Маски сброшены. Что сделал бандитский режим в России 27 января, 15:44

С либеральным прикидом покончено. Бандитский режим, правящий в России с ноября 1917 года, обнажил без всяких сокрытий свою истинную сущность

В России без церемоний запрещено только что все, связанное с Андреем Сахаровым, как правозащитником и гуманистом. Одновременно, проза Александра Солженицына исключается из школьных программ. Запрещена Московская Хельсинская группа, многие годы возглавляемая Людмилой Алексеевой, в почтении к которой так недавно распинался Путин, навещавший ее и даривший ей цветы. Запрещен Мемориал. Закрыто мемориальное кладбище финских солдат под Приозерском. В Царицыне (Волгограде) поставлен памятник Сталину. Россия вышла из всех международных соглашений в гуманитарной сфере.

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На фоне продолжающейся жестокой войны против Украины все эти символические действия не так уж и важны, но и они — свидетельство. Свидетельство того, что с либеральным прикидом покончено. Бандитский режим, правящий в России с ноября 1917 года, обнажил без всяких сокрытий свою истинную сущность. Нет уже отсылок к социализму, народной демократии (простите за глупое словосочетание, но именно так было), советскому самоуправлению, гражданским правам. Все это, с усмешкой в усы, сохранялось Лениным и Сталиным на плакатах и почтовых марках для обмана «полезных идиотов».

Потом конституция, демократия, независимый суд, политические партии, выборы и общественные независимые организации сохранялись Ельциным и Путиным для обмана всего мира. И до того ловко обманывались, и до того мир был обманываться рад, что мафиозную Россию приняли в G7, серьезно думали принять в НАТО и создать безвизовый режим с Евросоюзом. Многие люди в России и во власти, и вне ее, тоже поверили в этот «либеральный прикид».

А вот теперь маски сброшены. Политический режим в России есть то, чем он был с самой революции, но без идеологических прикрас — это не государство, не республика — это организованное на пространствах России бандитское сообщество с когда-то сложной и продуманной, а теперь упростившейся до обычной воровской «малины» системой рекрутирования своей верхушки.

Они сорвались в Украине

В нем, в этом сообществе, нет ни грана коммунизма, социализма, демократии, гражданских прав. Им на все это наплевать, как было «по жизни» наплевать и Ленину, и Сталину, и Брежневу. Им важна только власть над как можно большим числом людей, конвертируемая в деньги, которые нужны, чтобы сделать еще больше ракет и танков и завоевать еще большие пространства, и чтобы нормальные, еще не завоеванные народы, трепетали и боялись бандита.

Огромное большинство «дорогих россиян» — обманутые агрессивной пропагандой лохи, лишенные значимой собственности (в том числе и собственности их докоммунистических предков), лишенные какой-либо возможности действительно избирать любую власть от поселковой, до национальной, лишенные справедливого и беспристрастного суда, за его полным отсутствием. Они и становятся сейчас «пушечным мясом» на полях Украины.

Очень небольшое меньшинство — это банда. У них власть, ограниченная только более высокой властью главных бандитов, у них не мерянные деньги, они живут не по закону, а по понятиям. И больше они не желают скрывать своей сути и надевать галстук бабочку на международных приемах. Плевать им на все эти приемы и на все человечество.

Они празднуют годовщины ВЧК-НКВД-КГБ-ФСБ — потому что это истинный становой хребет их власти, их боевая организация, их палаческий корпус. С 20 декабря 1917 года и по сей день — это преемственно единая система подавления народов России. Именно преемство репрессивной системы — лучшее свидетельство органического единства этого жестокого и циничного воровского режима на протяжении уже 105 лет.

Они сорвались в Украине, ошиблись, не смогли победоносно завершить «СВО» ни в неделю, ни в месяц. И теперь они в бешенстве и отчаянии отбросили все прикиды, обнажив свою сущность — тоталитарной банды. Пригожинские бандиты, как и уголовники в сталинское время, для них «социально близкий элемент», а вот честные и мужественные люди, противящиеся этой банде, начиная от Белого движения и кончая Сахаровым и Московской Хельсинской группой — ненавистные им враги. Им не было, и нет пощады. Только в иные времена их убивают прикровенно и тайно, а в другие — откровенно и нарочито.

Будет ли введена смертная казнь, будут ли массовые репрессии, как во время Красного террора 1918−20 годов, будет ли новый организованный властью Голодомор — спрашивают меня. Да, все это будет, если народ России усомнится в праве бандитов помыкать им, если он проявит волю к сопротивлению. Нацисты отправляли людей в концлагеря на убой до апреля 1945-го включительно. И здесь так будет. Уже, очень вероятно, в этом году.

Единственная альтернатива, — которой сама российская власть, скинувшая все прикиды, помогает, — осознать суть этой власти и уничтожить ее, как уничтожило в свое время человечество нацизм и фашизм. Тогда и только тогда нового Голодомора, и нового Красного террора не будет, а Сахаровский центр и Мемориал будут вновь.

Текст опубликован с разрешения автора

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