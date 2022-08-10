Путин заявил об этом открыто. Главный вопрос для мира в условиях войны России против Украины 10 августа, 07:13 Эксклюзив НВ

Сейчас мы должны быть предельно осторожны, чтобы не свернуть с пути, который начали

После Второй мировой войны глобальные дипломатические усилия были направлены на создание нового международного порядка, который не позволил бы миру снова погрузиться в войну, хаос и анархию. Основная часть этого проекта заключалась в совершенствовании международного правопорядка путем создания трибуналов для судебного преследования за военные преступления. На слушаниях в Нюрнберге и Токио было установлено, что агрессия является «высшим международным преступлением», за которое лидеры нацистской Германии и имперской Японии были приговорены к смертной казни.

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Решение Нюрнбергского трибунала по этому вопросу было предельно ясным: «Развязывание агрессивной войны является не просто международным преступлением; это высшее международное преступление, отличающееся от других военных преступлений только тем, что содержит в себе накопленное зло в целом». С тех пор международный порядок опирается на территориальную целостность государств. Бросить вызов этому ключевому принципу насильственным актом агрессии — величайшим международным преступлением — значит подвергнуть весь мир риску погрузиться в беспорядок, хаос и войну.

В резолюции, принятой 2 марта этого года, Генеральная Ассамблея ООН осудила Россию за совершение именно этого преступления. Рассматривая вторжение России 24 февраля в Украину как акт агрессии, резолюция требует, чтобы Россия «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ».

Правда, Россия — не первая держава, совершившая преступление агрессии, — и даже не первый постоянный член Совета Безопасности ООН, совершивший это. Соединенные Штаты вмешивались в дела других стран своего полушария, Советский Союз вторгся в Венгрию, Чехословакию и Афганистан во время холодной войны, а Китай направил свои войска во Вьетнам в 1979 году. Но агрессивная война России против Украины отличается тем, что ее явной целью является подчинение, демонтаж и, в конечном итоге, ликвидация Украины как суверенного национального государства. Президент России Владимир Путин заявил об этом открыто и недвусмысленно.

Таким образом, война России необычна для современной истории.

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