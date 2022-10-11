«Бесполетная зона» для Украины. Чем могут помочь США 11 октября, 13:04

Украине нужно лоббировать «бесполетную зону»

Скоординировать на это общественное мнение, акции протеста, сейчас это будет особенно сильно слышно, давление может сработать. Нет, нам не нужно, чтобы вместо нас воевали натовцы — нам нужно гораздо больше систем противовоздушной обороны. У нас низкая плотность систем ПВО, поэтому построить надежную объективную оборону у нас нет возможности. Поэтому атака силами в 150 воздушных целей прорвала оборону во всех городах.

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Страны НАТО предоставляют новые зенитно-ракетные системы NASAMS и IRIS-T. Но сейчас запланировано до 13 таких систем, причем поставки будут идти медленно.

Но у нас нет времени ждать, нам нужно уже сейчас усиление. Пришло время для США предоставить нам зенитно-ракетные системы Patriot и Avenger. На вооружении армии США около 500 систем Patriot и еще около 300 систем первой модификации находится на сохранении. Это дальнобойные ракеты, более эффективные, чем советские С-300. Они нам нужны, хоть старых модификаций, потому что нам нужно сейчас создать кольцо ЗРС вокруг ключевых городов для борьбы с достаточно простыми целями — российскими бомбардировщиками, штурмовиками и крылатыми ракетами.

У нас нет времени ждать

Все это есть у Америки, и США имеют возможность поставить 10−20 Patriot хотя бы предпоследней модификации SM2 из состава ВС США и еще 20−30 систем первой модификации из баз хранения после ремонта. Все это без каких-либо потерь боеспособности своей армии.

Patriot может поражать также баллистические ракеты, то есть несколько таких комплексов могли бы оградить хотя бы ключевые города.

Также на вооружении армии США находится более 1000 зенитно-ракетных систем малого радиуса действия Avenger. Это машины на шасси вездехода Humvee, на которых смонтирован модуль с ракетами Stinger и радаром управления огнем. Наличие радара позволяет резко увеличить эффективность Stinger и гарантировать сбивание целых групп крылатых ракет и беспилотников. В США таких машин много, и если наши друзья нам искренне сочувствуют, то лучше всего это сделать, передав в ВСУ как минимум сто систем Avenger.

Ну и конечно, ВСУ остро нуждаются в снабжении истребителей F-16 с дальнобойными ракетами AMRAAM и управляемыми бомбами JDAM, с подвеской современных прицельных комплексов и комплексов РЭБ. Это позволило бы сбивать российскую авиацию и наносить удары по наземным целям с безопасного расстояния. Хотя бы одна эскадрилья в 12−16 F-16 могла значительно усилить бесполетную зону над Украиной.

Дайте нам оружие закрыть небо, мы построим бесполетную зону сами.

Текст опубликован с разрешения автора

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