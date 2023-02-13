Когда РФ планирует следующий ракетный удар
В общей сложности, начиная с 10 октября, у нас было 12 массированных ракетных ударов
Оновив дані щодо ракетних ударів та зробив новий прогноз:
1) 10−11 жовтня — 112 ракети, збито 65 (58%).
2) 17 жовтня (через 6 днів) — 9 ракет — збито 3 ракети (33%).
3) 22 жовтня (через 5 днів) — 36 ракет, збито 18 (50%).
4) 31 жовтня (через 9 днів) — 56 ракет, збито 45 (80%).
5) 15−17 листопада (через 15 днів) — 108 ракет, збито 79 (73%).
6) 23 листопада (через 6 днів) — 67 ракет, збито 51 (77,5%). Блекаут.
7) 05 грудня (через 12 днів) — 70 ракет, збито 60 (86%).
8) 16 грудня (через 11 днів) — 76 ракет, збито 60 (79%).
За останні 2 місяці ефективність збивання зросла до 80%
9) 29 -31 грудня (через 13 днів) — 81 ракет, збито 74 (79%) — застосовували балістичні.
10) 14 січня (через 15 днів) — 38 ракет збито 25 ракет (67%).
11) 26 січня (через 12 днів) — 55 ракет. 47 збито (3 не долетіли до зони дії ППО та впали), (90%)
12) 10 лютого (через 15 днів) — 71 ракета, 60 збито (84%).
Загалом, починаючи з 10 жовтня, у нас було 12 масованих ракетних ударів.
Середня кількість ракет опустилася вже до 65. Ресурси у РФ дійсно обмежені.
Між ракетними обстрілами в середньому пауза вже 9 днів із тенденцією до збільшення до 15 днів. Що також підтверджує обмеженість ресурсів та зростання часу на заповнення запасів для здійснення удару.
Середня ефективність збивання у періоді — 71%. За останні 2 місяці ефективність зросла до 80%.
Виходячи із статистичних даних, наступний удар може бути через 13−15 днів (23−25 лютого) із загальною кількістю ракет до 65.
Можна наперед сказати, що результативність українського ППО зростає, енергетичні ризики для нас знижуються.
Наближається весна, а разом із нею і наша перемога!
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