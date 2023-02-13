Когда РФ планирует следующий ракетный удар 13 февраля, 11:58

В общей сложности, начиная с 10 октября, у нас было 12 массированных ракетных ударов

Оновив дані щодо ракетних ударів та зробив новий прогноз:

1) 10−11 жовтня — 112 ракети, збито 65 (58%).

2) 17 жовтня (через 6 днів) — 9 ракет — збито 3 ракети (33%).

3) 22 жовтня (через 5 днів) — 36 ракет, збито 18 (50%).

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4) 31 жовтня (через 9 днів) — 56 ракет, збито 45 (80%).

5) 15−17 листопада (через 15 днів) — 108 ракет, збито 79 (73%).

6) 23 листопада (через 6 днів) — 67 ракет, збито 51 (77,5%). Блекаут.

7) 05 грудня (через 12 днів) — 70 ракет, збито 60 (86%).

8) 16 грудня (через 11 днів) — 76 ракет, збито 60 (79%).

За останні 2 місяці ефективність збивання зросла до 80%

9) 29 -31 грудня (через 13 днів) — 81 ракет, збито 74 (79%) — застосовували балістичні.

10) 14 січня (через 15 днів) — 38 ракет збито 25 ракет (67%).

11) 26 січня (через 12 днів) — 55 ракет. 47 збито (3 не долетіли до зони дії ППО та впали), (90%)

12) 10 лютого (через 15 днів) — 71 ракета, 60 збито (84%).

Загалом, починаючи з 10 жовтня, у нас було 12 масованих ракетних ударів.

Середня кількість ракет опустилася вже до 65. Ресурси у РФ дійсно обмежені.

Між ракетними обстрілами в середньому пауза вже 9 днів із тенденцією до збільшення до 15 днів. Що також підтверджує обмеженість ресурсів та зростання часу на заповнення запасів для здійснення удару.

Середня ефективність збивання у періоді — 71%. За останні 2 місяці ефективність зросла до 80%.

Виходячи із статистичних даних, наступний удар може бути через 13−15 днів (23−25 лютого) із загальною кількістю ракет до 65.

Можна наперед сказати, що результативність українського ППО зростає, енергетичні ризики для нас знижуються.

Наближається весна, а разом із нею і наша перемога!

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