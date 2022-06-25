Путину уже не верят. Что назревает в России 25 июня, 07:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Какого рода поражение Россия способна принять, не прибегая к крайним (читайте ядерным) мерам и, соответственно, о том, какая победа возможна для Украины

Опасения Запада о том, как бы не унизить сильно Россию, обеспечив ее поражение в войне против Украины, коренятся гораздо глубже, чем прискорбный речевой оборот, озвученный несколько недель назад французским президентом Эммануэлем Макроном.

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Позднее он вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом 16 июня приехал в Киев. Там Макрон выступил с яркой речью, в которой об «унижении» и не заикнулся.

Президент Владимир Зеленский заявил, что полностью удовлетворен разъяснениями о полной поддержке Францией решительной позиции Украины по достижению победы. Однако вопрос о том, какого рода поражение Россия способна принять, не прибегая к крайним (читайте ядерным) мерам и, соответственно, о том, какая победа возможна для Украины, по-прежнему нависает над всеми угрожающими крюками.

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