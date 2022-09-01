Серебряная пуля против РФ и Крым. Что ждет Украину в ближайшие месяцы 1 сентября, 20:38 Эксклюзив НВ Алексей Мельник: Путин будет пытаться навязать договоренности Украине относительно прекращения огня (Фото:REUTERS)

Даже при том, что основные силы и фокус сосредоточены на фронте, нужно продумывать сейчас сценарий на будущее

География нашей международной поддержки — это не только коллективный Запад, не только США, страны НАТО, Евросоюза. Если исходить из того, сколько стран присоединилось к форуму Крымской платформы, проходившей неделю назад, то это более 60 стран. То есть почти треть стран — членов ООН. Поскольку количество поддерживающих нас стран постоянно растет (если смотреть на примере Рамштайна), то можно сказать, что в этом лагере есть такой консенсус: Украина не должна потерпеть поражение в этой войне.

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Внутри этого лагеря поддержки Украины до сих пор ведутся практические дискуссии относительно противодействия агрессии России. Если упростить (потому что есть много нюансов), то для одного лагеря смысл поддержки Украины в том, чтобы она нанесла убедительное поражение России на своей территории. Другие все еще занимают осторожную позицию, мол, нельзя унижать Россию, потому что ее разгром чреват тяжелыми последствиями. И «не проигрышем» Украины они видят тяжелые компромиссы для нее, прежде всего, территориальные, чтобы и Украина вроде бы осталась, и дать шанс Путину лично сохранить лицо за счет заново захваченных территорий.

Что объединяет эти два лагеря? Оба хотят избежать расширения географии этого конфликта, ядерной катастрофы, третьей мировой войны.

Я видел ряд сообщений известных авторов, что 8 сентября состоится решающее заседание Рамштайна. На мой взгляд, это очень важное собрание. Там могут быть приняты важные решения, но несколько наивно надеяться, что одна мера или решение сможет полностью переломить ход войны. Эти авторы считают, что дальнобойные ракеты ATACMS — это серебряная пуля, который позволит украинцам моментально изменить ход войны. Повторюсь, что это преувеличенное ожидание. Но, возвращаясь к тому, какие могут быть приняты решения, конечно, каждое из таких решений, расширяющее спектр и увеличивающее количество наступательного вооружения приближает желаемый для нас и для цивилизованного мира финал.

России необходима стратегическая пауза в войне

Синхронизации санкций против РФ и поставки нам оружия не существует. Многие из тех мер, которые предпринимаются для противодействия российской агрессии, проводятся по определенным планам, в соответствии с принятыми политическими решениями. Есть определенные координационные механизмы, но темпы санкций против РФ, касающиеся углеводородов, подстраиваются под то, чтобы это не нанесло непоправимого ущерба европейской экономике, которая и без того находится в предкризисном положении.

Чего нам ждать в ближайшие месяцы?

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