Переговоры с признаками отравления и записка, разъярившая «мясника» Пу 28 марта, 22:54 Цей матеріал також доступний українською

Чем жила страна 28 марта 2022 года (вечерний выпуск)

● Диктатор не готов к встрече с президентом. Глава вражеского МИД Лавров сказал, что его кремлевский хозяин якобы «никогда не отказывался» от встречи с президентом Владимиром Зеленским. «(Путин) сказал, что он никогда не отказывался от встречи с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, — чтобы эти встречи были хорошо подготовлены», — сказал он.

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● По словам Лаврова, «накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться „что ты думаешь, что я думаю“ — это сейчас просто будет контрпродуктивно».

● Переговоры начнутся завтра утром. Новый раунд переговоров между Украиной и страной-агрессором начнется 29 марта в Стамбуле, Турция. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа и член украинской делегации Давид Арахамия. Мол, обе делегации задержались сегодня. «Завтра с 10:00 стартуем в переговорах», — сказал он.

● Турецкая сторона, по словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, встретится с украинской и российской делегациями перед началом завтрашних переговоров в Стамбуле.

● Немного надежды. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба поблагодарил турецкого коллегу Мевлюта Чавушоглу за проведение в Турции нового раунда переговоров о прекращении огня. «Надеюсь, что посредничество Турции на этих переговорах принесут результаты, отвечающие интересам мира в Украине и нашей безопасности», — написал Кулеба в Twitter.

● Встречи Зеленского и Путина после этих переговоров ждать не стоит, — так сказали в Кремле.

● Российский диктатор, видимо, не готов идти на компромиссы, чтобы прекратить войну в Украине, заявил неназванный высокопоставленный чиновник Госдепа США в комментарии Reuters.

В теме о переговорах появился и неожиданный след — не полония, но все же:

● Кремль отравил «своего» Абрамовича? Представитель российского миллиардера Романа Абрамовича подтвердил BBC, что у того были симптомы отравления.

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BBC сообщило со ссылкой на близкий к Абрамовичу источник, что отравление произошло «пару недель назад после первой поездки в Киев» (Абрамович был посредником по организации украино-российских переговоров). После этого, по данным журналистов, они вместе с украинским народным депутатом Рустемом Умеровым поехали в Стамбул, а утром у них начались проблемы со зрением и сильная головная боль.

● По словам собеседника BBC, Абрамович «на некоторое время полностью терял зрение», симптомы Умерова были не такими сильными. Сообщается, что им оказали помощь в местной клинике.

● Сегодня расследователи Bellingcat и газета The Wall Street Journal сообщили, что три члена делегации, которые участвовали в переговорах между Украиной и РФ, ощущали симптомы отравления химическим оружием. Речь, в частности, шла об Абрамовиче и еще одном бизнесмене из страны-агрессора.

● Умеров заявил, что с ним все в порядке, и призвал не доверять непроверенным источникам информации. Пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров сказал, что у него нет информации о подозрениях на отравление. А участник переговоров и советник главы ОП Михаил Подоляк назвал происходящее «информационной игрой». Мол, «все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме».

● Клочок бумаги, который разъярил тирана. Ранее Роман Абрамович передал диктатору Путину рукописную записку от президента Владимира Зеленского с условиями мира. Об этом сообщила The Times, ссылаясь на свои источники. По информации собеседников издания, этот клочок бумаги привел главного российского затворника в ярость. «Передайте ему, что я их уничтожу», — сказал диктатор.

● «Мясник» встревожен. Пресс-секретарь российского диктатора Песков пояснил, что новое высказывание президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина (тот назвал его «мясником», а после заявил, что «этот человек не может оставаться у власти») вызывает тревогу. «Продолжим отслеживать и тщательно фиксировать такие высказывания», — отметил он.

● Подобное «отслеживание» попахивает мазохизмом.

● 620 друзей Пу. В распоряжении украинских спецслужб оказался список российских шпионов, действующих на территории Европы. Его обнародовал сайт ГУР Минобороны.

● В перечне — 620 агентов, работающих на ФСБ РФ. Указаны их имена, паспортные данные, сведения о местах работы и проживания, а также информацию о марках и номерах автомобилей, на которых они передвигаются.

И о попутчиках Пу:

● ОПЗЖ сама себя остановила. Партия ОПЗЖ приостанавливает свою деятельность. Соответствующее заявление ее депутата Вадима Рабиновича опубликовал партсайт: «Мы всегда говорили о мире. Партия строилась, как партия мира! Но сейчас мира нет! Действие партии приостановлено! Война меняет все! Мир до 24 февраля и после — это два разных мира».

● О себе Рабинович сообщил, что с 3 февраля находится в Израиле, перенес операцию и восстанавливается. Но старается быть полезным и там. Кому он там полезен, — об этом Рабинович умолчал.

● Враг не оставляет попыток атаковать Киев. Оккупанты пытаются сделать коридор для продвижения вокруг Киева и блокировать транспортные пути. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр: «Врагу очень сложно, но надо говорить честно: враг не оставляет надежды захватить Киев, потому захватить Киев — это, по сути, захвачена Украина, и это их цель».

● ВСУ остановили продвижение противника в районе Броваров — это на восток и северо-восток от столицы.

● И на востоке. Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей и подготовке к возобновлению наступательных действий. В частности, речь идет о новых попытках выхода на админграницы Луганской и Донецкой областей, сообщили в нашем Генштабе.

● Сегодня противник дважды атаковал ракетами нефтебазы в Ровенской области.

● «Вторая армия» топчется на месте. Оккупационные силы не продвинулись ни на одном из направлений, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США, сообщил СNN.

При этом:

● Знаковый успех ВСУ. Украинские защитники освободили многострадальный Ирпень (пригород столицы) от российских оккупантов.

● Минус 17 тыс. Генштаб ВСУ обнародовал общие боевые потери противника с начала войны. Враг лишился: личного состава — около 17000 человек; танков — 586 ед; боевых бронированных машин — 1694 ед; артиллерийских систем — 302 ед; РСЗО — 95 ед; средства ПВО — 54 ед; самолетов — 123 ед; вертолетов — 127 ед и так далее.

● На войне силы оккупантов ежедневно теряют 510−530 военных убитыми, сообщил Михаил Подоляк, советник главы ОП. У себя в Twitter он отметил, что это свидетельствует об чрезвычайно высокой интенсивности боев и мотивации украинских бойцов.

И для финала:

● Газ за рубли не пройдет. Страны Большой семерки договорились отклонить требование страны-агрессора платить за импорт ее энергоносителей в рублях (так Москва пытается поддержать курс «деревянного»). Об этом сообщил немецкий министр экономики и проблем климата Роберт Хабек после онлайн-встречи министров G7.

● Глава кремлевского режима поручил своему правительству, центробанку и Газпрому до 31 марта перевести расчеты за газ в рубли. А его пресс-секретарь Песков заявил: если европейские страны откажутся платить за российский газ рублями, бесплатно топливо поставлять не будут. Мол, РФ начнет продавать нефть в Юго-Восточную Азию.

● И президент Франции Эммануэль Макрон назвал требование российского диктатора платить за газ в рублях попыткой обойти санкции.

Помните о том, что принесло вчера, живите настоящим и верьте в будущее — свое и страны.