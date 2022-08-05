Россия, Украина и решение о переговорах 5 августа, 12:45 Эксклюзив НВ

Для прекращения боевых действий вполне могут потребоваться переговоры, но решение о переговорах должно быть за Киевом

Учитывая, что ужасная война на истощение в Украине может затянуться на месяцы, некоторые опасаются возможной эскалации и предлагают Вашингтону начать переговоры с Москвой о прекращении огня и войны, или о предложениях по расширению дипломатических возможностей.

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Для прекращения боевых действий вполне могут потребоваться переговоры, но решение о переговорах должно быть за Киевом.

24 февраля российская армия начала широкомасштабное вторжение в Украину на трех фронтах. Однако к концу марта ей пришлось отказаться от своей цели по захвату украинской столицы и покинуть большую часть северной Украины. Кремль заявил, что его силы теперь сосредоточатся на Донбассе, куда входят восточные области страны, Донецкая и Луганская.

К середине июля российские войска заняли большую часть Луганской области. Это была символическая победа в результате трехмесячных изнурительных боев. Россия приобрела совсем небольшие новые территории. Русская армия, потерявшая примерно от 15 000 до 25 000 солдат, убитых в бою, и много техники, выглядит истощенной.

Украинские военные также понесли тяжелые потери, но их поддержали поставки нового оружия с Запада. Среди прочего, военные преступления России вызвали сильный гнев украинцев и укрепили их решимость сопротивляться.

Вряд ли сейчас подходящее время для переговоров.

Начнем с того, что президент России Владимир Путин и его Кремль не проявляют никаких признаков готовности к серьезному разговору. Российские официальные лица ещё на раннем этапе озвучили свои военные цели в Украине: денацификация (правительства во главе с президентом-евреем), демилитаризация, нейтралитет, признание оккупированного Крыма российской территорией и признание Донецкой и Луганской областей независимыми так называемыми «народными республиками».

Даже прекращение огня представляет опасность для украинской стороны

В начале июля секретарь Совета национальной безопасности России Николай Патрушев в основном повторил те же самое. Министр иностранных дел Сергей Лавров 20 июля заявил, что Россия расширила свои военные цели, и будет стремиться захватить территорию за пределами Донбасса. Позже он добавил, что Москва пыталась положить конец «неприемлемому режиму» в Киеве.

Цели Кремля остаются неизменными — почти полная капитуляция Украины — несмотря на то, что действия России на поле боя не оправдали ожиданий и дальше будут ещё менее впечатляющими по мере того, как украинцы предпринимают военные шаги, такие как систематическое уничтожение российских складов боеприпасов. Видят ли те, кто призывает к переговорам, место для какого-либо компромисса, который не поставил бы Украину в существенно худшее положение, чем до начала последнего вторжения в феврале?

Даже прекращение огня представляет опасность для украинской стороны. Это не дает никаких гарантий того, что российские войска, оккупировавшие большую часть восточной и южной Украины, уйдут оттуда. Украинцы испытали это на собственном горьком опыте. Прекращение огня, согласованное в сентябре 2014 года и феврале 2015 года, предположительно для прекращения боевых действий на Донбассе, оставило под контролем российских сил и их прокси-представителей, территорию, которую они никогда не уступали и полностью так и не прекратили огонь.

Более того, российские военные могут использовать прекращение огня для перегруппировки, перевооружения и новых атак на Украину.

Это не означает, что следует исключить прекращение огня или переговоры. Но, учитывая риски, присущие любому возможному курсу для Украины, решение о начале переговоров о прекращении огня или более широких переговоров должно быть оставлено на усмотрение президента Владимира Зеленского и его правительства.

Если бы сейчас руководство Украины пришло к выводу, что оно должно добиваться урегулирования, непреклонные требования Москвы на переговорах потребуют от Киева рассмотрения вопроса об уступках. Они будут болезненными для украинской стороны и почти наверняка натолкнутся на жесткое общественное противодействие. Июльский опрос показал, что 84% украинцев выступают против любых территориальных уступок. В том числе 77% на востоке Украины и 82% на юге, двух районах, где сейчас происходит больше всего боевых действий.

Таким образом, любые переговоры будут сопряжены с риском для Зеленского и его команды. Только они могут решить, когда — и нужно ли — начать переговоры. События на поле боя и будущие военные реалии могут повлиять на расчеты в Киеве. Если лидеры Украины согласятся на переговоры, Запад не должен им мешать, но Запад также не должен принуждать их к переговорам до тех пор, пока они не увидят в этом чистую выгоду. Западные чиновники должны с осторожностью относиться к открытию любого канала связи с Москвой, который русские попытаются превратить в переговоры за спиной украинцев.

Чтобы было ясно, у этой войны есть агрессор, и у нее есть жертва. Те, кто выступает за переговоры Вашингтона с Москвой, опасаются, что, если война продолжится, Россия может подумать о нанесении ударов по целям в странах — членах Организации Североатлантического договора (НАТО). Полностью исключать такую ​​возможность не следует, но у российских военных полно забот с Украиной. Скорее всего, она также не хочет вступать в прямую борьбу с НАТО.

Соединенные Штаты и НАТО, безусловно, очень заинтересованы в том, чтобы избежать прямого военного конфликта с Россией. Однако правильно ли для того, чтобы свести к минимуму этот риск, просить украинское правительство пойти на уступки агрессору, на уступки, которые могли бы уменьшить размер и экономическую жизнеспособность украинского государства, которые вызвали бы острую внутреннюю реакцию в стране и которые могут не положить конец российской угрозе Украине?

И последнее, о чем стоит задуматься. Если бы Запад заставил Киев смириться с таким исходом, какой урок извлек бы Путин, пожелай он расширить и вернуть исторические земли России за пределами Украины?

Перевод НВ

Текст опубликован с разрешения автора и редакции. Впервые напечатан на brookings.edu

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