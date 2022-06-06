Путину срочно нужны нефтедоллары на войну. Как его лишить их прямо сейчас? 6 июня, 22:10 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Сергей Гуриев: В течение года Путина ждёт серьёзный бюджетный кризис (Фото:REUTERS)

Нефтяное эмбарго ЕС нанесёт вред Путину, но недостаточно быстро. Европа должна безотлагательно ввести верхний ценовой порог для нефти и газа из России

Владимиру Путину нужны нефтедоллары, и они нужны ему прямо сейчас. Многие ожидали, что президент России выступит с официальным объявлением войны Украине. Такой шаг позволил бы провести полную мобилизацию российских резервистов. Но хотя Путин, наверное, и хочет отправить больше солдат против Украины, он не может себе это позволить финансово. Заставит ли недавно объявленное Евросоюзом нефтяное эмбарго свернуть нашествие?

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Кремль уже снизил тон своей пропаганды. Уже не ведутся разговоры о захвате Киева. Судя по всему, единственной целью Путина сейчас является оккупация восточного региона Донбасс. Но даже там Путину не гарантирована победа, поскольку именно там Украина проводит так называемую «Операцию объединённых сил» с участием её лучше всего подготовленных военных подразделений, которые получают всё больше передовой военной техники от Запада.

Тем временем Россия потеряла значительную часть своей современной военной техники, а западные санкции лишили её возможности пополнять арсеналы. Оставшись без большого выбора, Россия теперь распаковывает танки советских времён.

Для Путина единственным способом компенсировать дефицит техники является отправка большего количества солдат. Но новый военный призыв — это непопулярная идея, поэтому Путин решил платить тем, кто воюет за Россию, причём совсем не жалкие гроши. Контрактники, как сообщается, получают $3000−5000 в месяц. Хотя недавнее решение отменить верхний возрастной предел для контрактников свидетельствует о том, что даже перспектива получать зарплату, которая на порядок выше средних зарплат в медианном российском регионе, не привлекает достаточного количества солдат.

Опубликованные недавно российским Минфином данные о бюджете позволяют сделать вывод, что Путин едва справляется с быстрорастущими издержками войны. Прежде всего, эти данные подтверждают, что война стоит дорого: за последний месяц военные расходы увеличились почти на 130% до 630 млрд рублей ($10,2 млрд), или 6% годового ВВП в пропорциональном пересчёте.

Путин едва справляется с быстрорастущими издержками войны

Данные Минфина показывают также, что в апреле у России возник дефицит бюджета в размере более 260 млрд рублей, или 2,5% ВВП в пропорциональном пересчёте на год. Хотя мировые цены на нефть сегодня очень высоки, Россия продаёт нефть с большой скидкой. В последние недели она соглашается даже на $70 за баррель нефти марки «Юралс», что на 30% ниже рыночных цен, при этом общий объём добычи в этом году может снизиться на 10%. Тем временем ненефтегазовые доходы бюджета резко сократились, поэтому на долю нефтегазовых налогов теперь приходится более 60% бюджетных доходов, по сравнению с менее чем 40% год назад.

Зависимость Путина от нефтедолларов означает, что, объявив о введении в ближайшие 6−8 месяцев эмбарго на примерно 90% нефти, импортируемой из России, Евросоюз ударил по России там, где ей действительно больно. Можно не сомневаться, что в течение года Путина ждёт серьёзный бюджетный кризис, который затруднит ему продолжение войны в Украине, не говоря уже о нападении на какую-нибудь другую страну.

Но проблема в том, что в краткосрочной перспективе эмбарго поможет Путину. Уже одно только объявление об этом эмбарго привело к всплеску цен на нефть. Именно поэтому Европе следует дополнить нефтяное эмбарго добавочными, срочными мерами. Особо стоит выделить две.

Первая мера (Рикардо Хаусманн предложил её сразу после вторжения, и, как показали другие специалисты, её можно быстро реализовать) — введение высокой пошлины на нефть, импортируемую из России. У этого подхода хороший экономический смысл. Каждый евро, потраченный на российскую нефть, помогает Путину финансировать агрессивную военную кампанию против Украины. Эту «кровавую экстерналию» следует соответствующим образом учесть в ценах. Часть сумм, выплачиваемых покупателями российских углеводородов, должна направляться Украине в качестве репараций или же храниться на специальных эскроу-счетах до тех пор, пока не будут официально назначены репарации.

Однако в период, когда европейские домохозяйства столкнулись с быстрым ростом цен на энергоносители, у властей нет особого желания вводить нефтяные налоги. Помня об этом, премьер-министр Италии Марио Драги предложил альтернативное решение: установить верхний ценовой порог. Согласно этому предложению, которое Европейский совет поручил Еврокомиссии изучить, западные страны будут платить за российские нефть и газ меньшую цену и введут вторичные санкции против третьих сторон, которые платят России больше.

Верхний ценовой порог может быть введён немедленно (например, $70 за баррель), а каждый месяц, пока продолжается война, он будет снижаться примерно на $10. Да, Путин может отказать продавать нефть по такой цене. Но это маловероятно, поскольку он уже находятся в настолько отчаянном положении, что продаёт нефть Китаю и Индии с большими скидками, а, кроме того, текущие цены на энергоносители намного превосходят себестоимость добычи.

Напротив, Россия, скорее всего, продолжит поставлять нефть и газ западными покупателям по установленной ими цене, а у таких покупателей, как Китай и Индия, из-за угрозы санкций не будет никаких причин платить больше. Всё это освободит потребителей от высоких цен на энергоносители и приведёт к резкому снижению доходов России.

Кто-то может сказать, что введение верхних ценовых порогов искажает стимулы — в данном случае стимулы переходить к возобновляемой энергетике. Но такой аргумент применим лишь к конкурентным рынкам. На сегодняшнем нефтегазовом рынке цены намного превосходят маржинальные издержки, а глобальный нефтяной картель ОПЕК+ (в который входит Россия) лишь недавно согласился увеличить добычу нефти в июле и августе. Российский поставщик газа «Газпром», судя по всему, манипулировал ценами в Европе даже до войны. Подобное монополистическое поведение оправдывает введение верхнего ценового порога.

Другой частый аргумент против ценового порога: он может стимулировать чёрный рынок. Это реальный риск. Европейские энергетические компании уже начали смешивать российские нефтепродукты с другими («латвийская смесь»), чтобы воспользоваться более низкими ценами, одновременно заявляя, что они не поддерживают военную машину Путина. Но сегодня эти фирмы не нарушают никаких законов. А если будет введён верхний ценовой порог, они их нарушат. Учитывая общественное возмущение войной, готовность Запада к вторичным санкциям и появление инициируемых гражданами расследований на основе открытых данных, компаниям будет очень трудно — или даже невозможно — избежать наказания за такое нарушение правил.

Нефтяное эмбарго ЕС нанесёт вред Путину, но недостаточно быстро. Европа должна срочно ввести верхний ценовой порог для нефти и газа из России.

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Project Syndicate. Републикация полной версии текста запрещена.

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Copyright: Project Syndicate, 2022

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