Переворот в Нигере. Что Пригожин показывает Путину 27 июля, 16:07

В Нигере произошёл государственный переворот. Избранный в 2021 году прозападный президент Базум был смещён с должности

Новым «руководителем» государства стал генерал-полковник Амаду Абдурахман, возглавивший «Национальный совет по защите Родины». Примечательно, что переворот произошёл на фоне проведения саммита «Россия-Африка 2023», на который представители Нигера демонстративно не поехали.

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Второй особенностью ситуации стала показательная нейтральность части варлордов, действующих на востоке страны. И, наконец, вовлеченность в переворот приписывают ЧВК «Вагнер». Точнее, структурам Евгения Пригожина.

Давайте разбираться вместе.

Нигер с точки зрения политической ситуации является достаточно нестабильной страной в нестабильном регионе. Кроме, собственно, выступлений джихадистов, идёт гражданская война (по национально-племенному принципу) в соседних Мали и Чаде. Достаточно сказать, что президент Чада в 2021 году был убит в бою с повстанцами FACT. В Буркина-Фасо за 2022 год произошло два военных переворота.

При этом регион богат залежами «большой тройки» интересов РФ — уран, титан, вольфрам, есть золото, никель. Но значительная часть месторождений не разведаны и не разрабатываются по причине сложной политической ситуации. А те компании, которые заходят, как правило, действуют при мощном силовом прикрытии ЧВК.

В случае с Нигером, была попытка президента Базума найти партнёров среди стран «демократического мира». Но получить существенную военную либо финансовую поддержку за первый год работы он не смог. Политические консультации, обсуждение реформ — да. Практические проекты по стабилизации ситуации лишь обсуждались и, возможно, могли начаться в ближайшие год-полтора.

Регион богат залежами « большой тройки» интересов РФ — уран, титан, вольфрам

С другой стороны, в последние два года активизировалось присутствие России. Причём за «безопасность» и «развитие» российского бизнеса отвечала широко известная ЧВК «Вагнер». Берём соседей Нигера:

Ливия: деятельность ЧВК «Вагнер» на территории, подконтрольной генералу Хафтару (граница с Нигером в том числе);

Чад: два военных переворота, где, в результате последнего к власти пришли силы, имеющие опыт сотрудничества с ЧВК «Вагнер» (да и самой российской ЧВК приписывают участие в перевороте);

Мали: ЧВК «Вагнер» воюет на стороне части варлордов (согласных сотрудничать с правительством);

Бенин: Президент страны Патрис Талон открыто заявляет что правительство вправе использовать иностранные ЧВК, называя в качестве примера ЧВК «Вагнер»;

Нигерия: ЧВК «Вагнер» осуществляют охрану нефте и газодобывающего бизнеса дочерних компаний «Роснефти» и «Газпрома». Правда, в этой стране они делят «охранный бизнес» с подконтрольной Лукойлу ЧВК — «Луком-А».

Страной без явного присутствия «вагнеровцев» оставался лишь Алжир.

Кроме того, во всех перечисленных странах работает подконтрольная Пригожину компания Lobaye Invest. Это «юридическое прикрытие» бизнеса Пригожина. Через неё нанимаются боевики. Но эта же компания создаёт с местными лидерами СП по разведке и добыче полезных ископаемых. Суть работы я описывал в тексте о ЧВК «Вагнер», в январе 2023 года: работа по разведке оплачивается из средств местных элит и, частично, из РФ (как правило, деньгами госкорпораций"). Выгодополучатель — Пригожин.

Если месторождение позволяет начать промышленную добычу, то при упомянутом выше механизме финансирования такая начинается. При этом добытые ископаемые реализуются через компании Пригожина в Африке и ОАЭ.

После того, как получены доказательства экономической целесообразности добычи, созданное СП «внезапно» банкротится. Создаётся новое, где место структур Пригожина занимают структуры, аффилированные с той или иной госкорпорацией (чаще всего находящихся в сфере интересов групп Сечина-Алекперова и Ковальчуков).

Ну и, наконец, стоит вспомнить о радиостанции Lengo Songo, которая начинала вещать в ЦАР, но в последние годы создала более 15 филиалов в различных странах региона и вещает на национальных языках. Подчеркну: не государственных, а национальных — языках отдельных национальных групп. Её «поход» в регион, как правило, совпадает с приходом в ту или иную страну упомянутой компании Lobaye Invest.

Таким образом, ситуация для президента Нигера Базума была крайне сложной. Практически во всех соседних странах активно действовали российские наёмники, и расширялось влияния РФ. Кстати, Lobaye Invest два года назад «зашла» в Нигер как инвестиционная компания. При этом потенциально сильные западные партнёры были склонны выражать, скорее моральную поддержку и глубокую озабоченность.

Переворот должен был произойти. И он случился.

Что все это означает?

Дата переворота является в некотором роде показательной. На фоне саммита «Россия-Африка» свергается президент страны, которая демонстративно отказалась от участия в мероприятии. Этот факт в той или иной мере будет использовать российская пропаганда и дипломатия при контактах с местными элитами.

В случае проведения антизападной политики новым руководством Нигера (не обязательно пророссийской, может быть «прокитайская», например), мы имеем показательную демонстрацию претензий Кремля на участие в политике развивающихся стран далеко от границ Российской Федерации. То есть попытка вновь заявить о своих геополитических амбициях. А так же новое поле для шантажа дестабилизацией и так неспокойного региона. То есть масштабирование противостояния с вопросов войны в Украине к вопросам сосуществования со странами ЕС и США на глобальном уровне. Такое Кремль уже пытался провернуть на начальном этапе российско-украинской войны. Достаточно вспомнить Сирию 2015 года и Ливию 2015−16 годов.

Но произошедшее является важным сигналом и, с точки зрения оценки будущего Евгения Пригожина и его бизнеса (речь не только о ЧВК). Россия не имеет достаточно сил для входа в регион, используя легальные структуры. И пока не имеет ЧВК, способные заменить ЧВК «Вагнер» в регионе. То есть Пригожин демонстрирует свою «нужность» Кремлю (и лично Путину) а так же способность «решать поставленные задачи». Вновь, повторю, речь не только о силовой составляющей: вспомните СМИ, горнодобывающий бизнес, политтехнологов.

Если участие Пригожина действительно имело место быть, то это мощный сигнал и местным элитам — группа «Вагнера» как и ранее действует и может себе позволить масштабные операции.

И, наконец, это ещё одна финансовая подпорка империи Пригожина. России крайне необходим титан (до 2022 года большую часть сырья получали из Украины), необходим Уран. Значит, схема с доразведкой и добычей может сработать. Что касается непосредственно Пригожина, то в Нигере достаточно большие месторождения золота. А этот металл чаще всего используется «вагнеровцами» как средство оплаты за их работу. Из страны вывозятся слитки, в, например, ОАЭ, они конвертируются в подходящую валюту.

Говорит ли это о том, что у «Пригожина всё получилось»?

Не совсем. Стоит иметь в виду: прямого силового участия наёмников ЧВК «Вагнер» в перевороте, скорее всего не было. По крайней мере, не были задействованы силы «ядра» ЧВК, состоящие преимущественно из выходцев из РФ и ряда европейских стран. Местные наёмники, возможно, однако региональная пресса говорит о таком варианте лишь как об оном из вероятных. Кроме того, пришедшие к власти военные несколько лет подряд воевали против ряда варлордов, с которыми сотрудничала ЧВК «Вагнер». Поэтому речь может идти, скорее, об общности тактических интересов с русскими, нежели о прочных «союзнических» связях.

Поэтому, даже с новыми властями страны, многое будет зависеть от событий ближайших месяцев. В частности, готовности стран Запада стабилизировать ситуацию в регионе (либо, хотя бы, коммуницировать с хунтой) а так же от позиции КНР, которая так же может войти в Нигер, не оставив России много места для манёвра.

В любом случае, диалог о будущем Нигера между глобальными игроками начнётся не ранее зимы. На это же время РФ рассчитывает добиться начала консультаций по войне в Украине. Успех в Нигере не создаст для Кремля принципиально новой позиции — Россия постепенно теряет влияние и «нигерский успех» лишь замедлит этот процесс. А вот провал станет ещё одной демонстрацией того, что Кремль уже не так силён, как привык о себе думать.

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