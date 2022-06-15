Путину мало не покажется 15 июня, 21:10 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 15 июня 2022 года

● Путину мало не покажется. Белый дом вот-вот объявит о новых поставках в Украину оружия на $1 млрд, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники. Пакет помощи будет включать противокорабельные ракетные комплексы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.

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● Сегодня в Брюсселе проходит третье заседание контактной группы по вопросам обороны Украине в формате «Рамштайн». В нем участвуют министры обороны 50 стран, которые так или иначе обеспечивают поддержку ВСУ в условиях российского вторжения.

● Нельзя сбавлять обороты. Война России против Украины проходит через «поворотный» момент, считает Ллойд Остин, министр обороны США. На встрече «Рамштайн-3» он заявил, что Штаты и союзники не могут «терять фокус». «Мы не можем позволить себе сдаться и не можем сбавить обороты. Ставки слишком высоки», — пояснил Остин.

● НАТО готовит план по переводу Украины на вооружение альянса, заявил генсек этой организации Йенс Столтенберг.

● 29−30 июня в Мадриде пройдет саммит НАТО и на него обязательно пригласят — хотя бы в формате видеоконференции — президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал все тот же Столтенберг.

● Вашингтон — за новый союз для Киева. США готовы поддержать возможное создание союза Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии, сообщила Джулиан Смит, постоянная представительница США при НАТО. «Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, которые помогают наращивать потенциал. И в той степени, в которой члены НАТО объединяются в партнерства или в какие-то группы, чтобы помочь укрепить потенциал и коллективно укрепить Альянс», — пояснила она.

● Штаты помогут разведданными. Украинская армия будет получать от США разведывательные данные для нанесения ударов американскими реактивными системами залпового огня.

● «Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать. Мы ожидаем, что эти системы вскоре окажутся в бою. Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники», — подчеркнул Колин Кол, замглавы Пентагона.

● Кто, если не мы? Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Чехии заявил, что российские танки нужно остановить на территории Украины, чтобы они не смогли прийти в другие европейские города.

● Макрон упрямствует. Украине в конечном счете придется провести переговоры со страной-агрессором Россией, чтобы закончить войну, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня-завтра может приехать в Киев. Он добавил, что «мы делим один континент». «География упряма, и в конце ее — Россия. Она была там вчера, она сегодня и будет там завтра», — сказал французский лидер.

● Северодонецк продолжает сражаться. Украинские силы контролируют треть Северодонецка, рассказал Александр Стрюк, глава военно-гражданской администрации города. Ситуация кардинально не изменилась: военные стоят на своих позициях, ночью были плотные обстрелы Градами и тяжелой артиллерией.

● Есть контрнаступление. Несмотря на большое скопление российских войск на Изюмском направлении, ВСУ проводят контратаки, продолжая освобождать близлежащие населенные пункты от сил противника. Об этом рассказал депутат местного горсовета Максим Стрельник.

● Уже 250 за сутки. За последние сутки армия страны-агрессора потеряла в Украине 250 своих военных, а за все время с начала полномасштабной войны — около 32 750. Такие оценки обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

● Также оккупанты лишились более 9,6 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1440 (+6 за сутки), боевых бронированных машин — 3528 (+25), артсистемы — 722 (+1), РСЗО — 230 (+1), средств ПВО — 97 (+0), самолетов — 213 (+0), вертолетов — 179 (+1), беспилотников оперативно-тактического уровня — 591 (+3) и многое другое.

● «Кадыровцы» по принуждению. Жителей Чечни насильно отправляют на войну против Украины под видом «добровольцев», угрожая сфабрикованным уголовным делом, пытками или похищениями близких, сообщило российское оппозиционное издание The Insider.

● Крымскому мосту скоро придет конец. Керченский мост будет целью № 1 для защитников Украины после получения обещанного оружия, заявил изданию Крым.Реалии генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области.

● «Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими…», — сказал Марченко.

И для финала:

● Маленький русский дурак. «Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев через 2 года — вопрос», — написал в своем Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП. Таким образом он ответил на появившееся накануне заявление замглавы совбеза РФ Дмитрия Медведева (экс-президента страны-агрессора) о том, что в ближайшие два года «Украина развалится».

● Подоляк добавил: если бы империализм России имел лицо, это был бы Медведев. «Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться — брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру», — резюмировал представитель ОП.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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