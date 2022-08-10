Павел Баев

Павел Баев

Политолог, профессор Института исследований мира (Осло)

О чем Эрдоган торгуется с Путиным?

10 августа, 21:52
Эксклюзив НВ
Павел Баев: Встреча в Сочи Путина и Эрдогана была чем-то большим, чем очередная глава в их длинной истории переговоров (Фото:REUTERS)

Павел Баев: Встреча в Сочи Путина и Эрдогана была чем-то большим, чем очередная глава в их длинной истории переговоров (Фото:REUTERS)

Эрдоган надеется извлечь выгоду из своей газово-зерновой дипломатии

Встреча в Сочи 5 августа президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана была чем-то большим, чем очередная глава в их длинной истории переговоров и испытания пределов взаимного терпения. Война Путина против Украины нанесла серьезный ущерб международным позициям России, и Эрдоган может извлечь выгоду, помогая Москве проманеврировать между санкциями на полях конфронтации с Западом.

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Президент Турции для российского лидера стал незаменимым собеседником. Ведь Путину уже с конца мая не звонит президент Франции Эммануэль Макрон и лишь изредка удостаивает привилегии побеседовать президент Китая Си Цзиньпин. Эрдоган решил не оставаться на ужин в Сочи, отменил запланированную совместную пресс-конференцию (а ему обычно доставляет удовольствие — поговорить) и, обронив пару сенсационных ремарок, заставил аналитиков теряться в догадках о реальных результатах четырехчасовых переговоров.

Энергетические вопросы были их главной темой, но повестка не изобиловала разнообразием, поскольку Турция не подпала под российскую политику манипулированием преднамеренно созданным газовым кризисом в Европе. Российские СМИ акцентировали внимание на том, что Турция согласилась оплачивать импортируемый по Турецкому потоку газ частично в рублях, но схема конвертации наличного потока в эту жестко регулируемую валюту уже давно существует.

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Теги:   Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган Зерно Сочи Турецкий поток Россия-Турция Байрактар Война России против Украины

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