Киев рушит надежды Кремля на сверхприбыли, Путин запугивает европейцев

Целая серия атак украинских дронов поразила критически важные порты, трубопроводы и НПЗ России — в них задействовано больше беспилотников, чем прежде, а разрушительный эффект значительно сильнее. Под прицелом в первую очередь оказались нефтяные терминалы — главные транспортные узлы, через которые российские энергоресурсы уходят на мировой рынок.

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Это не только ударило по финансовому фундаменту военной машины Москвы, но и свидетельствует о новых возможностях украинского флота дальнобойных беспилотников.

Кремль пытается скрыть реальный масштаб ущерба, но известно, что