Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Путину мало не покажется

15 июня, 21:10
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Чем жила страна 15 июня 2022 года

● Путину мало не покажется. Белый дом вот-вот объявит о новых поставках в Украину оружия на $1 млрд, сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники. Пакет помощи будет включать противокорабельные ракетные комплексы, артиллерийские ракеты и снаряды для гаубиц.

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Сегодня в Брюсселе проходит третье заседание контактной группы по вопросам обороны Украине в формате «Рамштайн». В нем участвуют министры обороны 50 стран, которые так или иначе обеспечивают поддержку ВСУ в условиях российского вторжения.

● Нельзя сбавлять обороты. Война России против Украины проходит через «поворотный» момент, считает Ллойд Остин, министр обороны США. На встрече «Рамштайн-3» он заявил, что Штаты и союзники не могут «терять фокус». «Мы не можем позволить себе сдаться и не можем сбавить обороты. Ставки слишком высоки», — пояснил Остин.

НАТО готовит план по переводу Украины на вооружение альянса, заявил генсек этой организации Йенс Столтенберг.

29−30 июня в Мадриде пройдет саммит НАТО и на него обязательно пригласят — хотя бы в формате видеоконференции — президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал все тот же Столтенберг.

● Вашингтон — за новый союз для Киева. США готовы поддержать возможное создание союза Украины, Великобритании, Польши и стран Балтии, сообщила Джулиан Смит, постоянная представительница США при НАТО. «Очевидно, что мы поддерживаем инициативы, которые помогают наращивать потенциал. И в той степени, в которой члены НАТО объединяются в партнерства или в какие-то группы, чтобы помочь укрепить потенциал и коллективно укрепить Альянс», — пояснила она.

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● Штаты помогут разведданными. Украинская армия будет получать от США разведывательные данные для нанесения ударов американскими реактивными системами залпового огня.

«Мы предоставим украинцам то, что им необходимо, для нанесения ударов по целям на украинской территории, которые они будут выбирать. Мы ожидаем, что эти системы вскоре окажутся в бою. Мы привержены продолжению поставок этой боевой техники», — подчеркнул Колин Кол, замглавы Пентагона.

Кто, если не мы? Президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Чехии заявил, что российские танки нужно остановить на территории Украины, чтобы они не смогли прийти в другие европейские города.

Макрон упрямствует. Украине в конечном счете придется провести переговоры со страной-агрессором Россией, чтобы закончить войну, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, который сегодня-завтра может приехать в Киев. Он добавил, что «мы делим один континент». «География упряма, и в конце ее — Россия. Она была там вчера, она сегодня и будет там завтра», — сказал французский лидер.

● Северодонецк продолжает сражаться. Украинские силы контролируют треть Северодонецка, рассказал Александр Стрюк, глава военно-гражданской администрации города. Ситуация кардинально не изменилась: военные стоят на своих позициях, ночью были плотные обстрелы Градами и тяжелой артиллерией.

● Есть контрнаступление. Несмотря на большое скопление российских войск на Изюмском направлении, ВСУ проводят контратаки, продолжая освобождать близлежащие населенные пункты от сил противника. Об этом рассказал депутат местного горсовета Максим Стрельник.

Уже 250 за сутки. За последние сутки армия страны-агрессора потеряла в Украине 250 своих военных, а за все время с начала полномасштабной войны — около 32 750. Такие оценки обнародовал Генштаб ВСУ. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском и Северодонецком направлениях.

Также оккупанты лишились более 9,6 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1440 (+6 за сутки), боевых бронированных машин — 3528 (+25), артсистемы — 722 (+1), РСЗО — 230 (+1), средств ПВО — 97 (+0), самолетов — 213 (+0), вертолетов — 179 (+1), беспилотников оперативно-тактического уровня — 591 (+3) и многое другое.

● «Кадыровцы» по принуждению. Жителей Чечни насильно отправляют на войну против Украины под видом «добровольцев», угрожая сфабрикованным уголовным делом, пытками или похищениями близких, сообщило российское оппозиционное издание The Insider.

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● Крымскому мосту скоро придет конец. Керченский мост будет целью № 1 для защитников Украины после получения обещанного оружия, заявил изданию Крым.Реалии генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, который с первых дней руководил обороной Николаева и Николаевской области.

«Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. Как только обрежется эта кишка, у них начнется паника. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с украинскими…», — сказал Марченко.

И для финала:

● Маленький русский дурак. «Украина была, есть и будет. Где будет Д. Медведев через 2 года — вопрос», — написал в своем Twitter Михаил Подоляк, советник главы ОП. Таким образом он ответил на появившееся накануне заявление замглавы совбеза РФ Дмитрия Медведева (экс-президента страны-агрессора) о том, что в ближайшие два года «Украина развалится».

Подоляк добавил: если бы империализм России имел лицо, это был бы Медведев. «Маленький человек с большими комплексами, единственная возможность которого привлечь внимание и самоутвердиться — брызнуть ядом в сторону Украины или угрожать миру», — резюмировал представитель ОП.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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