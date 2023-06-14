Путин до и после войны. Какая правда вскрылась о президенте России 14 июня, 10:19 NV Премиум Путін перебуває при владі понад два десятиліття, але так і не розширив свою експертну базу (Фото:REUTERS)

Благодаря разрушительному вторжению Владимира Путина в Украину обнажились все его личные слабости как правителя. Эта война также пролила беспощадный свет на огромный ущерб, который он нанес России

В начале 1990-х годов я несколько раз встречал Путина на международных встречах в Санкт-Петербурге, но так и не познакомился с ним по-настоящему. Я разговаривал с дружелюбным мэром города Анатолием Собчаком и его первым заместителем Алексеем Кудриным, но Путин, чье прошлое в КГБ было хорошо известно, прятался в тени и ни с кем толком не разговаривал. Его воспринимали как замкнутого зануду.

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Основываясь на этом раннем впечатлении о Путине, я всегда удивлялся его замечательному восхождению на вершину российской политики. Я считаю, что ему просто повезло, и своим продвижением по службе он обязан горстке людей, близких к первому постсоветскому президенту России Борису Ельцину. Главными благотворителями Путина были дочь Ельцина Татьяна и два последних начальника его штаба Валентин Юмашев и Александр Волошин, а также олигархи Борис Березовский и Роман Абрамович, которые доверяли ему, в то время, как Ельцин был слишком болен, чтобы править в 1998−99 годах.