для восстановления;

— излучайте спокойствие и положительную энергию. Тем, кто сам в депрессивном состоянии и легко паникует, лучше не контактировать близко с лицами, пребывающими в состоянии ПТСР.

Посттравматическое стрессовое расстройство — естественная реакция части людей на сложнейшие события. Вместе с тем практика показывает, что подавляющее большинство людей способно пережить их без таких последствий. Также стоит помнить, что в большинстве случаев ПТСР проходит в условиях профессионального подхода к его лечению.

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