Главная мишень Путина. Что стало понятно после Валдая и при чем здесь Китай 1 ноября, 21:55 Эксклюзив НВ Путин звучал очень скучно даже для самых лояльных аналитиков (Фото:REUTERS)

На Валдайском форуме в этом году Путин пробил новое дно

Ежегодное заседание Валдайского дискуссионного клуба за годы, в течение которых проводилось, приобрело черты торжественного заседания для западных и международных экспертов. Они ценили прямой доступ к российским элитам и из традиционного выступления президента Владимира Путина ожидали услышать о новых тенденциях и амбициях во внешней политике Москвы.

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В этом году немногие из завсегдатаев решились приехать в Москву, а залы загородного отеля Империал наполнились новыми приглашенными, в основном — с глобального Юга, которому, по ожиданиям Кремля, резонирует антиимпериалистическая риторика Путина. Речь, которую Кремль пытался продать как столь содержательную, что только глубинные исследования смогут раскодировать ее значение, не содержала никакой новости. И признавая начало «самых опасных десятилетий с конца Второй мировой войны», Путин не стал брать на себя ответственность за то, что он явил миру эту опасную реальность, а возложил вину на Запад.

Смесь антизападных клише и пространных цитат из произведений таких российских классиков, как Федор Достоевский и Александр Солженицын, в речи Путина звучали очень скучно даже для самых лояльных аналитиков. Но и его ответы на несколько первых вопросов (до того, как он сам заметно заскучал) разочаровали многих. Вульгаризмы в импровизированном языке Путина не являются чем-то новым, но на Валдае в этом году он пробил новое дно в употреблении выражений, характерных для городских люмпенов.

Его гнев сосредоточился на правилах международного поведения, придуманных (но так и не установленных официально) коварным Западом, чтобы обеспечить свое господство в мировом порядке. Решительно утверждая, что Россия является великой державой и уникальной цивилизацией, Путин осудил попытки Запада навязать такие правила, прибегая к нелегитимным средствам от экономических санкций до «цветных революций», и заявил, что позиция России имеет широкую поддержку не только на Глобальном Юге, но и у антиглобалистского Запада, оставшегося верным традиционным ценностям.

Хотя эту поддержку нельзя назвать полным вымыслом российского вождя, но фрустрацию у Путина вызывает непоколебимая поддержка якобы упадочного Запада сопротивления Украины против «специальной военной операции» России. За день до Валдайского форума президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, которого Путин был склонен относить к потенциальным миротворцам, посетил Киев, просидел два часа в бомбоубежище во время воздушной тревоги и подтвердил, что мир, которого хочет Путин, лишь приведет к новой войне.

На деэскалацию путинской ядерной риторики повлиял Китай

По правде говоря, Германия была главной мишенью российского энергетического шантажа, и Кремль цепляется за надежду, что дефицит газа в холодную зиму заставит Берлин политически отступить в сторону более трансакционной Ostpolitik. Между тем, Минобороны РФ пытается раскрутить дезинформацию о взрывах на Северных потоках, которые якобы подготовил и осуществил спецотряд Королевского флота Великобритании. Такие вопиющие манипуляции лишь усиливают склонность Германии и Евросоюза к конфискации замороженных российских финансовых активов для финансирования восстановления украинской экономики. А это очень огорчает столичных банкиров.

Одним из главных источников фрустрации Путина было прохладное отношение Китая к его «специальной военной операции», тогда как сам Путин безоговорочно поддержал позицию Пекина по отношению к Тайваню. На Валдайском форуме российский автократ очень долго расхваливал российско-китайское стратегическое партнерство и свою дружбу с президентом Си Цзиньпином и счел необходимым подчеркнуть, что во время визита в Пекин в начале февраля 2022 года он не информировал китайского лидера о решении начать «специальную военную операцию».

Московские аналитики внимательно следили за ходом 20-го съезда Коммунистической партии Китая, отыскивая какие-либо признаки намерений усилить партнерство Китая с Россией, но не нашли ни одного. Консолидация контроля Си над формированием политики и устранение всех несогласных элементов из партийного руководства (что символизировало наглое изгнание Ху Цзиньтао с церемонии закрытия съезда Коммунистической партии) в целом согласуется с представлениями Путина о вертикали власти. Очевидная готовность Си пожертвовать экономическим ростом ради более жесткого центрального контроля над огромным государством также напоминает изменение приоритетов Путина с 2012 года, и если экономисты беспокоятся о перспективах торговых отношений, аналитики по безопасности должны предположить, что Китай, находящийся в стагнации, может проявить большую склонность к агрессии, чем динамичный Китай недавнего прошлого.

Одной из тем в выступлении Путина, где его фрустрация не вылилась в более резкие слова, это балансировка на грани ядерной войны. Эта тема звучала явно смягченно. Вполне возможно, что на деэскалацию путинской риторики повлиял Китай. Перед Валдаем Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу совершить серию звонков своим коллегам во всем мире с предупреждением о подготовке Украиной к провокации «грязной бомбы». Западные министры решительно отвергли эту инсинуацию, и Китай на нее не купился.

Буквально неделей ранее Путин наблюдал за очередными учениями стратегических сил «Гром-2022», подобными по масштабу проводившимся в начале февраля 2022 года, но даже «патриотически настроенных» экспертов не поразила демонстрация силы, в которой не было задействовано никакого современного оружия (такого как стратегическая подлодка класса Борей). Недавняя угроза Москвы сбивать коммерческие спутники, поставляющие разведывательные данные в Украину, получила надлежащий решительный ответ США и никакого намека на поддержку со стороны Пекина. Вот вам объяснение того, почему Путин на Валдае решил не рассказывать о космосе.

Развязка этой войны и ее последствия для России будут определяться сопротивлением и решимостью Украины. Однако слова все еще имеют вес, а перелицовка Путиным мифов и лозунгов, фальшь которых обнаружили эти восемь месяцев жестокой борьбы, стали еще одним шагом, приближающим Россию к поражению. Российский автократ может утверждать, что объявленная им мобилизация имеет народную поддержку и продуцирует свежие когорты подготовленных воинов, но все — от высшего руководства до семей новобранцев — знают, что российская армия в руинах.

Путин продолжает провозглашать себя чемпионом по борьбе за уничтожение несправедливого мирового порядка, где доминирует США, но толпа бывших поклонников рассеялась на своих заборах и наблюдает за тяжелым фиаско Путина. Животрепещущий вопрос, нависший над нынешним уже надоевшим шоу «Валдай», простой: «Ну, это уж точно было в последний раз?»

Перевод НВ

НД имеет эксклюзивное право на перевод и публикацию колонок Павла Баева. Републикация полной версии текста запрещена.

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