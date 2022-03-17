Самая опасная фаза агрессии Кремля. Что может сдержать Путина 17 марта, 11:35 НВ Премиум Цей матеріал також доступний українською

По мере того, как война против Украины становится все более непредсказуемой, у путинского режима отчаяние возрастает

Путин знает, что проигрывает, и от этого удваивает свои агрессивные усилия, даже при том, что его стратегическая позиция слабеет.

Это означает, что сейчас мы вступаем в самую опасную фазу путинской злосчастной кампании. США и Запад должны действовать в этой ситуации осторожно. Вместо того, чтобы говорить России, чего мы делать не будем, мы должны поступать так, чтобы его беспокоило то, что мы сделать можем. Он не хочет еще больше усложнять свою войну, втягивая в нее нас.

Мы должны показать силу, чтобы сдержать Путина (и подконтрольных ему генералов) от применения оружия массового уничтожения или нападения на территорию или силы НАТО, в то же время давая украинцам средства для борьбы и выживания до тех пор, пока российское наступление не потерпит крах.

Ключ к выживанию Украины — удерживать российские силы так долго, пока санкции против России возымеют свое влияние, а другие патриотические лидеры в Москве признают, что Путин приносит их родине экономическое и военное опустошение, и остановят его.

Отчаяние Путина очевидно. Рассмотрим, что он предпринял за последние несколько дней:

— Переход от тактики, направленной главным образом против ВСУ, которые сдерживали наступление России, к преднамеренным атакам на гражданское население, чтобы попытаться сломить волю украинского народа.

— Преднамеренные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины и препятствование ремонту, чтобы лишить население тепла, электричества и воды.

— Помещение собственных сотрудников разведывательной службы под домашний арест — якобы для наказания за неудачи, но, возможно, и с целью предотвращения государственного переворота.

— Обращение к Китаю с просьбой о военной поддержке и призыв к вербовке сирийских и других наемников для участия в войне вместе с оказавшимися в осаде российскими войсками.

— Мобилизация российских сил из других мест, таких, как сепаратистский регион Абхазия, для усиления российских сил в Украине.

Лидер, уверенный в победе, так себя не ведет

— Угроза нападения на силы стран НАТО, оказывающие помощь в снабжении украинских вооруженных сил, с тем чтобы попытаться прервать эти поставки (которые явно оказывают воздействие).

— Повышение вероятности применения химического, биологического и ядерного оружия и, как следствие, угроза того, что это сделает сама Россия.

Обстрел крылатыми ракетами большой дальности морского и воздушного базирования Яворовского полигона вблизи польской границы, в результате чего возникла опасность гибели офицеров НАТО или ошибочного попадания в территорию страны НАТО и, таким образом, вызвать военное реагирование НАТО.

Лидер, уверенный в победе, так себя не ведет. Напротив, Путин ведет себя как человек, который знает, что его гамбит рушится. Он зажат. С одной стороны — затянувшейся военной операцией, с другой стороны — экономикой в свободном падении. Последнее, чего он хочет, это усугубить свою ситуацию, втянув в борьбу США или НАТО.

Это указывает на две вещи.

Во-первых, зная, что война ведется из рук вон плохо, Путин сделает все возможное, чтобы все переиграть и вернуть преимущество, которое становится все более недостижимым, независимо от того, чего это будет стоить. Это время максимальной опасности. С точки зрения систем вооружения, целей, тактики или человеческих страданий нет пределов, через которые он не смог бы переступить в Украине. Он действительно может прибегнуть к расширению масштаба нападений или к применению оружия массового уничтожения, если не увидит иного выбора.

Во-вторых, из-за этого, поддержка Запада для Украины — и сдерживание России — необходимы сейчас больше, чем когда-либо. Ключом к поражению Путина является выживание Украины. Все должно быть предоставлено Украине как можно скорее — гуманитарная помощь, поддержка энергетического сектора, разведка в режиме реального времени, МиГ-29с, штурмовая авиация А-10, системы ПВО, противокорабельные ракеты и дополнительные противотанковые системы. Время имеет существенное значение. Что касается сдерживания, то от самого президента Байдена должно исходить предупреждение о том, что любое применение биологического, химического или ядерного оружия встретит решительный отпор. Мы также должны распространять информацию о том, что военные руководители России могут и будут нести персональную ответственность за любые совершенные военные преступления.

Украинцы действуют исключительно хорошо: отбивают сухопутные войска РФ, отсекают их от снабжения, борются с их господством в воздухе. Украинцы зарекомендовали себя дееспособной силой, которая без промедления эффективно пользуется западной военной помощью. Воля украинцев железная.

Запад должен проявить себя в равной степени дееспособным: снабжать Украину и игнорировать путинские угрозы. Путин хотел бы выиграть эту войну запугиванием. Мы должны показать, что нас не запугать, и мы полны решимости обеспечить выживание Украины, в то время как Путин крушит российскую армию и экономику.

Перевод НВ

НВ обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонки Курта Волкера. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал на cepa.org

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