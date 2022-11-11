Личное поражение Путина. О чем говорит отступление России из Херсона 11 ноября, 07:13 Эксклюзив НВ Путин, похоже, не спешит брать на себя вину за потерю Херсона (Фото:REUTERS)

Победа в Херсоне может рассматриваться как еще одно доказательство того, что Украина способна нанести решающий удар по имперским амбициям Путина

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ российским войскам покинуть стратегически важный украинский город Херсон и полностью уйти с западного берега Днепра. Это отступление россиян — крупная победа для Украины и унизительное личное поражение для Путина, который всего несколько недель назад заявил, что Херсон присоединился к России «навсегда».

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О решении отойти на левый берег Днепра было объявлено на телевизионном брифинге с участием Шойгу и генерала Сергея Суровикина, командующего вторжением в Украину. Суровикин признал, что украинское контрнаступление сделало невозможным пополнение запасов войск на западном берегу, и предложил отойти на оборонительные позиции за реку.

Некоторые украинские официальные лица настороженно отреагировали на известие о выводе войск. «Действия говорят громче слов, — отметил советник президента Украины Михаил Подоляк в посте в социальной сети. — Украина освобождает территории на основе данных разведки, а не постановочных заявлений по телевидению». Другие были более оптимистичны, советник главы ОП Алексей Арестович заявил: «Давайте скажем правильно. Российская армия не уходит из Херсона. Она выбита из Херсона силами обороны Украины».

Арестович не ошибся. Украина с летних месяцев вела методичное и высокоэффективное контрнаступление в районе Херсона. Эта кампания включала в себя постепенные успехи на широком фронте наряду с точечными авиаударами по мостам, чтобы отрезать российскую армию от пополнения запасов. Эта тактика, похоже, истощила путинские войска и проложила путь к сегодняшнему болезненному решению об отступлении.

В случае подтверждения этой информации отступление России из Херсона станет чрезвычайно важным событием, которое может послужить поворотным моментом для всей войны. С точки зрения военной стратегии,