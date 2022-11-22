Путину предлагали мир и Крым до смерти, но он проигнорировал 22 ноября, 18:22

Чем жила страна 22 ноября 2022 года

● Путину предлагали мир и Крым до смерти, но он проигнорировал. Накануне недавнего саммита G20 одна из стран-посредниц между РФ и Украиной предложила российскому диктатору Путину рамочное соглашение о ходе прямых переговоров с Киевом. Об этом написала Украинская правда (УП) со ссылкой на источники в кругах американских спецслужб. Суть предложения сводилась к тому, что оккупированные и уже аннексированные РФ украинские территории юга и востока (включая Донбасс) возвращаются в состав Украины. При этом вопрос Крыма выносился бы «за скобки» и об этом теме «забывали» бы на годы, — мол, для РФ это основа так называемого «наследия Путина». Именно поэтому соглашение предусматривало замораживание любых разговоров о статусе оккупированного полуострова на семь лет. Это же касалось и разговоров о вступлении Украины в НАТО.

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Предложенный вариант также предусматривал остановку ракетных обстрелов критической инфраструктуры Украины, — такой шаг засвидетельствовал бы серьезность намерений россиян.

По данным УП, это предложение потеряло свою актуальность после того, как Путин проигнорировал саммит G20, а в конце первого дня этой встречи войска РФ нанесли массированный ракетный удар по Украине.

УП написала, что это не последняя попытка найти вариант дипломатического выхода окончания войны РФ против Украины.

● Украина не позволит России «заморозить войну» и не откажется от освобождения украинских территорий от оккупантов, заявил Михаил Подоляк, советник главы ОП.

● Русские устали от войны? В начале ноября сразу в нескольких регионах России (в том числе на Дальнем Востоке и в центре) по заказу Кремля провели закрытые фокус-группы об отношении местных жителей к войне. Об этом российскому оппозиционному изданию Медуза рассказали два источника, близких к власти и знакомых с результатами исследования. По их словам, итоговые данные четко свидетельствуют: россияне «не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны». «Это не уход в оппозицию или полное неприятие СВО [„специальной военной операции“]. Это равнодушие и апатия. Ничего не воодушевляет, ничего не тянет вперед. Только отстаньте от нас, не лезьте к нам», — пояснил один из собеседников. Он подчеркнул, что эти настроения, по мнению заказчиков соцопросов, не связаны с успешным контрнаступлением украинских войск — и отступлением армии РФ из Херсона. В Кремле считают, что россияне «устали от войны в принципе».

Также собеседники Медузы отметили, что россияне все чаще задаются вопросами о причинах войны (несмотря на активную работу пропагандистов): «С чем связаны трудности, почему они происходят?»

● Ракета не испортила отношения между Варшавой и Киевом. Между Варшавой и Киевом нет кризиса доверия из-за ракетного инцидента в Пшеводове и различных оценок у Польши и Украины того, что произошло. Об этом в интервью Polsat news сказал польский президент Анджей Дуда. Он также в какой-то мере понимает, почему президент Владимир Зеленский дважды «опроверг» предварительные выводы Польши и США, что там якобы упала ракета украинской ПВО.

«Я не называю это кризисом взаимного доверия. Я просто считаю, что за нашей границей идет война, и посреди нее произошел несчастный случай, затронувший нас. <...> Пожалуйста, посмотрите на это так, что у президента Зеленского тоже была различная информация на месте. Так же, как к нам поступала различная информация», — сказал Дуда. И подчеркнул, что по состоянию на 21 ноября еще не имелось окончательных результатов расследования инцидента.

● Орбан ответит за шарфик. МИД Украины вызвал посла Венгрии после того, как премьер этой страны Виктор Орбан во время товарищеского футбольного матча со сборных Венгрии и Греции в Будапеште появился на стадионе в шарфе с картой «Великой Венгрии» — с территориями, которые сейчас принадлежат Австрии, Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Украине.

Такой поступок венгерского премьера спровоцировал скандал. В частности, румынский депутат Европарламента Алин Митуца призвал ЕС предпринять в отношении Орбана меры. А премьер Хорватии Андрей Пленкович назвал подобные провокации неприемлемыми.

● «Футбол — это не политика. Не нужно видеть то, чего нет. Каждый венгр, играющий за другие сборные, является членом одной команды», — написал по поводу скандала сам Орбан в ФБ.

● НАТО помогает максимально. НАТО включает все доступные инструменты, чтобы объемы военной помощи Украине не уменьшались, а даже росли. Об этом рассказал Егор Чернев, глава Постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, после встречи с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Мол, вооружения и боеприпасы для украинской армии в странах НАТО понемногу исчерпываются, но организация задействовала ряд мер, чтобы выправить ситуацию.

● Речь идет о том, что: страны НАТО проводят аудит и ревизию всего оружия и боеприпасов, чтобы найти остатки на складах, которые можно передать Украине; НАТО в порядке исключения позволило своим членам не соблюдать обязательные нормы наличия вооружения и боеприпасов, чтобы передать часть из неприкосновенных запасов для Украины; НАТО ведет переговоры с крупнейшими мировыми производителями оружия о долгосрочных контрактах, рассчитанных на месяцы и годы вперед. Часть изготовленного оружия пойдет на пополнение арсеналов стран, исчерпавших свои запасы после передачи их Украине, а часть передадут Киеву.

● И США ускоряют приобретение оружия для пополнения американских запасов из-за поставок вооружений Украине. Так, Штаты заключили контракты с производителями оружия на сумму около $1 млрд со второй половины октября, преимущественно на боеприпасы и ракеты, что свидетельствует об ускорении темпов принятия решений по контрактам. Кроме того, Вашингтон заключил контракт на $477 млн с компанией Lockheed Martin (авиастроитель).

● Британские королевские Военно-воздушные силы поставляют в Украину новые ракеты с лазерной наводкой Brimstone 2 (предназначены для поражения наземных целей), имеющие вдвое большую дистанцию поражения, чем предыдущая модификация. Об этом написала The Telegraph.

● Могут изменить стратегический курс войны. Двухпартийная группа американских сенаторов (16 человек) направила письмо министру обороны США Ллойду Остину с призывом передать Украине беспилотники MQ-1C Grey Eagle (дальнего радиуса действия), сообщила The Wall Street Journal. В обращении от 22 ноября говорится, что долгосрочная выгода от предоставления ВСУ этих беспилотников «значительна и имеет потенциал изменить стратегический курс войны в пользу Украины». Его авторы убеждены, что эти дроны позволили бы украинским силам «находить и атаковать российские военные корабли в Черном море, прорывая принудительную блокаду». Это помогло бы Украине ослабить давление на экономику и на мировые цены на продовольствие, считают сенаторы.

● Бойкот русских продолжается. Российских чиновников не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности 2023 года, сообщил ее глава Кристоф Гойсген в Twitter. «Мы не дадим им площадку для пропаганды», — пояснил он. По словам Гойсгена, на конференции хотят обсудить будущее России «с лидерами российской оппозиции и изгнанниками».

19 февраля 2022 года, за несколько дней до полномасштабного вторжения России, президент Владимир Зеленский выступил на 58-й Мюнхенской конференции. В своей эмоциональной речи он тогда заявил, что поставка Киеву оружия перед угрозой российского вторжения является не благотворительностью, а вкладом в безопасность Европы и мира, а также призвал дать правдивый ответ на вопрос, быть ли Украине членом евроатлантического сообщества.

В конференции, на которой обсуждаются глобальные вопросы различных конфликтных ситуаций, обычно участвуют лидеры и топ-чиновники стран Европы, а также, кроме прочего, США и Китая.

● Министерство иностранных дел Канады заявило, что введет санкции еще против 22 белорусских чиновников, а также 16 белорусских компаний.

● Иран хочет оправдаться за дроны. Тегеран утверждает, что запросил совместную экспертную встречу с властями Украины после недавней публикации в The Washington Post о планах производства иранских дронов в РФ. В постоянном представительстве Ирана при ООН заявили, что «были предприняты важные шаги в совместном диалоге между иранскими и украинскими экспертами в сфере обороны». Также там заявили, что в течение многих лет Иран и РФ «поддерживали двустороннее оборонное, научное и исследовательское сотрудничество», которое предшествовало началу войны.

● Почти в 6 раз больше, чем в Афгане. С начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 85 тыс. своих военных, за минувшие сутки — 400. Такие данные на утро 22 ноября обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери враг понес на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Также оккупанты лишились более 18 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2895 (+3 за сутки), боевые бронированные машины — 5827 (+5), артсистемы — 1882 (+12), реактивные системы залпового огня — 395 (+2), средства ПВО — 209 (+0), самолеты — 278 (+0), вертолеты — 261 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1537 (+0) и многое другое.

● Оккупанты обороняются почти по всей линии фронта. Оккупанты пытаются удержать захваченные территории, сдержать украинские силы, осуществляют инженерное оборудование линии обороны. И лишь на отдельных направлениях продолжают вести наступательные действия. Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской области, а также Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Каменка, Опытное, Веселое, Первомайское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

● Главной целью российских оккупантов на востоке Украины является выход на границы Донецкой области, пояснила замминистра обороны Анна Маляр. Потому за сутки армия РФ осуществляет там по 400 обстрелов. Маляр отметила, что освобождение Херсона стало для оккупантов деморализующим эффектом, поэтому сейчас они пытаются получить хотя бы тактическое преимущество.

● На косе еще остается враг. На Кинбурнской косе (это левый берег Днепра западнее Херсона) под российской оккупацией остаются три населенных пункта. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram: «У нас осталось три населенных пункта на Кинбурнской косе для того, чтобы мы совсем, даже юридически вышли из воюющей области».

● «Сейчас там [на косе] все-таки находятся силы врага. И мы продолжаем военную операцию», — отметила и Наталья Гуменюк, руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга. Она призвала соблюдать тишину по поводу операций на косе и уточнила: как только та будет освобождена или будут существенные результаты, об этом расскажут.

● Стало бы отправной точкой. Контроль над Кинбурнской косой, где Украина ведет операцию в режиме тишины, обеспечил бы ВСУ ряд значительных преимуществ — включая контролирование устьев Днепра и Южного Буга. Об этом сообщил в сводке американский Институт изучения войны (ISW).

● Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки: украинские силы продолжают контрнаступательные операции на востоке на фоне ухудшения погодных условий; оккупанты не оставляют наземных атак в районе Бахмута и Авдеевки; россияне, как и прежде, проводят оборонительные мероприятия и возводят укрепления в Херсонской области южнее Днепра, в то время как украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям вражеских войск в этом регионе; российские мобилизованные продолжают протестовать и дезертировать, а их родственники — публично выступать против проблем мобилизации.

● ВСУ уже воюют на левом берегу Днепра. Бойцы украинского спецназа уже проводят операции и разведку на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом идет речь в репортаже The New York Times. В материале рассказывается о бойцах отряда спецназа из батальона Братство, которые на трех моторных лодках пересекают Днепр, ставший после освобождения правобережья линией фронта, чтобы проводить разведку и совершать диверсии в тылу врага. Эти спецназовцы месяцами проводят тайные рейды и другие спецоперации в рамках украинского контрнаступления против российских оккупационных сил.

Перед лицом наступающих ВСУ россияне уже готовятся оборонять не только аннексированный ими Крым, но даже и Белгородскую область:

● Россия реально испугалась ВСУ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал, как на границе региона с Украиной идет строительство «засечной черты».

О том, что ее возводят из-за напряженной ситуации в регионе (который граничит с юга с Луганской, Харьковской и Сумской областями), Гладков заявил накануне: «Мы готовимся к различным вариантам, <…> поэтому, начиная с апреля, и занимаемся достаточно активно укреплением рубежей в рамках своих полномочий. <…> Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие». Гладков не захотел раскрывать подробностей, чтобы украинские военные не узнали об этом из открытых источников.

В октябре на границе с Украиной в Белгородской области начали устанавливать оборонительные сооружения из бетонных блоков.

● Масштаб повреждений. В результате массированных ракетных ударов РФ в Украине повреждены почти все ТЭС и крупные ГЭС, сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий. «Для того, чтобы вы понимали масштаб и то, с чем нам приходится работать, — практически вся тепловая и гидрогенерация, если мы говорим о больших объектах, подвергалась ракетным ударам», — сказал он.

● СБУ плотно взялась за московскую церковь. СБУ провела контрразведывательные мероприятия в Киево-Печерской Лавре (так называемого «Московского патриархата») после обнародования скандального видео на одном из богослужений, в ходе которого прославлялась Россия.

И в Ровенской области правоохранители — СБУ, Нацполиция и Нацгвардия — занялись контрразведывательными проверками на территории монастырей «Московского патриархата». Проверка прошли на территории Свято-Троицкого монастыря (г. Корец), женского монастыря в честь Волынской иконы Божией Матери (с. Серники Заречненского района) и на территории помещений Сарненско-Полесской епархии.

● Как рассказали в СБУ, проверки связаны с системной работой «по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине».

● Украина повышает россиянам тариф. В следующем году Украина планирует повысить плату за транзит российской нефти по трубопроводу Дружба (еще советской постройки, ведет из РФ в Европу) в Восточную Европу из-за атак страны-агрессора на энергосистему страны. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Укртранснафты. В нем оператор сети нефтепроводов Украины сообщила российской Транснефти, что «продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, нехватке топлива, запасных частей».

Украинская компания сообщила, что с 1 января повышает тарифы на транспортировку нефти в направлении Венгрии и Словакии на 2,10 евро за тонну — до 13,60 евро. В апреле Укртранснафта уже повышала плату, в результате чего общее увеличение в годовом измерении составило 51%. Позже Транснефть подтвердила росСМИ, что получила письмо и изучает его. Российский оператор нефтяных сетей обсудит этот вопрос с правительством в Москве.

● Москва взялась за старое. Российский газовый монополист Газпром со следующей недели может сократить транзитные потоки газа через Украину, которая остается последним действующим маршрутом для экспорта на западноевропейские рынки, передало Bloomberg. Как отмечает агентство, угроза возникла как раз в тот момент, когда более холодная погода повысила спрос на газ в Европе в начале отопительного сезона.

Газпром хочет начать сокращение поставок газа через Украину с 10 часов утра 28 ноября. В настоящее время монополист отправляет около 43 млн кубов газа в день в Европу через Украину. Свои действия россияне оправдывают тем, что «некоторые объемы газа, предназначенные для Молдовы, остаются в Украине».

● Украинский оператор ГТС опроверг обвинения Газпрома в «краже газа у Молдовы».

И для финала:

● Умер Шухевич. Ночью 22 ноября, на 90-м году жизни, умер Юрий Шухевич, Герой Украины, сын командующего ОУН-УПА Романа Шухевича, общественный деятель и бывший народный депутат. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Супруга Шухевича Наталья подтвердила, что последние минуты жизни ее муж провел в Германии, где находился на лечении.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.