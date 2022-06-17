На пороге газового кризиса. Что ждет Европу и к чему готовится Путин 17 июня, 19:13 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською

В этой ситуации много переменных, но похоже, что мы — на грани настоящего газового кризиса в Европе, который разразится этой зимой

На фоне этого Россия сокращает поставки газа в Европу якобы потому, что ключевая турбина была на ремонте в Канаде, а сейчас попала под санкции. Я думаю, это просто чушь. ГТС Украины не повреждена, а они хотят сократить поставки по Северному потоку и спровоцировать этой зимой мощный газовый кризис в Европе. Я не думаю, что это все — лишь рычаг для введения в эксплуатацию Северного потока-2. Полагаю, мы все знаем, что этого никогда не произойдет. Северный поток-2 отправился вслед за русским военным кораблем.

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Все это похоже на так называемую Странную войну перед Битвой за Британию, сентябрь 1939 —июль 1940. Обе стороны знают, что она надвигается, и готовятся к битве. Битва за газ будет зимой 2022/23.

В последние месяцы Европа отчаянно пытается заполнить хранилища — найти запасы СПГ, построить терминалы СПГ, но завершить их к зиме не получится. Они используют плавучие терминалы СПГ, пытаются снизить спрос и закачивают в хранилища половину российского газа, а половину из других источников. Хранилища заполнены на 50%. Высокий показатель для этого времени года, но еще не достаточный, для того, чтобы полноценно перезимовать.

Россия понимает это и сейчас пытается остановить продажи, чтобы предотвратить наполнение хранилища до зимы. После зимы 2022/23, полагаю, Европа может обойтись без российского газа. Используя СПГ из США, Катара, Азербайджана, Северной. Но болевая точка — эта зима. Путин это знает. Теперь он будет использовать газовый рычаг давления по максимуму. Поэтому Россия сокращает поставки.

Все это может быть ускорено:

а) Россия считает, что до зимы она сможет одержать ощутимую победу на Донбассе, чтобы предложить Украине мирное соглашение. Украине это не по нутру, но если Европа будет озабочена нехваткой газа этой зимой, возможно, Путин рассчитывает, что Европа окажет давление на Украину, чтобы та согласилась на мирное соглашение.

б) Возможно, все это связано с поездкой в Киев Макрона, Шольца, Драги и Йоханниса. Возможно, Путин был просто взбешен разговорами о статусе кандидата в члены ЕС и о новых поставках оружия в Украину. Помните, что на этой неделе более 50 глав военных ведомств собрались в Рамштайне и пообещали больше военной техники для Украины.

Не является ли статус кандидата в члены ЕС морковкой на удочке для Украины?

Я вот думаю, а не является ли статус кандидата в члены ЕС морковкой на удочке для Украины, чтобы та подписала соглашение с Москвой. Но реальность такова, что украинцы не настолько глупы. Они знают, что обещание кандидату в члены Евросоюза, что он станет членом Евросоюза — это как «после дождика в четверг». Перед вами — пример Турции, которая получила членство кандидата в 2006 году и все еще ждет. Я бы не стал верить на слово европейским политикам.

Но иду на спор, что Путин будет стремиться заключить мирное решение в конце осени. А до и во время всего этого Европа погрузится в мощнейший газовый кризис. Здесь вам и нехватка газа, нормирование приоритета розничной торговли над нарушением производства и цепочки поставок, особенно в Центральной Европе, а именно в Южной Германии, Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Сербии. В зоне риска — автомобильный сектор.

Надо покупать электромобиль, пока все производство не остановилось!

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