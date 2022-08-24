Тяжелая осень для Европы. Чего ждать от Путина 24 августа, 20:13 Эксклюзив НВ

На фоне стремительного роста цен на энергоносители, продолжающейся войны России с Украиной и напряженности вокруг Тайваня, у ЕС не будет никакой передышки

Блок не должен позволять внутренним кризисам отвлекать внимание от стратегического решения внешних проблем.

Ну и осень выдастся для европейских лидеров. Проблемы, существовавшие до того, как институты ЕС ушли в летний отпуск, не исчезли. А на повестке дня появились новые.

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Война России в Украине продолжается. Не предвидится возможности ее окончания или даже того, что дипломатия сыграет какую-либо роль. Не прекращаются разрушения, и количество жертв растет, как и количество внутренне перемещенных лиц, миллионы людей вынуждены покидать страну. Все это происходит на границах ЕС.

Энергетический кризис также продолжается, поскольку Россия продолжает сокращать свои поставки газа в Европу. Цель Москвы — использовать энергоносители как геополитическое и политическое оружие. По мере роста цен на энергоносители будет возрастать и давление на правительства европейских стран, с тем чтобы смягчить издержки для потребителей.

Воздействие этих цен еще не привело к ощутимым негативным политическим последствиям. Именно на такое влияние надеется президент Владимир Путин. В энергетическом кризисе Кремль может обвинить санкции ЕС против России. До сих пор блок был един в своей политике санкций. Рост цен на энергоносители может это изменить.

Вот почему имеет значение политический кризис, разворачивающийся в Италии.

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