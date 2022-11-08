Путин уже подсовывает Зеленскому «переговоры без условий»? 8 ноября, 18:07

Чем жила страна 8 ноября 2022 года

● Зеленский присоединится к встрече на Бали. Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите G20, который пройдет 15−16 ноября на острове Бали в Индонезии. Об этом Суспільному сказал Сергей Никифоров, пресс-секретарь главы государства. Скорее всего, украинский лидер побывает на этой встрече виртуально — в онлайне. «В каком-то формате, конечно, Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу», — отметил Никифоров.

Видео дня

● Президент Индонезии Джоко Видодо лично пригласил на саммит G20 Зеленского. А тот выразил надежду, что на встрече не будет оккупантов.

● Касательно оккупантов: вчера Видодо заявил Financial Times, что у него есть «сильное ощущение», что Путина на саммите не будет. Такая уверенность появилась у президента Индонезии после разговора с хозяином Кремля. Затем пресс-секретарь Кремля Песков сказал, что об участии российского диктатора в саммите G20 станет известно к концу текущей недели.

● В Индонезии, по оценкам ряда аналитиков, российского диктатора (коль скоро он там появится) ждет «холодный душ»: от встречи с ним на Бали отказался Джо Байден, а представители Китая, Индии и Турции, вероятно, поставили Путину условию достичь перемирия с Украиной до начала саммита.

И вот сегодня, за неделю до начала индонезийского собрания Большой двадцатки, в Москве заговорили о переговорах с Киевом:

● Путин уже подсовывает Зеленскому «переговоры без условий»? У Москвы «нет предварительных условий» для начала переговоров с Киевом, заявил замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко. «С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — приводит его слова официальный «рупор» Кремля РИА Новости.

● По мнению россиянина Руденко, его страна всегда заявляла о готовности "к таким переговорам" (хотя на самом деле, всегда и с самого начала Москва и Путин выдвигали уйму абсолютно идиотских требований в этом вопросе, не совместимых с самим понятием «мирные переговоры»)…

● Возможно, дело совсем не в саммите G20, тот лишь стал удобным поводом, — ведь Москве, по мнению едва ли не всех военных (да и не только военных) аналитиков, на фронте необходимо перемирие: чтобы как-то остановить натиск ВСУ, обучить мобилизованных, пополнить запасы, закрепиться на удобных рубежах. Кремль просто стремится потянуть время в свою пользу.

О переговорах заговорил и один из ключевых европейских лидеров:

● Макрон зовет Зеленского и Путина к столу. Президент Франции Эммануэль Макрон (еще до обнародования заявления о «переговорах без условий» представителя МИД страны-агрессора) выступил за возобновление переговоров Украины с Россией. Но на условиях Киева и в то время, которое выберут украинские власти. «Я остаюсь убежденным в этом и предполагаю, что даже в этот момент, в какой-то момент, будет необходимо вернуться за стол переговоров», — сказал он.

● Ранее президент Зеленский заявлял, что Украина сможет найти формат для диалога с РФ, если россияне отступят с оккупированных украинских территорий и признают, что «ужасно ошиблись». А 4 октября он утвердил решение СНБО о невозможности вести переговоры именно с Путиным.

● Салливан подтвердил контакты с Кремлем. Каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми, несмотря на войну в Украине, заявил Джейк Салливан, советник президента США по вопросам нацбезопасности. По его словам, «в интересах» США поддерживать контакты с Кремлем. В то же время представитель Белого дома подчеркнул, что американские чиновники «четко понимают, с кем имеют дело».

● Накануне The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником Путина по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем совбеза РФ Николаем Патрушевым. Пресс-секретарь российского диктатора Песков назвал эту информацию «уткой англосаксонской газеты».

● ВСУ освободит Крым до лета 2023-го? Украина освободит оккупированный Крым до лета 2023 года, считает Бен Ходжес, экс-командующий войсками США в Европе. «Подумаем об украинском контрнаступлении, которое началось в сентябре. Воспринимайте это как одну большую операцию. И поэтому левое крыло контрнаступления — это спустившаяся из Харькова операция, которая сейчас возле Донецка и движется на Мариуполь», — сказал он Радио Свобода.

По словам Ходжеса, другое крыло — в Херсоне. «Это правое крыло. Так что оба этих крыла сходятся в Крым. Все дороги ведут в Крым. И когда они приближаются все ближе и ближе, они смогут применить HIMARS и другие средства высокоточного удара большой дальности для поражения российских целей в Крыму», — сказал он.

Генерал добавил: как только начнут применять высокоточное оружие по российским авиабазам и пунктам хранения или материально-технического обеспечения и военно-морским объектам в Крыму, полуостров станет непригодным для обороны россиян. «И именно поэтому, я считаю, Украина освободит Крым до лета», — сказал Ходжес.

● По данным Генштаба, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Бахмут, Иванград, Опытное, Клищиевка, Марьинка, Павловка, Водяное и Майорск Донецкой области и Белогоровка в Луганской области.

● Гиблые места вокруг Донецка. Российские оккупанты, по словам пресс-секретаря Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, несут беспрецедентные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара в Донецкой области (это своеобразная огромная дуга, охватывающая с севера и запада Донецк). «Там идут наиболее жестокие и кровавые бои, противник применяет все виды артиллерии и авиации», — сказал он.

Череватый подтвердил колоссальные потери базирующейся на Дальнем Востоке 155-й бригады морской пехоты армии РФ под Угледаром (около 300 человек за четыре дня), отметив, что там «уже ждут „офицеров-воспитателей“ с тихоокеанского флота, чтобы погасить бунт и поднимать моральное состояние».

● ВСУ сейчас ведут маневренную оборону и стараются максимально снизить военный потенциал армии страны-террориста РФ, рассказал все тот же Сергей Череватый.

● Уже больше 77 тыс. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 77 170 своих военных, за минувшие сутки — 710. Такие данные на утро 8 ноября обнародовал Генштаб ВСУ. Больше всего потерь за сутки войска РФ понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Также оккупанты лишились более 17 тыс. единиц техники, среди которой: танки — 2786 (+15 за сутки), боевые бронированные машины — 5654 (+24), артсистемы — 1791 (+9), реактивные системы залпового огня — 391 (+0), средства ПВО — 203 (+1), самолеты — 278 (+1), вертолеты — 260 (+0), беспилотники оперативно-тактического уровня — 1476 (+4) и многое другое.

● Когда заканчиваются ракеты. Армия РФ значительно истощила свой арсенал систем высокоточного оружия и понесла значительные потери в авиации — из-за чего России, вероятно, будет трудно сохранить нынешний темп кампании ударов по критической инфраструктуре Украины. Об этом в своей сводке по итогам 7 ноября написали аналитики Института изучения войны (ISW).

● Сейчас самая сложная ситуация с энергоснабжением наблюдается в центральном и северном регионах Украины. Однако в течение нескольких дней она может улучшиться, если не будет новых ударов по инфраструктуре со стороны РФ. Об этом сообщил глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

● Северная Корея отрицает наличие оружейных сделок с Россией на фоне соответствующих сообщений СМИ и спутниковых снимков идущих из КНДР поездов, которые могут перевозить боеприпасы для войск РФ.

● Страна-агрессор теряет на санкциях. Импорт из РФ летом упал на 24% в годовом исчислении из-за введенных против страны-агрессора санкций. Об этом написала Financial Times со ссылкой на данные немецкого Кильского института мировой экономики. Подобное падение соответствует ежемесячному дефициту импорта в размере $4,5 млрд. Теперь Китай сменил ЕС в качестве главного торгового партнера России. Но, как отметил глава Kiel Trade Indicator Винсент Стамер, экспорта Китая недостаточно, чтобы компенсировать падение торговли России с ЕС. Это делает попытки РФ заменить сокращающийся импорт из Европы делом все более сложным.

● Негласное разрешение. Минфин и Госдеп США негласно призвали крупные американские банки (в частности, Citigroup и JPMorgan) продолжать оказывать базовые услуги (расчеты в долларах, платежные переводы и торговое финансирование) российским компаниям Газпром, ФосАгро и Уралкалий. Якобы санкции против РФ не затрагивают гумпомощь, поставки продовольствия и удобрений. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Представители Citigroup и JPMorgan не ответили на запрос Bloomberg. Представитель Минфина сообщил, что ведомство выпустило пояснение для банковской отрасли о том, что ограничительные меры не затрагивают сферы, касающиеся гуманитарной помощи и сельского хозяйства.

● Турция начала платить за российский природный газ в рублях, заявил ее министр энергетики Фатих Донмез (это помогает Москве укреплять свою валюту).

● Дело олигарха Путина. Сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA) пришли с обысками в филиалы крупнейшего швейцарского банка UBS по делу подсанкционного российского олигарха Алишера Усманова (№ 7 среди богатейших россиян, состояние на 2021-й — $18,4 млрд). Об этом сообщил Der Spiegel. Под обыски попали подразделения по обслуживанию частных клиентов в главном офисе UBS во Франкфурте-на-Майне и в филиале в Мюнхене.

За последние несколько месяцев сотрудники BKA собрали почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова. Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры ФРГ подтвердил факт обысков. Речь идет о сборе доказательств по делу об отмывании денег. Сотрудники банка при этом пока ни в чем не обвиняются.

● А еще власти Германии изъяли 30 картин, в том числе работу художника Марка Шагала, которыми, как предполагается, владеет Усманов, сообщила Sueddeutsche Zeitung. По данным издания, первоначально произведения искусства общей стоимостью 5 млн. евро находились на 156-метровой яхте «Дильбар» (стоимостью $600 млн), которую связывают с российским олигархом. Та в 2021-м встала на ремонт в Гамбурге, после чего картины переместили на склад компании Hamburger Spedition.

И для финала:

● Зеленский готов продлить военное положение. Президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде продлить действие военного положения и сроки всеобщей мобилизации. Соответствующие законопроекты уже зарегистрированы в украинском парламенте, но их тексты на сайте Рады пока отсутствуют.

● Ярослав Железняк, депутат от Голоса, сообщил в ТГ, что решение может быть принято уже на ближайшем пленарном заседании. Он предположил, что военное положение и мобилизацию могут продлить еще на 90 дней — до 19 февраля 2023 года (нынешняя пролонгация действует до 21 ноября).

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.