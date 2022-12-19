Диктатор зовет диктатора на войну 19 декабря, 20:33

Чем жила страна 19 декабря 2022 года

● Ночь шахедов. В ночь на 19 декабря Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed. Две воздушные тревоги подряд длились в столице около четырех часов, с 2:00 ночи почти до 6 утра. По данным КМВА, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 18 из них. ПВО работала также в Киевской области. Всего из 35 «шахедов», запущенных ночью по Украине, были сбиты 30, уточнил Генштаб ВСУ. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил «прилеты» в Соломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых городских районах частично пропал свет.

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● «У нас есть пострадавшие, три человека. У нас есть поврежденные частные дома, объекты критической инфраструктуры. Могу констатировать, что очень хорошо отработала наша ПВО», — сказал глава Киевской области Алексей Кулеба.

● Дроны из новой партии. «Этой ночью Украина была снова атакована иранскими дронами. 34 „шахеда“. Я говорю и количество, и название, совершенно конкретно. Это „шахеды“ из новой партии, полученной Россией от Ирана. 250 штук — столько всего „шахедов“ сейчас получено государством-террористом», — заявил президент Владимир Зеленский.

● НАК Энергоатом сообщила, что в 00:46 19 декабря был зафиксирован пролет иранского дрона-камикадзе над площадкой Южноукраинской АЭС вблизи ядерной установки. «Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности», — подчеркнули в украинской компании. Там обратилась к МАГАТЭ и к мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции.

● Москва подходит к последней ракете? У РФ осталось совсем мало ракет, заверил в интервью УП секретарь СНБО Алексей Данилов. «Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить», — отметил топ-чиновник.

По словам Данилова, предел по нормативам использования ракет РФ прошла уже достаточно давно. В арсенале россиян более или менее достаточно лишь ракет С-300. Секретарь СНБО добавил, что иранские дроны уже не приносят пользы, поскольку украинские военные научились их сбивать.

● Стоит добавить, что в середине ноября Данилов озвучивал ровно такую же информацию — что у РФ ракет хватит на 3−4 масштабные ракетные атаки.

● Владимир Зеленский призвал западных партнеров продолжить поддержку Киева в борьбе с Россией, а также призвал передать больше систем ПВО и другого вооружения.

● Михаил Подоляк, советник главы ОП, написал в Twitter обращение к европейским партнерам: Украина не будет сдаваться и выполнять ультиматумы России. И потому, по его словам, нужно решить, что выгоднее: разрешать уничтожать трансформаторы или предоставить ПРО. «Ускорить финал войны можно, только увеличив поставки артиллерии/танков. Даже в одностороннем порядке», — добавил он.

● Путин пытается повторить. Российские военные планируют массированные пехотные атаки, похожие на те, которые Советский Союз практиковал во время Второй мировой войны, сообщил в письменном интервью The New York Times Михаил Подоляк, советник главы ОП. Он назвал это одной из нескольких возможных угроз, с которыми Украина может столкнуться со стороны РФ в зимние месяцы. «Политическое руководство России явно отказывается признавать уже имевшие место тактические поражения и цепляется за любые, даже самые призрачные, шансы изменить ситуацию в свою пользу», — уточнил Подоляк.

● Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия в следующем году захочет осуществить новую масштабную атаку на Украину. «Мы понимаем, что они будут хотеть этого, реваншистских шагов. Они постоянно хотят узурпировать наше государство, оккупировать наше государство. Я думаю, они еще не бросили подобные мнения», — сказал президент.

● К слову, и секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию, потому что Москва не отказалась от идеи уничтожить украинцев.

● Путин зовет Лукашенко на войну. Запланированная на сегодня встреча двух диктаторов — Путина и Лукашенко — вероятно, является частью усилий РФ, направленных на подготовку почвы для нового этапа войны, наряду с новым витком публичной активности Сергея Шойгу. Последний 18 декабря съездил куда-то «на фронт», где проинспектировал российскую оккупационную группировку. Об этом в новой сводке написал американский Институт изучения войны (ISW). По мнению его аналитиков, встреча Путина с российским командованием 17 декабря, вероятный визит Шойгу на фронт и тет-а-тет Путина с Лукашенко «предполагают новый этап в подаче, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы». Об этом же говорил и Сергей Наев, командующий Объединенные силами ВСУ. Однако способность российской армии, даже усиленной элементами белорусских вооруженных сил, подготовить и провести эффективные крупномасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев остается сомнительной, пишут аналитики ISW.

● А кремлевский спикер Песков заявил: Путин хочет обсудить с Лукашенко некоторые «военные вопросы», касающиеся «целей и задач союзной группировки войск», однако о вовлечении Беларуси для ее непосредственного участия в войне речи якобы не идет.

● Германия будет следить за результатами визита Путина к Лукашенко, заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт. По его словам, канцлер полностью осознает, что Путин посещает Беларусь впервые за три года. И есть обеспокоенность тем, что может быть связано с визитом: не изменится ли еще раз роль Беларуси в российской агрессивной войне против Украины, не будет ли она модифицирована?

● Не идти на поводу у Кремля. Премьер Британии Риши Сунак призвал игнорировать предложения РФ по прекращению огня на фронте, поскольку враг использует это для перегруппировки войск. И делать так до момента, пока оккупанты не покинут территорию Украины. Во время обращения к лидерам стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в Латвии Сунак также призвал НАТО оказать больше военной помощи Украине, в том числе систем ПВО, артиллерии и бронетехники.

● Другие выводы аналитиков ISW: украинские и российские источники сообщают, что на линии Сватово — Кременная (Луганская область) продолжаются позиционные бои; бои продолжаются и на окраинах Бахмута (Донецкая область), а также к северо-востоку и югу от города; российские источники утверждали, что ВСУ вытеснили оккупантов с давно удерживаемых позиций возле Бахмута; по данным Украины, силы врага передислоцируют подразделения с восточного (левого) берега Днепра в Херсонской области, однако еще слишком рано говорить о том, выводятся ли российские войска.

● Оккупанты готовятся отступать? Войска РФ во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей повторяют сценарий своего бегства из Херсона, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга. «Они сначала группировались вокруг Херсона, потом сообщали о том, что они оставляют некоторые населенные пункты. Потом они готовились к уличным боям. Потом рассказывали, что еще не все потеряно. А потом начинали выносить из банковских учреждений то, что считали ценным», — пояснила она.

● Почти 100 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия потеряла около 98 800 своих военных, за минувшие сутки — 520. Такие данные на утро 19 декабря обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 19 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2988 (+1 за сутки), боевые бронированные машины — 5969 (+6), артсистемы — 1953 (+5), реактивные системы залпового огня — 410 (+0), средства ПВО — 212 (+1), самолеты — 281 (+0), вертолеты — 264 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1657 (+8) и многое другое.

● Как работает «бавовна». Украинские силы проводят военные операции на территории страны-агрессора. Цели ВСУ — это объекты армии РФ, с которых наносятся удары по Украине, пояснил Вадим Скибицкий, представитель ГУР, в интервью немецкому Bild. Он добавил, что военные операции, которые украинская армия проводит на территории врага, требуют серьезной подготовки, поскольку «российские военные объекты хорошо охраняются».

● Газу сделали потолок. Страны ЕС согласились ограничить цену на природный газ на уровне 180 евро за МВт·ч — это менее $2 тыс. за 1 тыс. кубометров, написало агентство Bloomberg. Таким образом в ЕС положили конец многомесячным политическим спорам о том, стоит ли вмешиваться в энергетический кризис, который может привести к рецессии в регионе.

Механизм коррекции, предназначенный для предотвращения резких колебаний цен, будет применяться с 15 февраля. Новое ограничение вступит в силу только в том случае, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный природный газ превысит 35 евро, — чтобы механизм сработал, цены должны оставаться выше обоих потолков в течение трех дней.

● В ноябре Еврокомиссия предлагала ограничить максимальную цену на газ на уровне 275 евро за МВт·ч. Позже председательствующая в ЕС Чехия предлагала 264 евро, также говорили о пороге в 220 евро.

Немного о внутренней политике:

● Данилов предостерегает Залужного от политики? А еще секретарь Совбеза Алексей Данилов вот так ответил на вопрос УП — «как бы он охарактеризовал главкома ВСУ Валерия Залужного?»: тот, мол, сейчас «находится в определенном ореоле», а это «большая ответственность». «Надо быть очень внимательным, осторожным, и я объясню почему. Потому что с учетом того статуса, в котором он сейчас находится, количество людей, у которых будет большое желание воспользоваться этим статусом, будет расти в геометрической прогрессии. Это очень важно для Валерия Федоровича, для его будущего — чтобы он это имел в виду и понимал», — посоветовал секретарь СНБО.

И для финала:

● Следующая станция — Крещатик. В Киеве возобновят работу для пассажиров станций метро Майдан Незалежности и Крещатик, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Также будет работать и переход между ними. Все это случится впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.