Донбасс, Херсон — и на этом заканчиваем? Чего добивается сейчас Путин 20 мая, 17:29 Цей матеріал також доступний українською

К чему стремится Россия и что ей уготовили США и Китай

В интересах Путина зафиксировать ситуацию, сложившуюся сегодня на фронте, откусив у нас то, на что есть еще силы, и закрепить эту линию соприкосновения как позицию на переговорах. И вести переговоры уже на том, мол, что мы войска отводим, но Донбасс и Херсон — наши, и на этом заканчиваем.

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Для Украины это означает, во-первых, замороженный конфликт еще в худшем состоянии, чем он был до 24 февраля. А во-вторых, возможность размораживания этого конфликта в любой момент. То есть, это мы подписываем себе капитуляцию. И на такие условия Украина пойти не может, естественно. Об этом уже заявляли и в Офисе президента, и глава МИД Дмитрий Кулеба, и многие другие об этом говорили. И правильно говорили: единственным поводом для переговоров является отвод ВС РФ на границы по состоянию не то, что до начала войны 2022 года, а по состоянию до 2011 года — до заключения Харьковских соглашений. То есть, без базирования Черноморского флота в Крыму. Его там быть, в принципе, не может. Больше того, после освобождения всех наших территорий, включая Крым, мы можем рассмотреть возможность о предоставлении полуострову широкой автономии. Полагаю, что это будет справедливо.

На дипломатическом фронте наблюдается сейчас острота. Мы видим уже выступление Италии со своими четырьмя пунктами мирных переговоров с Россией (где содержится то, о чем я выше сказал), старания Макрона сохранить лицо Путину. Это какое лицо? В этом лице отображаются все те преступления, которые совершала российская армия. То есть, это лицо убийцы, насильника, вора, мародера. Макрон это лицо хочет сохранить? Ради Бога, вперед. Последовало заявления канцлера Германии Олафа Шольца о том, что после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной (четко не говоря, на каких условиях), можно с России уже начинать снимать санкции.

Путин сейчас находится практически в полной изоляции

Все эти разговоры ведутся в расчете на получение каких-то бонусов от России за сохранение ее лица, естественно. Бонусов на российском рынке. Поэтому на Украину будут давить со стороны этих политиков. Более того, в американском издании Politico мы видели что-то наподобие таких заявлений о необходимости сохранения лица Путина. Но в принципе, и американский истеблишмент, и большинство стран Европы, а особенно их общественность, то она в большинстве своем настроена проукраински.

Поэтому нашим дипломатам в дальнейшем упор надо делать на эту составляющую — чтобы европейская общественность давила на своих политиков. Мы видим на примере той же Германии, что это дает свои плоды. Шольц оказался в жесткой осаде и по отношению к своей политике, и в отношении своего патрона — Герхарда Шредера, которого пытается отмазать. Такое обострение на дипломатическом фронте является для нас вызовом. В рамках этой дипломатической борьбы будет определяться не только будущее Украины, но и европейского континента, а также системы безопасности — глобальной и региональной.

Однако основа всей дипломатии сейчас пишется на фронте. Украина ведет борьбу на фронте, одерживает победы, и одержит окончательную победу. Это основа. А шансы России продавить свои условия на дипломатическом фронте такие же, как на военном. За исключением слабенькой поддержки со стороны «бонусоискателей» никаких оснований для того, чтобы одержать там победу, у Путина нет. Он сейчас находится практически в полной изоляции, и даже Китай ему не поможет.

Сейчас уже сам Китай рассматривает две основных опции. Первая — если сохранение жизнеспособной России, то в очень ослабленном состоянии, но достаточном для того, чтобы раздражать США. Вторая — плюнуть на все это и согласиться на расчленение России, получив свой большой кусок в виде Дальнего Востока, Сибири и Приморья.

В этом случае, естественно, будет уничтожен весь ядерный потенциал России, а Китай останется вторым в мире ядерным государством, наравне с США. И на равных уже вступит в переговоры о сокращении ядерных вооружений. Вопрос в том — согласятся ли на это сами США и их союзники по Тихоокеанскому договору. Имея мощного экономического соперника, получить ее достаточно мощного контрвизави в рамках переговоров о ядерном вооружении — тут надо смотреть. Я не думаю, что США на это готовы. Но Китай этого наверняка хотел бы. То есть, и со стороны Китая Россия не получит той поддержки.

Тем более, по последним данным, Китай уже на 98% ограничил поставки туда технологической продукции. То есть, для России — это все, это уже дно. А в Украине сейчас рождается если не новая, то практически обновленная нация. Но родов без боли не бывает.

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