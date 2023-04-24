Нюрнбергский процесс vs Международный трибунал. Как будут судить высшее политическое руководство России 24 апреля, 17:37 NV Премиум

Международный трибунал часто называют новым Нюрнбергским процессом. Давайте проведем параллели между ними

Уже год президент, Офис президента, МИД и народные депутаты работают над созданием Международного трибунала, который будет судить высшее политическое руководство России за преступление агрессии. Сейчас в состав координационной группы по созданию трибунала вошло 29 стран, в июле в Голландии открывается офис прокуроров, которые начнут собирать доказательства совершения преступления агрессии.

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Этот трибунал часто называют новым Нюрнбергским процессом. И поэтому я решила написать о параллелях между ними. Некоторые из них удивительно похожи. Впрочем, судите сами.

1. Что было на Нюрнбергском процессе. Впервые идея международного трибунала над руководством нацистской Германии родилась в начале 1942 года в Великобритании на Лондонской конференции. Первыми вопрос о необходимости такого суда поставили правительства Польши и Чехословакии в изгнании.

Позже на Лондонской конференции стороны впервые сформулировали основные принципы, по которым можно судить Гитлера и его камарилью. В этой конференции приняли участие власти Великобритании, а также правительства в изгнании таких стран: Бельгии, Чехословакии, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Югославии и Франции.

Трибунал над российским руководством. Идея создания нового Нюрнберга, трибунала, который судил бы руководство России, в первые дни войны была высказана лондонским юристом Филиппом Сэндсом. Ключевые страны, которые изначально поддержали нашу идею, — Польша, Чехия, Словакия и страны Балтии. Бельгия, Голландия, Люксембург и Франция — также активно, в первых рядах выступают за создание нашего Трибунала и вошли в состав core group по его организации. Осталось добавить только Хорватию, Словению, Норвегию и Грецию.

2. Что было на Нюрнбергском процессе. Хотя судьи и прокуроры, присутствовавшие на Нюрнбергском процессе, представляли только четыре страны — США, Великобританию, СССР и Францию, они действовали от имени 22 государств, учредивших процесс. Именно столько стран судили нацистских преступников.

Трибунал над российским руководством. Сейчас в core group по созданию трибунала входят 20 стран. Это база, которая создаст суд над новыми нацистами 21 века — руководством России.

3. Что было на Нюрнбергском процессе. На суде рассматривали дела всего 24 человек из всего руководства Третьего рейха. Для понимания: в НСДАП в Германии состояло 8,5 млн человек. Только в СС было 800 тыс. человек. На Нюрнбергском процессе судили только двадцать четыре человека.

К повешению приговорена была только половина — 12 человек. Собственно повесили только 10 человек. Трое были оправданы на процессе, а еще двое отпущены до начала процесса. Остальные получили различные тюремные сроки.

На Нюрнбергском процессе судили только 24 человека из руководства Третьего рейха

Трибунал над российским руководством. Этот трибунал за преступление агрессии также будет рассматривать вину лишь небольшого количества людей. В совбез России сейчас входит 31 человек. Теоретически это те, кого можно обвинить в инициировании агрессии против Украины. В реальности количество тех, кому вынесут приговор за агрессию, будет меньше. (Это не касается военных преступлений — там уже 2 тысячи подозреваемых, но они будут судимы отдельно). Международный Трибунал внимательно будет рассматривать вину каждого и, возможно, кого-то оправдает, к этому надо быть готовым. Но совершенно точно, что такие люди, как Владимир Путин, Сергей Шойгу, Александр Бортников, Николай Патрушев, Дмитрий Медведев будут осуждены. Это не вызывает никаких сомнений.

4. Что было на Нюрнбергском процессе. Основной ставкой адвокатов нацистов на Нюрнбергском процессе было то, что США, Великобритания и СССР виновны не меньше, чем Германия. СССР ставили в вину пакт Молотова-Риббентропа. Риббентроп, кстати, во время Трибунала наизусть изложил его содержание, несмотря на все старания советской стороны. Это привело к тому, что помощника прокурора СССР Николая Зорю вскоре нашли мертвым. Официальная версия: самоубийство. Но практически все историки согласны с тем, что Николая Зорю устранило НКВД, поскольку он провалил главную миссию: чтобы пакт Молотова-Риббентропа не всплыл на суде. Это, кстати, не единственная странная смерть на Нюрнбергском процессе.

Великобританию адвокаты обвиняли в бомбардировке мирных жителей в Дрездене.

США ставили в вину бомбардировку Хиросимы и Нагасаки.

Союзников настолько достали постоянные попытки нацистских адвокатов перевести стрелки, что они просто отказались принимать любые аргументы, не касающиеся сути процесса.

Мол, хотите поспорить о наших действиях — создавайте новый суд и спорьте. И не пытайтесь привнести в процесс то, что непосредственно не касается сути дела.

Трибунал над российским руководством. Уже сейчас ряд стран-партнеров опасаются, что аналогичные трибуналы могут попытаться создать против них Россия и ее союзники. Нам часто говорят, если российское военное и политическое руководство начнут судить за преступление агрессии, то завтра те в отместку могут попытаться создать «трибунал» с Северной Кореей, Ираном и ЦАР и начать «судить» за какие-то мнимые проступки страны Запада.

На этот аргумент есть мощное возражение. Ни одна из стран Запада с начала века не пыталась захватить территории соседних стран и присоединить к себе. Более того, не пыталась для этого устроить геноцид местного населения.

5. Что было на Нюрнбергском процессе. Давление общественности на политиков кратно усилилось в мае 1945 года, после посещения шестнадцатью редакторами и издателями газет, наряду с сенаторами и конгрессменами, концлагерей Бухенвальд и Дахау. Широкая и устойчивая огласка, не имевшая, по мнению дипломатов, аналогов в истории, привела как посетителей, так и политиков к мысли, что нужно как можно быстрее расследовать преступление нацистской клики и запустить Трибунал.

Трибунал над российским руководством. Каждый раз, когда руководство Евросоюза посещают уничтоженные Россией города, когда они общаются со свидетелями преступлений, когда они просто приезжают в Украину, их желание добиться расплаты и учредить для этого отдельный Трибунал возрастает с геометрической прогрессией.

Ну и напоследок еще несколько фактов, которые наверняка будут интересны читателям. Одним из аргументов, которые применяли адвокаты на Нюрнбергском процессе, был несправедливый для Германии Версальский мир и «мрачный немецкий гений•. Адвокаты приводили в качестве примеров Бетховена, Брамса, Гете и Шиллера и говорили, что французы и англичане унизили великую нацию в Версале и поэтому сами виноваты в войне.

Это очень похоже на рассказы Путина и российских пропагандистов о «величайшей геополитической катастрофе 20 века» — распаде СССР и о великой русской нации Достоевского и Толстого.

Наконец, самое важное, чтобы избавить некоторых от излишнего романтизма относительно покаяния немцев и возможного покаяния русских.

В 1945 году журналист Дрю Миддлтон взял для New York Times интервью у 30 бывших граждан нацистской Германии. Значительная часть из них заявила, что Гитлер был прав в своей борьбе с "диктатом" Версальского мира.

В конце августа того же года американский юрист Роберт Кемпнер, путешествуя по немецким городам, провел собственный опрос: из 100 немцев, с которыми он разговаривал, 79 не знали ни об одном суде над бывшими руководителями. В общем, начало процесса не вызвало яркой реакции в голодающей Германии.

Получается, что в 1945 году немцы либо выступали против суда над руководством нацистов, считая их действия правильными, либо ничего о нем даже не знали.

Скорее всего, в России будет то же самое.

Трибунал не сможет быстро изменить российское общество.

Но он сделает гораздо более важную вещь.

Он покажет остальному миру, что справедливости можно добиться.

И что за правду нужно бороться.

6. Что было на Нюрнбергском процессе: Один из главных аргументов адвокатов нацистских преступников заключался в том, что якобы Германия была вынуждена напасть на Польшу и начать Вторую Мировую войну. Мол, поляки готовились к войне и она все равно началась бы. Поэтому нападение было превентивной мерой.

Трибунал над российским руководством. Практически аналогичную пропаганду уже сейчас включила российская власть. Дошло до того, что слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова «войну начали против России, а мы сейчас только пытаемся ее остановить», вызвали взрыв смеха посетителей конференции в Индии. Можно ожидать, что рассказы о планах нападения на россию будут основой аргументов в пользу оправдания агрессии и на суде.

7. Что было на Нюрнбергском процессе: Главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе был украинец Роман Руденко. А автором концепции геноцид и преступления против человечности был выходец из Львова Рафаэль Лемкин.

Трибунал над российским руководством. Один из ключевых авторов концепции Международного трибунала сегодня — Филипп Сэндс, чьи родственники так же, как и Рафаэль Лемкин, выехали из Львова. На Трибунале в составе прокуроров и судей обязательно будут представители Украины. Но состав и судей, и прокуроров будет интернациональным.

8. Что было на Нюрнбергском процессе: Главным требованием США на Нюрнбергском процессе была сильная защита для обвиняемых и настоящий, а не постановочный процесс. Это вызвало непонимание СССР и даже привело к тому, что только 12 из 24 человек приговорили к высшей мере наказания, хотя советская власть считала, что казнить надо всех.

Трибунал над российским руководством. Мы не знаем, сколько людей будет обвиняться, вероятно, весь состав совета безопасности России в составе 31 человека. Но мы должны быть готовы к тому, что кто-то получит пожизненное, кто-то меньший срок, а кого-то даже отпустят из-за недоказанной вины.

Одно мы можем гарантировать точно. Наш Трибунал, к лучшему это или к худшему, но точно никого не будет вешать. И это, пожалуй, его главное и едва ли не единственное отличие от Нюрнбергского процесса.

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