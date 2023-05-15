Сложный выбор Путина. Какую игру ведет Кремль вокруг Бахмута 15 мая, 20:13 NV Премиум

Позвольте мне предложить личную интерпретацию политики Бахмута

Война — это продолжение политики иными средствами, — говорит Карл Клаузевиц в своей книге «О войне». Война может казаться агрессору прямым способом изменить внутреннюю политику другой страны. Когда Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину с целью «денацификации» и демилитаризации" страны, он подразумевал убийство ее лидеров, чистку общества, смену режима и превращение ее в колониальный придаток России. Но политика военного времени часто развивается не так, как предвидит агрессор. Путин не предполагал, что президент Владимир Зеленский останется в Киеве, что украинское государство будет хорошо функционировать, что украинское гражданское общество будет сопротивляться.

Видео дня

Российские пропагандисты старательно внушают нам, что в России нет политики: лидер страны никогда не оспаривается, он всегда прав, а противостоят ему внешние дьявольские силы и т. д. Каждую ночь пропагандисты представляют нам яростный арсенал геноцидных образов украинцев: как паразитов, как чуму, как свиней, которых убивают миллионами. Визуальное накопление зла, возможно, также является отчаянной попыткой отвлечь внимание от реальности. Даже когда мы понимаем, что путинский режим более преступен, чем мы думали, мы при этом не сомневаемся, что он прочен и силен. В этом отношении российская пропаганда военного времени, наверное, преуспела.

Но нам следует быть более недоверчивыми.