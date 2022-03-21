Окружение кремлевского диктатора готовится его убить 21 марта, 02:30 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 20 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Или переговоры, или третья мировая. Президент Владимир Зеленский готов к переговорам с российским диктатором Путиным. Но предупредил: если они закончатся неудачно, «это будет означать третью мировую войну». Об этом украинский лидер сказал журналисту CNN Фариду Закарии.

Видео дня

● «Я готов к переговорам с ним. Я был готов в течение последних двух лет. И я думаю, что без переговоров мы не можем завершить эту войну», — сказал глава государства. «Я думаю, что мы должны использовать любой формат, любой шанс, чтобы иметь возможность вести переговоры, разговаривать с Путиным. Но если эти попытки не удадутся, это будет означать третью мировую войну», — добавил Зеленский.

● Прямые переговоры Владимира Зеленского с российским диктатором по прекращению войны поддерживают 74% украинцев (остальные — против), — итог опроса соцгруппы Рейтинг, проведенного 18 марта.

● Переговоры: наблюдается «сближение позиций». Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил сближение позиций по критическим вопросам на переговорах Украины и РФ. «В частности, мы видим, что они почти совпадают по первым четырем пунктам. Некоторые вопросы нужно решать на уровне руководителей», — отметил Чавушоглу.

● Пункты, на которых настаивал Кремль ранее: нейтралитет Украины, то есть отказ от членства в НАТО; разоружение и гарантии взаимной безопасности в контексте австрийской модели; «денацификация»; устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине; признание легитимности оккупации Крыма; признание «Л/ДНР».

● Следующий раунд дистанционных переговоров, по информации УП, состоится 21 марта.

● Путина готовятся убить. В среде бизнес-политической элиты РФ формируется группа влиятельных лиц, которые задумали убить диктатора Путина — отравив, имитировав внезапную болезнь или сделав что-то иное. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины: «Их цель — скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных в результате войны в Украине».

● Заговорщики, по данным ГУР, рассматривают в качестве преемника диктатора главу ФСБ Александра Бортникова, который попал в немилость Кремля из-за роковых просчетов в войне против Украины (ФСБ отвечало за анализ настроений населения и оценку обороноспособности украинской армии).

● В ГУР не исключают, что именно с этими процессами связан недавний «слив» расположения чеченских подразделений на севере Киева. «Информация поступила именно от российской стороны. Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова, — уточнили отечественные разведчики. — Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ».

Читайте также: Анатолий Амелин О чем и при каких условиях могут договориться Украина и Россия

● Цель — Зеленский. В Украину стали прибывать группы боевиков-«вагнеровцев», цель которых — охота за Владимиром Зеленский, главой ОП Андреем Ермаком и премьером Денисом Шмыгалем, сообщили в ГУР.

● Джонсон хотел спрятать Зеленского на островах. Премьер Великобритании Борис Джонсон в начале войны предлагал президенту Владимиру Зеленскому (и его семье) убежище в Соединенном Королевстве. Но тот отказался.

● «Он абсолютно очаровательный парень, но также оказался вдохновителем для многих людей и героическим военным лидером», — заявил Джонсон.

● Лукашенко все же может атаковать. Генштаб ВСУ оценивает как высокую вероятность наступление оккупантов с белорусской территории в направлении Волыни. Но «силы обороны Украины готовы к отпору».

● Оккупанты массово пишут рапорты с отказом воевать на территории Украины. В частности, это касается целых подразделений и старших офицеров. Об этом сообщила пресс-служба СБУ, ссылаясь на перехваченные разговоры врага.

● Почти 15 тыс. «умиротворенных» россиян. Оккупанты продолжают нести потери в результате столкновений с украинскими защитниками. Как сообщили в Генштабе ВСУ, с 24 февраля по 20 марта их ориентировочное количество составило: личного состава — около 14800 человек; танков — 476 единиц; боевых бронированных машин — 1487 единиц; артсистем — 230 единиц; РСЗО — 74 единиц; средств ПВО — 44 единицы; самолетов — 96 единиц; вертолетов — 118 единиц; и так далее.

● Еще одним русским топом стало меньше. ВСУ ликвидировали замкомандующего Черноморским флотом РФ по военно-политической работе, капитана 1 ранга Андрея Палия. Об этом Сухопутные войска ВСУ сообщили в ФБ.

● 18 марта в результате удара ВСУ по аэродрому в Чернобаевке был ликвидирован командующий 8-й армией Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

● Ранее сообщалось о гибели генерал-майора Олега Митяева, генерал-майора 29-й общевойсковой армии Андрея Колесникова, начальника штаба 41-й общевойсковой армии России генерал-майора Виталия Герасимова, генерал-майора Андрея Суховецкого, генерал-майора Магомеда Тушаева.

● Кремль ищет хоть какие-то резервы. Кремль судорожно ищет резервы живой силы для продолжения войны с Украиной. Об этом написал Михаил Подоляк, советник главы ОП: «Россия панически ищет резервы живой силы — стягивает все с тихоокеанского направления и продолжает уговаривать страны ОДКБ [Белорусь, Армения, Казахстан, Киргизстан, РФ и Таджикистан]».

● Кремль готов бросить в бой малолеток. Российский диктатор Путин из-за нехватки живой силы для пополнения рядов оккупационной армии готовятся привлечь к войне РФ против Украины несовершеннолетних россиян.

Об этом свидетельствует приказ Об организации привлечения членов военно-патриотического общественного движения Юнармия к проведению специальной операции на территории Украины, подписанный министром обороны Шойгу, оказавшийся в распоряжении украинской разведки.

● В нем речь идет о подготовке отчета по потенциальному человеческому резерву 17−18 лет для привлечения к боевым действиям в составе оккупационной армии. Высшее военное руководство должно предоставить предложения по проведению подготовки указанного личного состава в кратчайшие сроки. Контроль возложен на начальника главного военно-политического управления ВС РФ Геннадия Жидко.

● Война с мирными гражданами. Войска оккупантов продолжают окружать ряд городов на востоке Украины, сообщила британская разведка. За последнюю неделю враг добился лишь ограниченного прогресса в их захвате. Вместо этого РФ усилила неизбирательные обстрелы городских районов, что привело к широкомасштабным разрушениям и большому числу жертв среди гражданского населения.

● Британские разведчики считают, что оккупанты продолжат использовать тяжелую огневую мощь для поддержки наступления на городские районы, стремясь ограничить свои и без того значительные потери, ценой новых жертв среди гражданских.

● Оккупанты обстреляли Нежин и Чернигов, сообщил Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВА: «Это агонические обстрелы врага. Москальская мразота продолжает терять много ресурсов».

● Юные жертвы войны. С начала войны в Украине погибли 115 детей. Еще более 140 получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

● Больше всего пострадавших в Киевской (58), Харьковской (36), Донецкой (29), Черниговской (30), Николаевской (22), Житомирской (15), Сумской (14) и Херсонской (14) областях.

● Папа Франциск назвал войну в Украине неоправданной «бессмысленной бойней» и попросил мировых лидеров ее остановить.

● Херсон не сдается. В Херсоне, который формально оккупирован врагом, но не сдается, несколько тысяч человек вышли на мирный митинг в поддержку Украины.

● На ЧАЭС провели частичную ротацию персонала и эвакуировали лиц, находившихся на территории захваченной врагом станции. Об этом сообщило госспецпредприятие Чернобыльская АЭС.

● ОПЗЖ и Шарий больше не работают. Совбез приостановил — на время военного положения — деятельность в стране ряда политических партий, у которых есть связи с РФ. Речь идет о: ОПЗЖ, партии Шария, Оппоблоке, Наши, Социалистической партии, Союзе левых сил, Прогрессивной социалистической партии, Левой оппозиции, Державе, Партии социалистов, Блоке Владимира Сальдо.

● Зеленский обратился к Кнессету. Президент Владимир Зеленский по видео выступил перед Кнессетом. Он заявил о переплетении историй Украины и Израиля, сравнил сегодняшние события со Второй мировой войной и напомнил о ряде вопросов относительно РФ, на которые не решается ответить Израиль.

● Франция заблокировала 22 млрд евро из РФ. Франция уже выявила и заморозила 22 млрд евро центробанка РФ и частное имущество российских олигархов на 850 млн евро.

«Мы заблокировали… 150 млн евро на личных счетах, кредитных линий во Франции… Мы заблокировали недвижимость на территории Франции на сумму 539 миллионов евро. Это соответствует примерно тридцати объектам или квартирам. И мы заблокировали две яхты за 150 миллионов евро», — уточнил Брюно Ле Мэр, французский министр экономики.

● Из-за санкций США, Европы и их союзников страна-агрессор не может использовать почти половину своих золотовалютных резервов — порядка $300 млрд.

● Австралия лишает РФ алюминия. Австралия запретила экспорт в РФ алюминиевой руды и глинозема. Тамошний глинозем покрывает 20% российских потребностей.

● Австралия также выделила $15,5 млн на военную помощь Украине и $22 млн на гуманитарную помощь.

● Китай отстраняется от РФ. Торговые отношения Китая и РФ усложнились после нападения российской армии на Украину, что вызывает вопросы о будущих поставках энергоресурсов, металлов и сельскохозяйственных культур, написало Bloomberg.

● Как уточнило агентство, после начала войны китайские покупатели и кредиторы, финансирующие их покупки, избегали поставок угля, СПГ, а также сырой нефти из РФ. Совсем недавно министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин не хочет попадания под санкции.

● «Для любой китайской фирмы, имеющей значительные операции за границей, постоянный доступ к финансовой системе США более ценен, чем любые сделки, которые она может заключить с Россией, хотя некоторые мелкие фирмы могут быть готовы пойти на риск», — говорится в отчете консалтинговой компании Capital Economics.

И для финала:

● Мы себя точно прокормим. Украина поставила себе цель собрать 70% прошлогоднего урожая, несмотря на полномасштабную войну с РФ. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Ростислав Шурма. Для этого Украина запустила комплексную программу поддержки посевной, включая льготное финансирование аграриев.

● Также Шурма заявил, что запасов пшеницы, подсолнечного масла, кукурузы и других базовых продуктов на складах достаточно на 3−5 лет: «Себя мы точно прокормим».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.