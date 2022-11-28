Если послушать Путина. Какой тезис продвигает Россия на мировых рынках 28 ноября, 16:40

Россия стремится позиционировать себя того, кто сошелся в борьбе со всем «коллективным Западом», и как «защитника» всех «угнетенных западом» народов

«International Summit on Food Security, где была начата инициатива #GrainfromUkraine, это очень важное в стратегическом смысле мероприятие. Особенно если погрузиться в дискурс, который в последнее время пытается насаждать Кремль.

Видео дня

Если вы послушаете выступления Путина в течение последнего года, то, отбросив тупые шутки, пересказ псевдоисторических книг и фантазии больного человека, можно увидеть, что российское руководство очень сильно хочет представить свою агрессию против Украины как мифическую «войну против Запада». Мол, они объявили войну проклятым западным империалистам «за многополярный мир», потому что эти самые империалисты раньше очень подавляли народы Африки и Азии.

Понятное дело, что во многих странах Африки и Азии достаточно слабо представляют, где расположена Украина, почему на нее совершил нападение сосед, и какое это имеет значение, а о западных колонизаторах-империалистах слышали почти все.

Цели подобной кремлевской линии тоже обозначены. «Спецоперация», которая, по замыслу шизофренических стратегов, должна была продолжаться «дни или недели», длится уже 9 месяцев. За это время агрессор успел продемонстрировать всевозможный набор преступлений, что сделало невозможным для большинства стран открыто поддерживать какие-либо отношения с ним. В итоге у нас есть ряд последних решений международных структур (от резолюции Генассамблеи ООН о репарациях для Украины и до провозглашения России государством-спонсором терроризма от Европарламента), которые продолжают закреплять дипломатическую изоляцию агрессора.

Агрессия России против Украины уже давно переросла локальный уровень

В таких условиях сама Россия стремится позиционировать себя как сошедшегося в борьбе со всем «коллективным Западом», и как «защитник» всех «угнетенных западом» народов. В принципе, если сотрудничать с сомнительными режимами отдельных государств Африки и Азии, распространять там свою пропаганду, то это мнение вполне может находить сторонников. Конечная цель — подать войну против Украины как «войну Запада и Антизапада».

И здесь они традиционно используют собственные террористические методы. Поскольку Украина является традиционным поставщиком продуктов питания на мировые рынки (в том числе и для азиатских и африканских государств), Россия старательно использует с начала войны сложности с доставкой украинской сельхозпродукции на мировые рынки, чтобы продвигать тезис, что «Запад поддерживает войну в Украине, чтобы морить голодом африканцев». И как бы ни был глуп этот тезис с нашей точки зрения, но он вполне может использоваться для продвижения Россией своих нарративов. Тем более что они подкрепляют этот «западный кнут» еще и собственным «пряником», обещая «бесплатно отдавать зерно» африканским странам. По крайней мере такие заявления постоянно делает как сам бункерный, так и его прислуга.

Можно, конечно, говорить, что общественное мнение стран Африки и Азии не играет серьезной роли в нынешней войне, но агрессия России против Украины уже давно переросла локальный уровень. Сейчас все ищут новых союзников, источники оружия и других ресурсов. От этого будет зависеть, в том числе, и продолжительность войны, потому что Россия сейчас изо всех сил пытается прорвать дипломатическую изоляцию.

Не стоит забывать, что террористический шантаж со стороны России фактором украинского продовольствия — и средство давления на демократические государства, ведь ясно, что любая дестабилизация в Африке и Азии может означать новые волны беженцев и проблемы уже для Европы.

Очевидно, что формула программы #GrainfromUkraine — стратегия win-win для Украины и Запада. Запад покупает у Украины зерно для стран Африки. Украина получает гарантированные деньги для собственной экономики, Запад поддерживает Украину, и, одновременно, снижает напряжение в мире, выбивая из рук России геостратегический козырь «войны против Запада», которую она пытается «продать» во многих странах. Поэтому инициатива важна в контексте нового мира, полностью изменившего агрессия России против Украины.

Текст опубликован с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ