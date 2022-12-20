Украина — только фрагмент плана Путина 20 декабря, 23:00

Идея в том, чтобы одна российская армия дошла до Ужгорода, а вторая — до Ашхабада

Идея Владимира Путина (это старая имперская идея, она не только что придумана) заключается в том, что украинства не существует как такового, что это земли исторической России, победившей во Второй мировой войне, и благодаря этой победе и гибели десятков миллионов людей вышли на те границы, которые ей принадлежат. И именно эти земли отобраны у нее из-за интриг Запада. А также отнята сфера влияния в Центральной Европе.

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И это, в сущности, ревизия Ялтинских соглашений руководителей СССР, США и Великобритании. Простая идея любого российского патриота — вернуться к этим Ялтинским соглашениям. И если до 24 февраля еще была иллюзия, что население этой так называемой исторической России на этих землях Украины сочувствует этому плану, то теперь ни у Путина, ни у одного из его соратников такой идеи нет. И тем хуже для этого населения, потому что совершенно очевидно, что на землях исторической России должны жить те, кто считает себя русскими. А тот, кто считает себя украинцем, фактически способствует плану отнятия у России ее «исторических земель», и должен быть либо уничтожен, либо изгнан, либо запуган. Лучше, конечно, уничтожен и изгнан.

То есть фактически повторяется история 1920-х годов — восстановление земель российской империи под коммунистическим флагом. Поскольку это была большевистская идеология и россияне были напуганы развалом империи, они были готовы идти на эфемерное оформление так называемых суверенных государств, действительно управлявшихся из Москвы.

Мы можем либо выиграть, либо исчезнуть

Новый российский режим совершенно не собирается повторять эту ошибку, потому что он уже увидел, что даже эфемерные государства в момент кризиса российской государственности готовы к независимости.

И потому главная идея достаточно проста: сделать невозможным в будущем распад этих «исторических земель» России. История с Украиной — это только фрагмент этого плана. Дальше будет (при победе России) аннексия Беларуси, Казахстан, страны Кавказа, Центральная Азия.

Идея в том, чтобы одна российская армия дошла до Ужгорода, а вторая — до Ашхабада.

И вот тогда восстанавливается «историческая справедливость». Вот тогда мы понимаем, за что деды воевали. И опять же: если населению, живущему здесь, в Украине, это не нравится, оно должно исчезнуть с этих земель. Если это не будет нравиться населению Туркменистана — рядом Афганистан, можно идти туда. Если вы не считаете себя подданными столичного царя, то ему с вами не по пути.

Поэтому у нас, к большому сожалению, нет большого шанса договориться. Речь не о том, что мы можем либо выиграть, либо проиграть. Мы можем либо выиграть, либо исчезнуть. Кто-то в физическом смысле, а кто-то в национальном. Кто-то с точки зрения продолжения своей жизни, кто-то с точки зрения продолжения своей идентичности.

Но считать, что Россия может победить, а Украина здесь останется — это огромная ошибка. Я об этом говорю еще с начала 90-х годов. Как только в Москве осознают, что Украина действительно хочет быть Украиной, что это не шутка и ее не удастся вернуться к тому будущему союзному государству, о котором в Москве задумались сразу после августа 1991 года, будут предприниматься шаги по его возвращению.

Сначала политические, экономические, потом последуют диверсии и попытки установить свое правительство, давление, попытки превратить страну в страну-инвалида, как это происходило уже с Грузией и Республикой Молдова.

А когда все это не поможет, начнется великая война. Это выбор, который сделали украинцы 1 декабря 1991 года. Это не был выбор просто в пользу независимости. Это был выбор в пользу конфронтации с империей.

Проблема в том, что подавляющая часть населения будущего независимого государства этого даже не осознавала. И самое главное, что этого не осознавала большая часть населения самой метрополии. Одна часть была уверена, что россияне не против того, чтобы эта независимость произошла, и это были украинцы, другая часть (русские) считала, что это просто шутка, которая, безусловно, закончится созданием какого-то нового государства вроде СНГ.

Текст создан на основе прямой речи Виталия Портникова в рамках публичной дискуссии с Александром Бойченко, прошедшей в Черновцах в рамках проекта Re: Open Ukraine, организованного Институтом центрально-европейской стратегии

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