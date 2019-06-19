Путинский русский. О языковой проблеме в Украине Сегодня, 11:29 Цей матеріал також доступний українською

Моя позиция в тезисной форме

1. На данный момент Украина фактически, как минимум, двуязычна. Третьим языком может быть условно назван украинско-русский диалект, так называемый «суржик», у которого целый ряд вариантов, не систематизированных и некодифицированных. Есть еще несколько распространенных языков, в частности, в Одесской области и Закарпатье.

Языком межнационального общения на территории Украины в данный момент является русский.



2. Стремление национально мыслящих украинцев, которых россияне ласково называют «свидомитами», обеспечить украинскому языку более прочные позиции в русскоязычных регионах Украины понятно, в то же время радикализм заявлений и стремление все решить ударом сабли бессмысленно. Оно не ведет к единству Украины, а наоборот — углубляет раскол.



3. Устойчивое стремление политиков использовать языковую проблему в своих целях отвратительно и заслуживает решительного осуждения. Наиболее лицемерным и преступным выглядит пропагандистский штамп, согласно которому Россия развязала войну для защиты русскоязычного населения.



4. С началом войны статус русского языка в Украине не мог не измениться по ряду причин. Самая ясная — значительная часть русскоязычного населения практически оказалась вне территории Украины, хотя официально это не будет признано — и правильно. Существует еще один момент — поток лжи и оскорблений, который обрушивает на Украину РФ, звучит на русском языке. А русский диалектизм «поребрик» стал сетевым мемом российской агрессии против Украины. Что еще важно: в русскоязычной среде принято пренебрежительное отношение к украинскому языку.



5. Произошла ли «порча» русского языка в путинской РФ? Если брать лучшие образцы прозы и поэзии — нет. Если брать широкий пласт текстов, то порча весьма и весьма существенна. Конечно, можно притвориться, что Проханова и присных не существует, но я регулярно знакомлюсь с новыми лингвистическими шедеврами. Следует добавить, что потребители криминальных и ментовских (найдите десять отличий) сериалов куда многочисленнее читателей лучших стихов.



6. Является ли язык ненависти составной частью путинского русского? Да вы только послушайте его речи, теперь они изданы в трехтомнике, при случае можно будет прочесть.



7. Моя реакция на происходящее эмоциональная и личная. Из того, что я начал переводить на украинский свои стихи и писать эссеистику, не следует того, что я перестал быть преимущественно русскоязычным поэтом и переводчиком. Это, если так можно сказать, этический и эстетический протест. И мои тексты на эту тему носят эмоциональный, личный и откровенно протестный характер.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени