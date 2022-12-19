Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Ответственный редактор, НВ

Диктатор зовет диктатора на войну

19 декабря, 20:33
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Чем жила страна 19 декабря 2022 года

● Ночь шахедов. В ночь на 19 декабря Россия массированно атаковала Киев и Киевскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed. Две воздушные тревоги подряд длились в столице около четырех часов, с 2:00 ночи почти до 6 утра. По данным КМВА, в воздушном пространстве Киева было зафиксировано 23 вражеских БПЛА, силы ПВО уничтожили 18 из них. ПВО работала также в Киевской области. Всего из 35 «шахедов», запущенных ночью по Украине, были сбиты 30, уточнил Генштаб ВСУ. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил «прилеты» в Соломенском и Шевченковском районах столицы, есть попадание в объект критической инфраструктуры. В некоторых городских районах частично пропал свет.

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«У нас есть пострадавшие, три человека. У нас есть поврежденные частные дома, объекты критической инфраструктуры. Могу констатировать, что очень хорошо отработала наша ПВО», — сказал глава Киевской области Алексей Кулеба.

● Дроны из новой партии. «Этой ночью Украина была снова атакована иранскими дронами. 34 „шахеда“. Я говорю и количество, и название, совершенно конкретно. Это „шахеды“ из новой партии, полученной Россией от Ирана. 250 штук — столько всего „шахедов“ сейчас получено государством-террористом», — заявил президент Владимир Зеленский.

НАК Энергоатом сообщила, что в 00:46 19 декабря был зафиксирован пролет иранского дрона-камикадзе над площадкой Южноукраинской АЭС вблизи ядерной установки. «Это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности», — подчеркнули в украинской компании. Там обратилась к МАГАТЭ и к мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции.

● Москва подходит к последней ракете? У РФ осталось совсем мало ракет, заверил в интервью УП секретарь СНБО Алексей Данилов. «Если считать на большие атаки, которые у нас уже произошли, то у них осталось максимум на две-три, может, на четыре наскребут. Но тогда они полностью останутся без ракет, что недопустимо, ведь у них могут появиться совсем другие вызовы и они должны хоть какой-то запас оставить», — отметил топ-чиновник.

По словам Данилова, предел по нормативам использования ракет РФ прошла уже достаточно давно. В арсенале россиян более или менее достаточно лишь ракет С-300. Секретарь СНБО добавил, что иранские дроны уже не приносят пользы, поскольку украинские военные научились их сбивать.

Стоит добавить, что в середине ноября Данилов озвучивал ровно такую же информацию — что у РФ ракет хватит на 3−4 масштабные ракетные атаки.

Владимир Зеленский призвал западных партнеров продолжить поддержку Киева в борьбе с Россией, а также призвал передать больше систем ПВО и другого вооружения.

Михаил Подоляк, советник главы ОП, написал в Twitter обращение к европейским партнерам: Украина не будет сдаваться и выполнять ультиматумы России. И потому, по его словам, нужно решить, что выгоднее: разрешать уничтожать трансформаторы или предоставить ПРО. «Ускорить финал войны можно, только увеличив поставки артиллерии/танков. Даже в одностороннем порядке», — добавил он.

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● Путин пытается повторить. Российские военные планируют массированные пехотные атаки, похожие на те, которые Советский Союз практиковал во время Второй мировой войны, сообщил в письменном интервью The New York Times Михаил Подоляк, советник главы ОП. Он назвал это одной из нескольких возможных угроз, с которыми Украина может столкнуться со стороны РФ в зимние месяцы. «Политическое руководство России явно отказывается признавать уже имевшие место тактические поражения и цепляется за любые, даже самые призрачные, шансы изменить ситуацию в свою пользу», — уточнил Подоляк.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия в следующем году захочет осуществить новую масштабную атаку на Украину. «Мы понимаем, что они будут хотеть этого, реваншистских шагов. Они постоянно хотят узурпировать наше государство, оккупировать наше государство. Я думаю, они еще не бросили подобные мнения», — сказал президент.

К слову, и секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что в России могут объявить всеобщую мобилизацию, потому что Москва не отказалась от идеи уничтожить украинцев.

● Путин зовет Лукашенко на войну. Запланированная на сегодня встреча двух диктаторов — Путина и Лукашенко — вероятно, является частью усилий РФ, направленных на подготовку почвы для нового этапа войны, наряду с новым витком публичной активности Сергея Шойгу. Последний 18 декабря съездил куда-то «на фронт», где проинспектировал российскую оккупационную группировку. Об этом в новой сводке написал американский Институт изучения войны (ISW). По мнению его аналитиков, встреча Путина с российским командованием 17 декабря, вероятный визит Шойгу на фронт и тет-а-тет Путина с Лукашенко «предполагают новый этап в подаче, планировании и ведении войны и могут предвещать возобновление наступательных операций против Украины в ближайшие месяцы». Об этом же говорил и Сергей Наев, командующий Объединенные силами ВСУ. Однако способность российской армии, даже усиленной элементами белорусских вооруженных сил, подготовить и провести эффективные крупномасштабные механизированные наступательные операции в ближайшие несколько месяцев остается сомнительной, пишут аналитики ISW.

А кремлевский спикер Песков заявил: Путин хочет обсудить с Лукашенко некоторые «военные вопросы», касающиеся «целей и задач союзной группировки войск», однако о вовлечении Беларуси для ее непосредственного участия в войне речи якобы не идет.

Германия будет следить за результатами визита Путина к Лукашенко, заявил спикер федерального правительства Штеффен Гебештрайт. По его словам, канцлер полностью осознает, что Путин посещает Беларусь впервые за три года. И есть обеспокоенность тем, что может быть связано с визитом: не изменится ли еще раз роль Беларуси в российской агрессивной войне против Украины, не будет ли она модифицирована?

● Не идти на поводу у Кремля. Премьер Британии Риши Сунак призвал игнорировать предложения РФ по прекращению огня на фронте, поскольку враг использует это для перегруппировки войск. И делать так до момента, пока оккупанты не покинут территорию Украины. Во время обращения к лидерам стран-участниц Объединенных экспедиционных сил в Латвии Сунак также призвал НАТО оказать больше военной помощи Украине, в том числе систем ПВО, артиллерии и бронетехники.

Другие выводы аналитиков ISW: украинские и российские источники сообщают, что на линии Сватово — Кременная (Луганская область) продолжаются позиционные бои; бои продолжаются и на окраинах Бахмута (Донецкая область), а также к северо-востоку и югу от города; российские источники утверждали, что ВСУ вытеснили оккупантов с давно удерживаемых позиций возле Бахмута; по данным Украины, силы врага передислоцируют подразделения с восточного (левого) берега Днепра в Херсонской области, однако еще слишком рано говорить о том, выводятся ли российские войска.

Оккупанты готовятся отступать? Войска РФ во временно оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей повторяют сценарий своего бегства из Херсона, сообщила Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга. «Они сначала группировались вокруг Херсона, потом сообщали о том, что они оставляют некоторые населенные пункты. Потом они готовились к уличным боям. Потом рассказывали, что еще не все потеряно. А потом начинали выносить из банковских учреждений то, что считали ценным», — пояснила она.

● Почти 100 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину страна-агрессор Россия потеряла около 98 800 своих военных, за минувшие сутки — 520. Такие данные на утро 19 декабря обнародовал Генштаб ВСУ.

Также оккупанты лишились более 19 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2988 (+1 за сутки), боевые бронированные машины — 5969 (+6), артсистемы — 1953 (+5), реактивные системы залпового огня — 410 (+0), средства ПВО — 212 (+1), самолеты — 281 (+0), вертолеты — 264 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1657 (+8) и многое другое.

● Как работает «бавовна». Украинские силы проводят военные операции на территории страны-агрессора. Цели ВСУ — это объекты армии РФ, с которых наносятся удары по Украине, пояснил Вадим Скибицкий, представитель ГУР, в интервью немецкому Bild. Он добавил, что военные операции, которые украинская армия проводит на территории врага, требуют серьезной подготовки, поскольку «российские военные объекты хорошо охраняются».

Газу сделали потолок. Страны ЕС согласились ограничить цену на природный газ на уровне 180 евро за МВт·ч — это менее $2 тыс. за 1 тыс. кубометров, написало агентство Bloomberg. Таким образом в ЕС положили конец многомесячным политическим спорам о том, стоит ли вмешиваться в энергетический кризис, который может привести к рецессии в регионе.

Механизм коррекции, предназначенный для предотвращения резких колебаний цен, будет применяться с 15 февраля. Новое ограничение вступит в силу только в том случае, если разница в цене с мировыми ценами на сжиженный природный газ превысит 35 евро, — чтобы механизм сработал, цены должны оставаться выше обоих потолков в течение трех дней.

В ноябре Еврокомиссия предлагала ограничить максимальную цену на газ на уровне 275 евро за МВт·ч. Позже председательствующая в ЕС Чехия предлагала 264 евро, также говорили о пороге в 220 евро.

Немного о внутренней политике:

● Данилов предостерегает Залужного от политики? А еще секретарь Совбеза Алексей Данилов вот так ответил на вопрос УП — «как бы он охарактеризовал главкома ВСУ Валерия Залужного?»: тот, мол, сейчас «находится в определенном ореоле», а это «большая ответственность». «Надо быть очень внимательным, осторожным, и я объясню почему. Потому что с учетом того статуса, в котором он сейчас находится, количество людей, у которых будет большое желание воспользоваться этим статусом, будет расти в геометрической прогрессии. Это очень важно для Валерия Федоровича, для его будущего — чтобы он это имел в виду и понимал», — посоветовал секретарь СНБО.

И для финала:

● Следующая станция — Крещатик. В Киеве возобновят работу для пассажиров станций метро Майдан Незалежности и Крещатик, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Также будет работать и переход между ними. Все это случится впервые с начала полномасштабного вторжения России.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.

Теги:   Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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