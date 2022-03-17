22-й день войны. Россияне продолжают штурм Мариуполя 17 марта, 14:30 Цей матеріал також доступний українською

Российские войска удерживают захваченные районы, ведут бои местного значения и разведывательные рейды в центральной Украине, но продолжают активные наступательные операции на востоке

Россияне продолжают на всех направлениях наносить массированные авиационные и артиллерийские удары по украинским позициям и городам.

Украинская армия стабилизировала оборону в центральной Украине и контролирует обстановку вокруг Киева, Харькова, Сум, Чернигова, Кривого Рога, Запорожья. По российским войскам на этих направлениях наносятся эффективные удары.

Главными усилиями ВС РФ являются захват Донбасса и Мариуполя, окружение войск на Донбассе и принуждение к сдаче защитников Мариуполя.

ВС РФ ведут бои за захват района Изюм-Барвенково и выход в районе Очеретино на линию коммуникаций войск командования операции объединенных сил. Для этого с юга противник продолжает попытки продавить нашу оборону в Запорожской области в районе Гуляй-поле.

Украинские войска развернули систему обороны в районе Изюм-Барвенково и Гуляйполе и отражают российские атаки в этих районах с большими потерями для врага.

Украинские войска отразили все российские атаки на фронте ООС, со значительными потерями для противника, и удержали свои позиции.

Сейчас Путин пытается полностью захватить украинский Донбасс

Россияне продолжают штурм Мариуполя, и для того, чтобы сковать силы КОС, российские войска пытаются атаковать по всей линии фронта, наносить массированные удары авиацией и артиллерией. В Мариуполе постоянные штурмы, ближний бой, россияне пытаются заставить защитников израсходовать боеприпасы, сузить район обороны и уничтожить все узлы обороны тяжелыми авиабомбами.

Российские войска понесли большие потери, значительно истощенны, но сохраняют боеспособность.

Киев, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Сумы, Чернигов — по всем этим направлениям российские войска приостановились, несут значительные потери, по некоторым населенным пунктам возле этих городов отступают.

Очевидно, дальнейшее наступление россиян по этим направлениям может привести к резкому увеличению потерь и бегству и оставлению позиций. Поэтому противник обеспокоен возможными украинскими контратаками и пытается закрепиться, чтобы украинские войска не смогли их быстро выбить контрнаступлениями и перехватить инициативу.

Сейчас Путин пытается захватить украинский Донбасс. Наиболее жестокие бои продолжаются в полностью окруженном уже 16 суток Мариуполе.

Текст опубликован с разрешения автора

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