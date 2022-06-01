Хватит думать о Путине и о том, что он сделает, если проиграет 1 июня, 21:03 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

Все разумные люди хотят, чтобы эта война закончилась. Это означает, что нужно больше думать об украинском народе и меньше беспокоиться о проблемах, которых у Путина на самом деле нет

Некоторые наблюдатели российско-украинской войны, кажется, считают, что ее самая большая опасность заключается в том, что Украина победит, или победит слишком быстро, а это создаст неудобства для Путина, и нас это должно волновать.

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Это глубоко извращенный взгляд на вещи. Путин начал агрессивную и разрушительную войну в Украине. Везде, где Россия контролирует украинскую территорию, русские совершают преступления геноцида против граждан Украины, включая массовые изнасилования, массовые убийства и массовые депортации. Демократия сейчас пытается защитить себя от самодержавия, и судьба всех демократий висит на волоске. Российская углеводородная олигархия предсказывает катаклизм, который ждет нас, если мы не освободимся от нефти и газа. Россия блокирует Черное море и прекращает экспорт продовольствия, угрожая в этом году смертью от голода десяткам миллионов людей. Вот о чем нам следует беспокоиться, а не о самооценке Путина.

Однако в этом рассуждении есть еще более фундаментальная проблема, которая возникает из-за ложного понимания того, как работает власть в России.

Российские средства массовой информации и политическая система созданы для того, чтобы удерживать Путина у власти независимо от того, что происходит во внешнем мире. Российская политика протекает в закрытой информационной среде, которую сам Путин спроектировал и которой сам Путин и управляет. Ему не нужна наша помощь в реальном мире, чтобы создавать обнадеживающие выдумки для россиян. Он делает это уже двадцать лет без нашей помощи.

Украинцы это понимают, и это одна из причин их раздражения, когда мы предлагаем им уступить территорию или победу России из-за беспокойства о внутреннем состоянии Путина. Они знают, что это не только несправедливо, но и бессмысленно. В российской политике важны не чувства Путина и не реалии поля боя, а способность путинского режима изменить ситуацию для потребителей российских СМИ. Бессмысленно, как понимают украинцы, приговаривать реальных людей, живущих на реальных территориях к страданиям и смерти ради российских нарративов, которые даже не зависят от реального мира.

В виртуальной реальности всегда есть путь к отступлению, и Путина нельзя « загнать в угол»

Что будет, если Путин решит, что он проигрывает в Украине? Он будет действовать, чтобы защитить себя, объявив о победе и сменив тему. Ему не нужен «съезд с рампы» (компромисс) в реальном мире, потому что не в этом его сила. Все, что ему нужно сделать — это изменить историю в виртуальном мире России, как он делал это десятилетиями. Это всего лишь вопрос определения повестки дня. В виртуальной реальности всегда есть путь к отступлению, и поэтому Путина нельзя «загнать в угол». (Если на то пошло, то и настоящая российская армия не может находиться в реальной Украине. Когда российские части терпят поражение, они просто возвращаются в Россию).

Власть Путина перекликается с его способностью менять тему на российском телевидении. Он делает это все время. Вспомните, как началась война. До конца февраля этого года все российские СМИ кричали о немыслимости вторжения в Украину, и что все доказательства были просто разжиганием войны ЦРУ. Россияне верили в это или делали вид, что верят. Затем, когда Россия действительно вторглась в Украину, война была представлена ​​как неизбежная и справедливая. Сейчас россияне верят в это или делают вид, что верят. В 2015 году, когда последнее вторжение России в Украину не достигло всех поставленных целей, российские СМИ изо дня в день меняли тему с Украины на Сирию. Просто именно так правят Россией: вторжения и рассказы о вторжениях. Если вторжение не удастся, история изменится.

В случае реального поражения Путин объявит о победе по телевидению, и россияне поверят ему или сделают вид, что верят. Он найдет новый предмет, на котором сосредоточит свое внимание. Это проблема Кремля, а не наша. Это внутрироссийские механизмы, в которых внешние акторы практически неуместны. Нет смысла создавать «съезд» в реальном мире, когда все, что нужно Путину, — это «съезд» в его виртуальном мире. Его будут строить пропагандисты из пикселей, а мы для этого не нужны. Действительно, есть что-то более чем унизительное в том, что западные лидеры предлагают себя в качестве бесплатных и ненужных стажеров для российских телеканалов.

Странно то, что западные лидеры все это знают или должны знать. Имея достаточно времени для размышлений после последнего вторжения России в Украину в 2015 году, мы осознали первостепенную роль, которую политическая фантастика играет в жизни России. Каждый, кто имеет вес в публичных дискуссиях, должен знать, что Путин правит в СМИ, а не в реальности. Всего три месяца назад мы все просто наблюдали, как Путин изменил историю с «немыслимой войны» на «войну неизбежную». И все же по какой-то причине некоторые западные лидеры игнорируют этот основной структурный факт российской политики, когда выступают за умиротворение.

Безусловно, Путин может ошибаться и в этой войне, и в какой-то другой. Он может слишком долго ждать, чтобы объявить о победе в виртуальном мире. В этом случае он теряет власть, и телесети захватывает кто-то другой. Мы не можем спасти его от такого просчета. Это произойдет рано или поздно. Не исключено, что во время этой войны власть в России перейдет из рук в руки, и мы узнаем об этом, когда изменится российский медийный ландшафт. Независимо от того, падет ли Путин во время этой войны или позже, его власть над СМИ будет полной до того момента, пока она не прекратится. Нет интервала, когда наши действия в реальном мире будут решающими.

А теперь давайте подумаем, о чем мы просим от украинцев, когда говорим об уступке украинской территории ради того, чтобы дать Путину «съехать с магистрали» (в английском «off-ramp» также означает предлагаемый в качества выхода из ситуации мирный компромисс — НВ). Мы просим людей, ставших жертвами геноцидной войны, утешить преступника. Мы ожидаем, что украинцы, которые знают, что российская политика — это фикция, принесут жертвы в мире, где живут и умирают их семьи и друзья. Мы просим украинцев приговорить своих людей к этнической чистке, чтобы немного облегчить жизнь российским телепродюсерам, чьи геноцидные ненавистнические высказывания являются одной из причин злодеяний.

Как нам продолжают повторять украинцы, клише о «загнанном в угол Путине» и «съезде с магистрали» продлят войну, отвлекая внимание от простой необходимости поражения России.

Когда мы начинаем историю с психологических потребностей Путина и продолжаем ее через наше собственное непонимание российской политики, мы отодвигаем украинскую демократию в сторону. Вместо того чтобы вести себя как союзные демократии, мы ведем себя как аматоры-терапевты диктатора. И мы не особо умеем это делать. Мы направляем наше сочувствие диктатору, который будет использовать его только для продолжения войны, а не народу, который должен победить в этой войне, чтобы положить ей конец.

Умиротворение России отвлекает нас от людей, которые действительно загнаны в угол: украинцев. Им грозит истребление как народу, и именно поэтому они сражаются. Президенту Владимиру Зеленскому действительно необходимо способ положить конец этой войне, потому что он законно избранный лидер, и потому что он чувствует ответственность за свой народ. В отличие от Путина, Зеленский не может просто сменить тему. Он должен действовать в соответствии с волей своих людей. На данный момент подавляющее большинство украинцев считают, что войну нужно выиграть, и не желают уступать территорию. В отличие от Путина, Зеленскому придется доказывать свою правоту, ссылаясь на то, что на самом деле происходит на местах. Поэтому ему действительно нужна помощь, как для скорейшей победы в войне, так и для того, чтобы дать украинцам ощущение послевоенного будущего.

Все разумные люди хотят, чтобы эта война закончилась. Это означает, что нужно больше думать об украинском народе и меньше беспокоиться о проблемах, которых у Путина на самом деле нет.

Публикуется с разрешения автора. Впервые напечатано на snyder.substack.com

Перевод НВ

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