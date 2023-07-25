Важная новость из-под Бахмута 25 июля, 20:20

Чем жила страна 25 июля 2023 года

● Важная новость из-под Бахмута. Силы обороны Украины выбили российских оккупантов с позиций возле села Андреевка на Бахмутском направлении (к югу от самого Бахмута). Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. По его словам, бойцы наступают севернее и южнее Бахмута.

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● После того, как Силы обороны Украины смогли выбить оккупантов с позиций у Андреевки, они могут окружить россиян в Бахмуте. Это объяснил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

● Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский посетил боевые бригады Сил обороны на двух активных направлениях на востоке Украины. «В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения», — отметил он в ТГ.

● На юге ВСУ имели успех на направлении Старомайорского и закрепляются там на достигнутых рубежах, рассказали в Генштабе. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, перемещают подразделения и применяют резервы.

Украинские штурмовики на Бердянском направлении в районе Старомайорского (у админграницы между Донецкой и Запорожской областью) продвинулись вдоль линии фронта на полкилометра и на 750 м вглубь позиций российских оккупантов. Об этом заявил представитель Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Однако на Мелитопольском направлении, в связи с плотным минированием, положение пока без изменений.

● В Госдепе вычислили успехи ВСУ. Представитель Госдепа Мэтью Миллер прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что ВСУ уже освободили около 50% территорий, оккупированных РФ. По его словам, если считать включая оккупированный Крым, то Украина отвоевала около 45% захваченных территорий. «Если вы посмотрите на период после 2014 года, не учитывая Крым, это примерно 61% территорий с момента начала полномасштабного вторжения, — уточнил Миллер, — Итак, Украина уже достигла невероятного успеха в возвращении территорий, которые Россия временно оккупировала».

Но не все иностранцы положительно оценивают действия украинских военных:

● Бундесвер критикует ВСУ. Вооруженные силы Германии (Бундесвер) раскритиковали действия ВСУ в ходе контрнаступления, в частности использование военной тактики, которой украинские военные научились на Западе. Об этом говорится в секретном документе Бундесвера, к которому получил доступ Bild. Немцы недовольны размером групп, на которые ВСУ делят подразделения. «Подразделения порой делят так мелко, что хоть каждое подразделение что-то делает, но общего боевого руководства не прослеживается», — говорится в документе. Отмечается, что поскольку Украина разбивает обученные на Западе бригады на малые подразделения и иногда позволяет группам только от 10 до 30 солдат — изолированных от остальных войск — атаковать вражескую позицию, «ни западная подготовка, ни лучшее вооружение, ни большое количество солдат, стоящих рядом, не приносят никакой пользы».

● Медленное контрнаступление ВСУ создает риски для администрации президента США Джо Байдена и поднимает вопрос о готовности союзников продолжать военную поддержку Украины, сообщила американская газета Wall Street Journal.

Относительно потерь:

● Минус 12 танков и 600 оккупантов. В Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения составили 243 220 военных. Это данные Генштаба ВСУ на утро.

Кроме того украинцы уничтожили: танков — 4174 (+12 за сутки), боевых бронированных машин — 8131 (+13), артсистем — 4705 (+30), РСЗО — 698 (+1), средств ПВО — 454 (+2), самолетов — 315 (+0), вертолетов — 310 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 3977 (+14) и многое другое.

● Кремль готовит новую волну солдат. В России внесли поправки в закон о повышении призывного возраста. Отныне в стране-агрессоре к службе будут призывать мужчин в возрасте от 18 до 30 лет (ранее — от 18 до 27 лет). Об этом сообщают росСМИ. Теперь документ должен одобрить совет федераций, после чего его подпишет Путин. Закон должен вступить в силу 1 января 2024 года.

Также госдума РФ приняла поправку, согласно которой гражданам России, которым направлена повестка из военкомата, запрещено покидать территорию страны, в том числе по месту работы или учебы.

Также принята поправка, которая предусматривает обязанность медицинских и общеобразовательных организаций предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.

● У ВСУ — ощутимо меньше. Силы обороны Украины на Бахмутском направлении имеют потери в 8 раз меньше, чем у российских оккупантов. В то же время на Бердянском и Мариупольском направлениях потери составляют в 5,3 раза меньше. Об этом написала в ТГ Анна Маляр, заместитель министра обороны.

● РФ продлила до конца 2023 года сроки восстановления Крымского моста после атак в октябре и июле. По данным Оперативного командования Юг, мост, возможно, больше никогда не сможет выдержать прежней нагрузки.

● Кремль готовит провокации в Черном море. После выхода РФ из зерновой сделки, ночных атак на Одесскую область и морских учений страны-агрессора в США опасаются, что Кремль может готовить операцию под чужим флагом. Об этом сообщил представитель Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге. «У нас есть информация, которая позволяет предположить, что они готовят операцию под чужим флагом, — мы так считаем. Они угрожают кораблям, которые работают в международных водах, после этого произошла [недавняя российская] атака на Дунай», — отметил он.

● МАГАТЭ убедилась, что ЗАЭС заминирована. Эксперты МАГАТЭ обнаружили противопехотные мины направленного действия на периферии площадки Запорожской АЭС. Они расположены в зоне ограниченного доступа, к которой персонал станции не имеет доступа, и направлены в сторону от площадки. Об этом говорится в заявлении гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

● В украинской разведке сообщили, что не было никакой технической необходимости переводить сегодня четвертый энергоблок временно оккупированной ЗАЭС в режим «горячей остановки». ГУР утверждает, что оккупанты сделали это для ядерного шантажа.

● Опять дроны. В ночь на 25 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога, которая продолжалась до утра. По предварительным данным, Россия осуществила атаку несколькими волнами дронов-камикадзе типа Shahed. В Житомирской области в результате удара «шахедов» поврежден инфраструктурный объект. Над Киевской областью сбили все «шахеды», попаданий и повреждения обломками нет. Из-за вражеских обстрелов временно изменили маршруты поездов, которые обычно следуют через Шепетовку.

● Представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя дроновую программу в РФ, заявил, что объемы производства россиянами БпЛА, которые они декларируют, носят пропагандистский характер.

● Секрет Полишинеля: Путин с самого начала хотел остановить зерно. Главной задачей участия России в зерновой инициативе было максимальное уменьшение объема зерна, которое вывозили в рамках соглашения. Об этом говорится в секретном докладе для кремлевской верхушки, перехваченном ГУР Минобороны Украины. В конце концов это привело к окончательному разрыву договоренностей.

Мероприятия по срыву зерновой сделки разбили на несколько этапов. Первый: Путин приостановил участие РФ в инициативе с 29 октября по 3 ноября 2022 года; второй (19 ноября — 18 марта 2023-го): россияне приняли меры для ограничения допуска судов в порт Южный, уменьшения количества инспекционных команд (не более двух), остановки регистрации зерновозов; третий (18 марта — 17 июля): РФ вышла из соглашения «до принятия решения о продолжении участия российской стороны в инициативе». На него пришлось «наименьшее количество продовольствия, которое экспортировалось из украинских портов, 7,8 млн т».

Один из тех, кто организовывал зерновой коридор, хочет большего.

● Эрдоган хочет способствовать миру для Украины. Турция готова внести свой вклад в прекращение войны РФ против Украины, которая длится уже более 500 дней. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «7 июля мы принимали у себя президента Украины Владимира Зеленского и обсудили с ним вопросы, стоящие на повестке дня», — сообщил он. По словам Эрдогана, он поделился с гостем своими предложениями по прекращению войны. «Мы еще раз подчеркнули, что готовы внести свой вклад в это дело», — добавил президент Турции.

● Путина парализовал бунт? Российские спецслужбы доложили Путину о возможной подготовке главарем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным мятежа как минимум за два-три дня до того, как это произошло. Об этом сообщила The Washington Post, ссылаясь на полученные оценки разведки. После этого были приняты меры для усиления безопасности на нескольких стратегических объектах, включая Кремль, где увеличили штат президентской охраны и раздали больше оружия, однако больше не сделали ничего.

По словам неназванных европейских и украинских чиновников, в течение большей части дня, 24 июня, Путин не отдал ни одного приказа, «был парализован и не мог действовать решительно». «У Путина было время, чтобы принять решение о ликвидации [мятежа] и арестовать организаторов. Потом, когда это начало происходить, был паралич на всех уровнях… Был абсолютный ужас и растерянность. Долгое время не знали, как реагировать», — заявил WP один из европейских чиновников.

Комментируя WP оценки разведки, спикер Кремля Дмитрий Песков назвал данные «чушью» и распространением от «людей, которые не имеют никакой информации».

● Лукашенко поставили на место. США будут защищать «каждый дюйм территории НАТО», заявил спикер Госдепа Мэтью Миллер. Так он прокомментировал недавно произнесенные слова самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, что приглашенные им боевики ЧВК Вагнера якобы хотят атаковать Польшу.

Представитель Госдепа добавил, что слова Лукашенко — «это еще один из многих его безответственных комментариев».

● Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя вчерашний удар беспилотников по Москве, заявила, что это война, которую начала Россия. «Итак, пара вещей. Это война, которую начала Россия. Это их война. Они начали эту войну, и они могли бы закончить ее — вы слышите, как мы это постоянно говорим — они могут закончить ее в любое время — в любое время — выводом войск из Украины вместо того, чтобы совершать жестокие нападения на гражданское население, на города Украины», — сказала она.

● Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина продолжит наносить удары по оккупированному Россией Крыму и Крымскому мосту.

● Что-то в море произошло. Минобороны РФ сообщило об атаке своего патрульного корабля Сергей Котов двумя безэкипажными катерами ВСУ. Вроде оба были уничтожены «огнем российского корабля» и пострадавших нет.

Патрульный корабль проекта 22160 типа Сергей Котов является четвертым корветом из серии российских патрульных кораблей 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны.

И о скандалах:

● Еще один ушел от Зеленского — из-за Мальдивов. Нардеп от Слуги народа Юрий Аристов, заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, в середине июля был на частном острове Итхаафуши на Мальдивах. Об этом сообщило Слідство.інфо. По данным журналистов, Аристова видели в Waldorf Astoria Maldives — это пятизвездочный курорт, насчитывающий 119 вилл. Работники отеля подтвердили, что нардеп был их гостем, но уже выселился. Стоимость проживания на двоих за одну ночь в этом отеле, согласно ценам Booking.com, — 100−323 тыс. грн. Также в отеле есть позиция за более 1 млн грн за одну ночь — с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу. В какой именно вилле отдыхал нардеп из Украины — неизвестно.

Позже спикер ВР Руслан Стефанчук (также представитель СН), сообщил: Аристов написал заявление о сложении полномочий. «Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании», — написал Стефанчук, прикрепив фото заявления.

● Не наш. СБУ сообщила о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан Украины экс-нардепу Евгению Мураеву. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал Наш для массового распространения кремлевских нарративов в информационном пространстве Украины. В СБУ заявили, что прежде всего это касалось подачи искаженной информации о внутренней ситуации в нашем государстве и ее восприятии на международной арене. В связи с этим в начале февраля 2022 года против телеканала Мураева были введены санкции СНБО.

В сентябре журналисты УП выяснили, что Мураев с семьей живет в Вене и иногда бывает в Братиславе по делам.

● А еще одного подозреваемого в госизмене — нардепа от запрещенной ОПЗЖ Александра Пономарева (получил подозрение вчера) — отправили в СИЗО на два месяца без права внесения залога.

● НАПК взялось за военкомов. Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку образа жизни (первичная проверка, за которой могут потянуться определенные выводы и подозрения) 102 руководителей и заместителей руководителей территориальных центров комплектования (военкоматов). Об этом сообщил заместитель главы ведомства Артем Сытник. По его словам, сейчас сформирована база, в которую вошли 1800 представителей руководящего состава ТЦК. Работа в этом направлении займет до 3 месяцев.

22 июля ГБР сообщило о подозрении бывшему начальнику ТЦК и СП Одесской области Евгению Борисову, у родственников которого нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании. Правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму 188 млн грн, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности. 24 июля Борисова задержали в Киеве. Президент Владимир Зеленский, комментируя это дело, сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников ТЦК всех уровней.

● Очередное ДТП на блокпосту. В ночь на 25 июля произошло ДТП на блокпосту в Киеве, возле метро Святошин, в результате которого погиб военнослужащий, а еще двое получили травмы. Водителю WV сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

И напоследок:

● Деньги от ЕС. Еврокомиссия предоставила Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter. Она отметила, что средства выделяются с целью отремонтировать уничтоженную инфраструктуру и «помочь сохранить государство».

Помните, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.