Путина изолировали после рака? 21 мая, 22:08 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 21 мая 2022 года

● Мы хотим вернуть все, а РФ не хочет ничего отдать. Президент Владимир Зеленский считает, что победу в войне с РФ Украина одержит на поле боя, но завершение войны будет дипломатическим. «Сейчас это как автомобиль — не бензиновый и не электрокар, гибрид, потому и такая война сложная, и победа будет очень сложной. Она будет кровавой, в бою, но концовка будет точно в дипломатии», — отметил Зеленский.

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● Президент добавил, что есть вещи, которые Украина не сможет завершить иначе, кроме как за столом переговоров. «Мы хотим вернуть все, а Российская Федерация не хочет ничего отдать», — подчеркнул он.

● Уступок не будет. Михаил Подоляк, советник главы ОП, отреагировал на редакционную статью американской The New York Times, в которой, среди прочего, говорилось, что возвращение Украиной территорий, захваченных Россией с 2014 года, «не является реальной целью». По его словам, любая уступка РФ сегодня — это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война. Он подчеркнул: Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и гражданами.

● Подоляк добавил, что стратегия Украины понятна: никаких уступок, принципиальное освобождение территорий и отбрасывание России «в Средневековье».

● Байден подписал $40 млрд. Президент США Джо Байден подписал законопроект о предоставлении $40 млрд для помощи Украине в войне с РФ, сообщили в пресс-службе Белого дома.

● Зеленский знал о подготовке Москвы к войне. В Украине видели подготовку РФ к вторжению, но неожиданными стали «объем и наглость» таких действий, пояснил президент Владимир Зеленский. «Объем, наглость, которые мы увидели — никто не понимал до конца», — отметил он.

● «Все готовились к разным мероприятиям. У нас была своя подготовка, у разведок наших партнеров была своя подготовка и свои предупреждения. Больше деталей, чем знали мы, ни у кого не было», — резюмировал Зеленский.

● 700 тыс. защитников страны. На сегодняшний день вторжению РФ в Украину противостоят 700 тыс. украинских военных, сообщил Владимир Зеленский. «С точки зрения объема тех сил, которые применила Российская Федерация, используя абсолютно все — резервы, „тихую“ мобилизацию и т. д. Много они перекинули войск», — отметил президент. С таким количеством атакующих войск, по его словам, не справилась бы ни одна страна Европы. И потому ВСУ насчитывают уже не 250 тыс. военных, а 700 тыс.

● Эвакуация почти завершена. Владимир Зеленский заявил, что с территории Азовстали эвакуировали практически всех защитников Мариуполя и гражданских. И в ближайшее время «завершится вывоз всех». Глава государства отметил, что вел переговоры с лидерами многих государств о поставках оружия для деблокады города или эвакуации украинских защитников.

● Героев Азовстали обменяют. Владимир Зеленский заявил, что защитники Мариуполя, эвакуированные с завода Азовсталь, должны быть освобождены по процедуре обмена. «Ребята от военных получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни. Военное командование передало все это всем заблокированным на Азовстали», — сказал он.

● По словам президента, дальнейшая ситуация полностью зависит от сторон, взявших на себя обязательства по защитникам Мариуполя, — ООН, Красного Креста и РФ. Они гарантировали, что все военные будут в безопасности. Теперь украинцы должны ожидать того или иного формата обмена.

● Почти 29 тыс. С начала войны страна-агрессор потеряла в Украине около 28 850 своих солдат, подсчитали в Генштабе ВСУ.

● Также оккупанты лишились более 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1278 ед., боевых бронированных машин — 3116 ед., артсистем — 596 ед., РСЗО — 201 ед., средств ПВО — 93 ед., самолетов — 204 ед., вертолетов — 169 ед., и многое другое.

● Зеленский ждет систем залпового огня. У президента Владимира Зеленского «большие ожидания» от онлайн-встречи министров обороны более 40 стран (состоится 23 мая), — после нее он надеется получить американские реактивные системы залпового огня MLRS. «У меня нет секретов. Мы обращаемся ко всем странам относительно поставок MLRS-систем, благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию», — сказал он.

● M270 MLRS — американская реактивная система залпового огня, которая наносит удары на расстояние более 30 км. Она находится на вооружении армии США с 1983 года.

● Доказано: по вокзалу в Краматорске ударили из «ДНР». СБУ получила неопровержимые доказательства, что это именно российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в Краматорске 8 апреля, в результате чего погиб 61 человек, а 121 мирный житель получил ранения. Удар нанесли с территории «ДНР», — это удалось установить благодаря ряду исследований траектории полета ракеты и других аспектов.

● Эксперты подтвердили, что для обстрела применили управляемую одноступенчатую твердотопливную ракету 9М79−1 (Точка-У) с зарядом кассет. Несколько таких комплексов размещены на оккупированных территориях Донбасса и используются захватчиками в течение восьми лет.

● В ОРДЛО стали чаще сотрудничать с украинской разведкой. Жители ОРДЛО теперь активнее сотрудничают с разведывательными и правоохранительными органами Украины. Об этом сообщили в ГУР нашего Минобороны.

● «На фоне военных неудач и потерь живой силы, которые каждый день несут оккупационные войска, население Донбасса пытается саботировать указания захватчиков и избегать любого сотрудничества с органами оккупационных властей», — пояснили в ГУР.

● Берлин и Рим подыгрывают Москве. Германия и Италия сообщили своим компаниям, что они могут открывать счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ без нарушения санкций против Москвы. Такую информацию обнародовало агентство Reuters со ссылкой на источники. То есть, немцы и итальянцы сделали именно те, чего и хотел Путин, стремящийся таким образом поддержать курс рубля.

● По мнению одного из дипломатов, складывается впечатление, что это оставляет открытыми двери для бизнеса в обычном режиме. И что, существует риск подорвать единство ЕС против России, если компании в одних странах откроют счета в рублях, а в других — нет.

● Ранее в Еврокомиссии заявляли, что европейские компании не должны выполнять требования Москвы об открытии банковского счета в рублях для оплаты газа.

● А Литва — молодец. Литва с 22 мая не будет получать российские газ, нефть и электричество, сообщило Минэнерго этой страны. «Это очень важный рубеж не только на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина», — заявил профильный министр Дайнюс Крейвис.

● Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу необходимо избавиться от российской газовой зависимости не позже 2027 года.

● Португалия поможет деньгами. Португалия предоставит Украине до 250 млн евро финподдержки, сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль. Первый транш в размере до 100 млн евро Украина должна получить уже в этом году.

● «Это поможет Украине сохранить макроэкономическую стабильность во время войны и позволит скорее восстановиться после нашей победы», — добавил Шмигаль.

И для финала:

● Путина изолировали после рака? Американский режиссер Оливер Стоун, ранее снявший пропагандистский фильм о российском диктаторе (и лично с ним знакомый), заявил в подкасте журналиста Лекса Фридмана, что Путин переболел раком.

● Отвечая на вопрос, было ли решение напасть на Украину безумием или стратегическим расчетом, Стоун отметил: «Не забывайте такую вещь: у Путина был рак, и я думаю, он победил его, но еще он был изолирован во время ковида… Возможно, он потерял контакт с людьми. Но я спекулирую, я не знаю точно. Возможно, он думал, что [война против Украины] будет скорым решением».

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

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