Дайан Фрэнсис

Дайан Фрэнсис

Редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council

Списываем Путина со счетов? К чему приведет растущее недовольство в России

11 октября, 09:03
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Дайан Фрэнсис: Путин объявил частичную мобилизацию 300 000 человек и теперь расплачивается за это (Фото:REUTERS)

Дайан Фрэнсис: Путин объявил частичную мобилизацию 300 000 человек и теперь расплачивается за это (Фото:REUTERS)

На «русской улице» назревает восстание, которое грозит смести Путина вместе с его войной

За последние две недели, чтобы избежать призыва в армию, Россию покинуло больше российских мужчин, чем сейчас воюет в Украине — более 200 000 человек. Теперь, когда Европа закрыла въезд для россиян, тысячи новых людей ежедневно со своими семьями продолжают пересекать границы Казахстана, Грузии и Кыргызстан. Этот массовый исход, в дополнение к тем 400 000 человек, уехавших в период с февраля по август, представляет собой крупнейший антикремлевский «протест» гражданского общества в современной истории страны. Путин ввел уголовную ответственность за инакомыслие, поэтому россияне могут «протестовать» только ногами, и с тех пор, как он пришел к власти 22 года назад, около 11 млн россиян сменили место жительства.

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Но этот нынешний темп гражданского неповиновения грозит режиму. И начался в середине сентября после того, как 18 сентября легендарная поп-звезда Алла Пугачева публично выступила в Instagram против войны, когда Путин объявил частичную мобилизацию 300 000 человек. 1 октября популярный российский рэпер покончил жизнь самоубийством, написав, что не хочет убивать людей на войне и что Путин «маньяк». В тот же день олигарху Олегу Дерипаске, приятелю Путина, в США было предъявлено обвинение в попытке переправить свою беременную подругу в Лос-Анджелес еще в июне, чтобы их нерожденный ребенок стал в будущем американским гражданином. Понятно, что на «русской улице» назревает восстание, которое грозит смести Путина вместе с его войной.

Теги:   Владимир Путин Мобилизация Война России против Украины

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