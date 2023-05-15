Сложный выбор Путина. Какую игру ведет Кремль вокруг Бахмута
Позвольте мне предложить личную интерпретацию политики Бахмута
Война — это продолжение политики иными средствами, — говорит Карл Клаузевиц в своей книге «О войне». Война может казаться агрессору прямым способом изменить внутреннюю политику другой страны. Когда Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину с целью «денацификации» и демилитаризации" страны, он подразумевал убийство ее лидеров, чистку общества, смену режима и превращение ее в колониальный придаток России. Но политика военного времени часто развивается не так, как предвидит агрессор. Путин не предполагал, что президент Владимир Зеленский останется в Киеве, что украинское государство будет хорошо функционировать, что украинское гражданское общество будет сопротивляться.
Российские пропагандисты старательно внушают нам, что в России нет политики: лидер страны никогда не оспаривается, он всегда прав, а противостоят ему внешние дьявольские силы
Но нам следует быть более недоверчивыми.