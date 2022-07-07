Между Зеленским и Залужным. Что происходит в украинской армии и меняется на фронте 7 июля, 13:13 Эксклюзив НВ

В эти дни мне поступает много вопросов об отношениях между офисом Зеленского, министром обороны и главнокомандующим ВСУ. Давайте разберемся

Прежде всего, я должен заметить, что у меня нет там контактов, и я все еще ищу себя в этой теме. Что должно означать: я совершенно не разбираюсь в этой теме и занимаюсь «чтением между строк» ​​— т. е. дедукцией.

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При этом вчитываться особо не во что, прежде всего потому, что для тех, кто «снаружи» — украинские отношения в этой сфере остается малоизученной (или, по крайней мере, «не публикующейся» темой). То, что публиковалось до войны, было наполнено разъяснениями того, насколько некомпетентны и коррумпированы ВСУ, и как быстро развалится в случае российского вторжения — и все потому, что не следует советам НАТО до последней точки и запятой.

Таким образом, можно лишь издалека оценить происходящее. Итак, «издалека», ситуация мне видится так, что последний относящийся к этому эпизод— когда Зеленский публично просил Генштаб не принимать без него конкретные решения (в данном случае: решения о требовании всех призывников и резервистов сообщать о своем местонахождении военным властям) — показателен для отношений в целом в этой сфере.

Чтобы это понять, нужно иметь в виду «номинальную» ситуацию, ту, которая — по крайней мере, в Украине — продиктована правовым государством. Например: номинально политики определяют политические дела, военные — военные дела. У политиков есть обязанность (прежде всего обязанность, а не «право») позаботиться о том, чтобы у военных было все необходимое для ведения войны, и они могут приказать военным, например, «вернуть Херсон». Военные имеют право и обязаны говорить политикам «да, сэр, мы можем» или «нет, сэр, мы не можем».

При этом мне кажется, что в Украине в последние несколько месяцев многое работает не так, как должно было работать. Зеленский и большая часть его администрации не имеют большого представления о военных делах. Таким образом, они делают то, что имеет большой смысл (действительно, это может быть лучшей идеей в их положении): ниже уровня Министерства обороны (МО) они позволяют военным делать то, что военные считают лучшим, что можно сделать в этой ситуации. То есть главнокомандующий Валерий Залужный и начальник Генштаба Сергей Шаптала вольны вести войну в соответствии с тем, как они эту армию организовали и обучили, и так, как они считают наилучшим.

Находиться в «русской шкуре» становится теперь совсем неприятно

(Что не менее хорошо, поскольку не только история, но и российская сторона этой войны полна блестящих примеров того, что происходит, когда некомпетентные, и/или циничные, и/или безрассудные политики управляют битвой на микроуровне…).

Заметьте: это не должно означать, что, скажем, Залужный и/или Генштаб имеют что-то вроде «абсолютного контроля» над тем, что и какое подразделение делает на поле боя. Вопреки тому впечатлению, которое создается, в частности, в СМИ США, в реальной жизни они «далеко и только отдают приказы», ​​но то, что потом происходит на поле боя, — это совсем другое дело. Тем более в такой сильно децентрализованной военной системе, какая существует в Украине.

Она децентрализована до уровня, когда решения принимают даже не офицеры, а так называемые «унтер-офицеры» (капралы и сержанты). Неудивительно, когда американские добровольцы в Украине жалуются, что «никто никого не контролирует» — а бесбашенные персонажи вроде Путина, Дворникова и т. п. не могут победить эту армию.

(Конечно, это не должно означать что-то вроде «унтер-офицеры знают лучше, чем генералы»: именно северодонецко-лисичанское «дело» было блестящим примером того, что они не знают…)

И еще есть проблема, о которой я всегда забываю — зависть. Я не завидую, просто принимаю людей, обстоятельства и вещи такими, какие они есть, и поэтому всегда удивляюсь тому, насколько зависть движет другими людьми. В данном случае это означает: Зеленский и Ко наверняка не в восторге от массовой популярности Залужного (и Ко). Настолько, что им (политикам) все равно — если это работает на них, — что вся эта история была на самом деле создана политиками, а затем раздута украинскими СМИ.

Итог: в данном случае главнокомандующий и/или начальник генштаба сделали то, что они тем временем делают в течение четырех месяцев — и приняли решение, не посоветовавшись с политиками. Их решение на самом деле является чем-то, за что отвечают политики, и оно не особенно популярно в обществе, и поэтому политики злятся. Что ж, уважаемые политики: «бывают и фиговые ситуации».

Рекомендую прочитать: «Черчилль и его генералы» Рэймонда Каллахана — или одно из многих подобных произведений об отношениях между государственными деятелями и «их» военачальниками. «Не рекомендуется» для того, чтобы попытаться понять ситуацию: читать об отношениях между диктаторами и «их» генералами (и, пожалуйста, будьте осторожны: вам понадобится чтение о какой-то войне, «где доминируют индивидуалисты», а не о войне, в которой доминируют коррумпированные непрофессионалы или догматики; так, например, даже чтение чего-то вроде «Буш и его генералы» может ввести в заблуждение, потому что по сравнению с украинцами американцы слишком догматичны).

Воздух/Ракетная война

Как правило, ВКС РФ по-прежнему совершенно неспособны эффективно действовать за линией фронта и продолжают проводить атаки типа «пли и молись». Кажется, высшие российские чины (не говоря уже о Путине) не могут даже подойти к идее проведения так называемых операций по подавлению ПВО противника, даже если было с гордостью объявлено, что ВКС получили партию новеньких Су-34М в прошлом месяце. Что вполне устраивает украинцев.

Конечно, украинские ВВС не в лучшем положении: сейчас ясно, что у них нет никаких средств для запуска SEAD. Но, по крайней мере, ВВС Украины могут проводить операции по перехвату за линией фронта, что также важно по следующим причинам.

5 июля две российские ракеты неизвестного типа попали в район Шостки Сумской области. Чуть позже украинцы сбили шесть ракет, приближавшихся к Днепру. В направлении Николаева последовали шесть ракет неизвестного типа. Насколько я могу сказать, под удар попала база 79-й ВДД в Николаеве, и там вспыхнул огромный пожар. Еще шесть ракет (опять же неизвестного типа) были выпущены в сторону Баштанки: три были сбиты (кстати, Баштанка была местом, где российские ВДВ понесли катастрофические потери во время вертолетного штурма Вознесенска еще в начале марта).

Хотя некоторые из этих ударов были нанесены российскими баллистическими ракетами, большинство из них нанесли низколетящие крылатые ракеты: некоторые называют «Калибр», но я не уверен насчет типа. Кстати, как упоминалось выше, это далеко за линией фронта, украинские ВВС могут свободно поднимать в воздух свои перехватчики, и действительно, по крайней мере, этот МиГ-29 был замечен при попытке «поймать» одну из российских крылатых ракет — с неизвестными результатами.

Также россияне сильно обстреляли Славянск, попав в местный рынок: несколько мирных жителей были убиты (последний такой удар 3 июля унес жизни 6 и ранил 21). По Черниговской области было нанесено два залпа ракетами БМ-30 «Смерч» — результаты неизвестны. 5 июля, около 20.00 по местному времени, русские вернулись, чтобы атаковать район между Одессой и Очаковом тремя Х-59: все три были сбиты.

Теперь у ВВС Украины нет средств, чтобы дать такой отпор. Между тем, именно на украинских M142 HIMARS это удалось сделать. Да уж… находиться в «русской шкуре» становится теперь совсем неприятно. Действуя на таких расстояниях за линией фронта, все время в движении — и, следовательно, вне досягаемости русских, — украинцы взрывают один российский склад боеприпасов за другим. Среди последних целей был Камаз-Центр (Луганск), затем депо под Кадиевкой (Луганск), затем одно в Яковлевке (Донецк, где также сильно пострадала близлежащая железнодорожная станция). РУМИНТ утверждает, что в результате удара HIMARS по этому аэропорту и складу боеприпасов под Мелитополем 2 июля погибли до 200 и были ранены еще 300 российских военнослужащих.

Это заставляет меня задуматься: раз они опустошают склады боеприпасов в Беларуси, где россияне возьмут запасные боеприпасы?

Битва за Донбасс

Харьков. «Обычный» российский обстрел северной окраины города, должно быть, поразил какую-то военную базу там, потому что оказалось, что там были убиты, как минимум, два бразильца, француз и еще один иностранец, где-то между 2 и 3 июля. В свою очередь, 93-я механизированная бригада отбила еще одну локальную атаку русских. 40-я артиллерийская дивизия тоже хорошо поработала, подбивая российские танки севернее Харькова 1−3 июля. Кроме того, в целости и сохранности были захвачены 2 Т-80БВ и один БТР-82А.

Славянск. Последние четыре дня русские — у которых около 20 БТГс (плюс не менее 4 артиллерийских бригад), сосредоточенных между Малой Камышевахой и Яровой, продолжали наступление на Краснополье, Долина и Богородичное. В случае с Краснопольем они захватили Мазановку и теперь атакуют с ее направления через лес к западу от Краснополья. Пока безуспешно. В случае с Богородичным русские, кажется, достигли хребта к югу от села, но, в свою очередь, их атака спецназа на Богородичное была отражена, и украинцы снова оказались в центре. Иными словами: это звучит как «разведка боем» и «маневрирование на позиции» перед началом фактического наступления (ожидается в этом районе уже не менее трех недель). Хорошей новостью из этого района является то, что главный российский узел снабжения на этом участке линии фронта — железнодорожная станция в Соснове — уже привлекла большое внимание украинской артиллерии.

Северск. На севере, воспользовавшись провалом атаки русских из Белогоровки на Григоровку, украинцы контратаковали и отвоевали Белогоровку. В центре россияне штурмуют Верхнекаменское, взяли Спорное. На юге был отбит еще один русский штурм Берестового. По сути, Дворников пытается использовать «энергию» падения Лисичанска, чтобы помешать украинцам создать сильную линию обороны перед Северском.

Бахмут. Последние два дня спецназ отбил Клиново и укрепил там российские позиции. Тем не менее, примечательно, что на этот раз эту атаку возглавил спецназ — после провала ЧВК Вагнера. Может быть, последний тем временем понес такие потери, а пополнения настолько скудны, что он просто не может больше следовать моде кадыровского «спецназа» и делать селфи. Конечно, было что-то «официального» извинения по поводу того, что ЧВК отказалась вести контратаку, потому что ее обстреляла собственная артиллерия… Хм…

Конечно же, спецназ тем временем ведет «вооруженную разведку» в направлении Бахмута и трассы М03, что, конечно, как минимум неприятно для украинцев. Южнее россияне были заняты попытками захватить Углегорскую электростанцию: по состоянию на прошлую ночь — безуспешно.

А на южной оконечности ЛК украинцы отвоевали село Солодке (к северу от Волновахи). Похоже, местные украинские командиры воспользовались представившейся возможностью в связи с тем, что ДНР отвела оттуда слишком много войск в район Северодонецк-Лисичанска.

Юг

Северный Херсон. Оказывается — судя по сообщениям о российских контратаках — украинцы освободили Мирное, и это уже несколько дней назад. А потом и Снигиревку освободили. Оказывается, россияне контратакуют Мирное, но пока безуспешно.

Восточный Херсон. Русские продолжали атаковать плацдарм в Давидовых Бродах, где они нанесли украинцам тяжелые потери, не дав им расширить этот плацдарм, несколько недель назад (вскоре после того, как была начата эта атака). Кажется, кто-то с украинской стороны тем временем усвоил урок, и теперь именно россияне несут большие потери — например, в виде нескольких БМ-27, подбитых контрбатарейным огнем 28-го механизированного полка.

Южный Херсон. Кажется, Киев не хотел бы сообщать нам об этом, пока не будет полностью уверен, что сможет удержать это место, но: украинцы закрепили за собой Чернобаевку и тем временем продвигаются к Степановке. Они, безусловно, достаточно близко к Херсону, чтобы в городе была отчетливо слышна почти непрерывная пулеметная стрельба. Должно быть, это было «российское торжество», потому что представитель группы войск ВСУ «Юг» поспешил опровергнуть сообщения о приближении украинских войск к Херсону.

Итог: ситуация в этой войне такая же, как и четыре месяца назад: россияне «наступают», потому что Путин настаивает на том, чтобы контролируемые им СМИ сообщали «нам», что его войска наступают; а украинцы «не продвигаются» — потому что сами они не стали бы нам ни о чем сообщать, а СМИ не дают этого делать.

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора. Впервые напечатано на medium.com

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