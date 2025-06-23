Это удар по авторитету Путина. Как мир увидел решительного Трампа

1. Политические последствия будут зависеть, прежде всего, от документально подтвержденных результатов атаки. Если выяснится, что ядерная программа, а также связанные с ней объекты действительно безвозвратно разрушены, это, безусловно, добавит авторитета Трампу. Однако если выяснится, что ядерная программа может и дальше развиваться, или Ирану удалось спасти часть своих мощностей или запаса обогащенного урана, военные мощности США, а вместе с ними и авторитет Трампа, будут поставлены под большие сомнения.

2. Трампу очень выгодно, чтобы война уже завершилась. Тогда как Израиль может настаивать на смене режима в Тегеране. Если США втянутся в долговременную стратегию по смене режима, это может похоронить рейтинг Трампа. Конечно, есть основания предполагать, что Трамп не будет поддаваться давлению Израиля в этом вопросе, но до сих пор не верилось, что США таки примут участие в войне на стороне Израиля. Однако, как видим, это произошло.

3. Среди трампистов в США сейчас — раскол и паника. Значительная их часть категорически против втягивания США в войну. Если будут новые удары по Ирану, то MAGA ждет раскол. Со всеми вытекающими последствиями.

То есть, Путин давно все знал и ничего не предпринял?

4. Американские удары по Ирану — это, безусловно, удар по авторитету Путина. Как оказалось, он очень плохой и ненадежный союзник. Кроме того — он никакой дипломат — в роли посредника Путин Трампу так и не понадобился. И это хорошая новость.

5. Отдельно для любителей конспирологии. Путин несколько раз повторял, что переговоры с Украиной возобновятся сразу после 22 июня… То есть, он давно все знал и ничего не сделал?

6. В общем, военное уничтожение союзника России — это, безусловно, плюс, и тут нечего добавить.

7. Дальнейшее оттягивание внимания от российско-украинской войны на Ближний Восток — это, безусловно, минус. Поэтому здесь надо согласиться с Трампом — лучше, чтобы на этих ударах война США с Ираном и закончилась.

8. Впервые появились основания полагать, что Трамп — это не генератор случайных слов перед телекамерами, а решительный политик, способный на быстрые и сильные действия. Говорю это безотносительно к войне в Иране или ее последствиям. Но это только что выявленное качество Трампа дает основания надеяться, что подобная решительность может быть когда-то применена и в отношении России. Да, я понимаю, что сейчас это кажется маловероятным. Но в мировой политике нет ничего невозможного. Все предыдущие геополитические выкрутасы Трампа — это лишь подтверждают.

