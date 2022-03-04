Война России со всем миром. Почему шансы Путина равны нулю 4 марта, 16:15 Цей матеріал також доступний українською

Путин может опираться на нищие африканские и азиатские тирании и только на них

Голосование в Генеральной Ассамблее ООН резолюции с осуждением российского вторжения в Украину и требованием вывести российские войска со всей территории Украины в ее международно признанных границах, было принято подавляющим большинством голосов — 141 страна за, 25 — воздержались, 5 — против. Кроме России против были четыре самых одиозных тоталитарных режима мира — Северная Корея, Эритрея тирана Исайи Эфеворки, Сирия Башара Асада и соучастник вторжения — Беларусь Лукашенко. Ни одна другая страна не присоединилась к этому союзу пяти тираний. Ни КНР, ни Казахстан, ни Армения, ни Вьетнам, ни Куба, ни Иран — никто. Себе, как говорится, дороже.

Итак, Россия в содружестве с четырьмя худшими режимами планеты противостоит всему миру. Украина воюет с Россией оружием, а за ее спиной, поддерживая ее и деньгами, и вооружением, и тыловым обеспечением — все сильнейшие страны мира.

Даже напав на Финляндию в ноябре 1939-го, СССР имел поддержку держав Оси — Германии, Италии, Японии — одних из сильнейших в мире. Когда в июне 1941-го Нацистская Германия обрушилась на СССР, союзниками Москвы стали Британская Империя и Соединённые Штаты — ещё более сильные экономически державы мира.

Полного военного краха путинской агрессии ждать осталось недолго

Теперь же Путин может опираться на нищие африканские и азиатские тирании и только на них. Его шансы в войне со всем миром равны нулю. Президент Байден, отменив вчера испытания новейших термоядерных ракет, показал, что он и антипутинская коалиция просто презирают угрозы Кремля применить оружие массового уничтожения. Они точно знают — ничего Россия не применит. Почему, это другой вопрос. Но знают точно.

Так что полного военного краха путинской агрессии ждать осталось недолго.

Против всего мира не смогли воевать и более сильные страны. Граждане России должны готовить себя морально к капитуляции, полной и безоговорочной, как Германия в мае 1945-го. Что будет потом, каковы будут условия победителей, пока неясно. Но ясно одно — каждый день этой ужасной войны будет делать условия мира для России всё более и более тяжкими, а скамьи подсудимых в новом Нюрнберге более длинными.

Текст публикуется с разрешения автора

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