Порвать с Путиным. Что изменила война России против Украины 23 мая, 09:05 Цей матеріал також доступний українською

Шредер был последним из известных западных политиков, занимавших почетный пост в путинской системе

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер заявил об отказе возглавлять наблюдательный совет российской компании «Роснефть» после того, как немецкий парламент лишил его значительной части канцлерских привилегий. Шредер был последним из известных западных политиков, занимавших почетный пост в путинской системе. Практически все остальные отказались от членства в наблюдательных советах российских компаний сразу после масштабного нападения России на Украину 24 февраля. Но Шредер, известный своими тесными личными отношениями с Путиным, сохранял свой пост в «Роснефти» до 20 мая, — пишет Виталий Портников для Радио Свобода.

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Эта готовность Герхарда Шредера сохранять свои особые отношения с Кремлем всегда выглядела безнравственно. Шредер на протяжении многих лет был лоббистом российских энергетических интересов, убеждал европейцев в том, что так называемые «обходные» газопроводы России призваны создать возможности для отказа от украинской газотранспортной системы — только бизнес.

Именно Шредер возглавлял наблюдательный совет строившей компании «Северный поток-2» — сейчас уже очевидно, что этот газопровод должен стать энергетическим оружием Владимира Путина. Но когда после начала войны вопрос с сертификацией этого газопровода отпал сам собой, Шредер сохранил должность главы наблюдательного совета «Роснефти». А «Роснефть» — это даже не «Газпром».

Государственная компания приобрела свой нынешний вес вскоре после того, как Путин фактически разгромил нефтяную компанию ЮКОС, а ее руководителя Михаила Ходорковского отправил в тюрьму по надуманным обвинениям. Во главе «Роснефти» стал один из ближайших соратников Путина Игорь Сечин. Именну поэтому «Роснефть» — один из символов путинского «государственного капитализма». И Шредер прекрасно об этом знает.

Варниг — очень близкий к Путину человек

Претензии к бывшему канцлеру начались задолго до начала нынешней войны — но Шредер предпочитал их не замечать. Он по-прежнему имел большой авторитет среди немецких социал-демократов — и руководство партии настаивало на завершении строительства «Северного потока». Шредер уверял, что энергетические связи с Россией необходимы для экономических успехов Германии и Европейского союза. Но после начала масштабной войны все изменилось.

Упрямая неготовность Шредера порвать с Путиным стала вредить и авторитету его партии, и престижу Германии. Критика бывшего канцлера в медиа, политических и общественных кругах нарастала с каждым днем. Социал-демократы стали говорить о необходимости исключения Шредера из партии. В бундестаге решили существенно сократить расходы на его офис — такое бюро принадлежит каждому бывшему главе немецкого правительства.

Наконец депутаты Европейского парламента предложили внести бывшего канцлера в список санкций Евросоюза (с этим предложением, впрочем, не согласился действующий федеральный канцлер социал-демократ Олаф Шольц). И Шредер решил больше не рисковать. И ушел из наблюдательного совета «Роснефти».

Еще один немецкий гражданин, покинувший этот наблюдательный совет — Маттиас Варниг, который на должности исполнительного директора компании Nord Stream 2 AG непосредственно руководил строительством «Северного потока-2».

Варниг — очень близкий к Путину человек. Он познакомился с российским президентом еще тогда, когда оба служили в спецслужбах уже не существующих стран — СССР и ГДР. Путин — в КГБ, а Варниг — в «Штази».

С этого времени бывшие офицеры Путин и Варниг поддерживают конфиденциальные отношения. И то, что такой близкий к Путину человек тоже решил отмежеваться от России — еще одно подтверждение того, как меняется цивилизованный мир после начала путинской агрессии.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101 Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

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