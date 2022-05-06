Война затягивается. Каких побед ждет Путин до 9 мая 6 мая, 07:13 Эксклюзив НВ Этот материал сейчас доступен только на украинском языке

Это будет парад виртуальной победы, потому что реальных побед нет

Думаю, 9 травня все ж таки відбудеться якесь пропагандистське шоу. За наявною інформацією його збираються провести в Маріуполі, і саме Маріуполь хочуть пред’явити як хоча б якусь перемогу. Незважаючи на те, що битва в Маріуполі і штурм Азовсталі тривають, захисники не здалися, Путін все одно хоче продемонструвати, що Маріуполь нібито взяли. Більше того, за деякою інформацією, він планує провести ходу полонених і в якості полонених провести бійців полку Азов і тих, хто захищав Маріуполь. Але вже є дані, що цю ходу просто імітуватимуть, тому що реальних полонених з Маріуполю немає. Отже, це буде парад віртуальної перемоги, тому що реальних перемог немає.

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Ця війна для Путіна не є самоціллю, вона відображає його агресивне ставлення до України. І судячи з усього, Путін хоче відновлювати Російську Імперію — питання тільки, в якому вигляді. Можливо, як розширення союзної держави — і тоді замало просто союзу з Білоруссю, потрібно ще або включити Україну під контролем Путіна, або розширити кількість суб'єктів, для чого будуть створювати нові так звані народні республіки. До речі, є версія, що можуть визнати Придністров'я, як Путін визнав так звані ЛНР та ДНР, і Придністров'я теж може стати майбутнім членом союзної держави. Або, згідно з іншою інформацією, можуть просто включати окуповані території до складу РФ, тобто Росія розширюватиметься за рахунок України. Це вже буде не тільки Крим, але, можливо, і Донбас, і Південь України, що стане підтвердженням того, що це суто загарбницька війна з боку Росії.

Путін маніакально зациклений на війні

Багато чуток і про можливість оголошення в РФ тотальної, повної мобілізації, але до них я поки ставлюся скептично. Це можуть робити, але скоріше непублічно і покроково, частково, щоб не лякати населення. В Росії невипадково заборонили слово «війна» і кажуть лише про «спеціальну військову операцію» — повномасштабна війна лякає населення, і багато хто з росіян не хоче служити в армії, попри всю пропаганду і весь пафос навколо цих військових дій. Тому не думаю, що саме в день свята вони робитимуть такі кроки. Але якісь гучні політичні заяви про демілітаризацію України, про успішне ведення військової операції, про те, що Росія нібито продовжує традиції війни з фашизмом, будуть — хоча насправді ця війна продемонструвала, що саме Путін і путінська Росія стали спадкоємцями Гітлера і фашизма. Рашизм — це фактично новий нацизм, нацизм XXI століття.

Водночас давно відомий феномен, що більшість росіян вважає за краще демонструвати свій патріотизм на якихось масових заходах і біля телевізору, ніж йти воювати. Це можна було спостерігати ще в брежнівські часи в радянському союзі. Також треба враховувати, і це підтверджується даними російських соціологів, що перша хвиля пафосного шовіністичного шабашу вже пройшла. Зараз немає таких емоцій, їх неможливо підтримувати постійно. Прості росіяни переключаються на наявні соціально-економічні проблеми. Цих проблем з’являється все більше, і вони стають все гострішими: йдеться про зростання безробіття, падіння рівня життя, зростання цін — все це наслідки і війни, і масштабних економічних санкцій проти Росії.

Тому зараз більшості росіян не до війни, і можливо пафосом святкування хочуть повернути їхній патріотичний пил, знов його підняти, але я думаю, що настрої вже трохи інакші, ніж були на початку вторгнення. Війна явно затягується, і успіхів немає. В цьому і проблема для Путіна — він дійсно хотів 9 травня отримати свою особисту перемогу, але йому це не вдається, тому що все не так, як він планував, і Україна продовжує руйнувати всі путінські плани.

Коли днями міністра закордонних справ Росії Лаврова запитали про 9 травня, він визнав, що не виходить у них з перемогою до цієї дати, і підтвердив, що спеціальна військова операція продовжуватиметься, але без конкретних дат. Росіяни вже бояться називати конкретні дати, тому що жодні плани не виконуються, і тому зараз діють набагато обережніше — і с точки зору бойових дій, тобто не форсують свій наступ, тому що бояться знов отримати поразку, і з точки зору пропаганди.

Наприклад, вони більше майже не вживають термін «денацифікація», про це пишуть навіть російські джерела. А крім того, і це теж показово, вони почали розкручувати тему ядерної війни, залякувати Захід і Україну можливістю використання ядерної зброї, а втім згодом стало очевидно, що це лякає самих же росіян, і тому зараз вони відходять від цієї теми.

Точно сказати, скільки можуть тривати бойові дії, зараз не здатен ніхто, тому що Путін маніакально зациклений на війні. Він хоче отримати хоча б якісь перемоги, і тому з боку росіян будуть спроби окупувати нові території, і на Сході, і на півдні України. Проте Україна не дає цього зробити, і думаю, що саме міць українського спротиву, руйнування путінських планів, врешті-решт, рано чи пізно змусить не тільки Путіна, але й російське керівництво в цілому припинити цю війну. Те, скільки на це піде часу, залежить від того, наскільки швидко до нас надходитиме нова сучасна зброя, і наскільки Росія буде виснажена цією війною.

Думаю, як мінімум до осені воєнні дії можуть тривати, а дали все залежатиме від внутрішнього стану Росії і від того, наскільки на той момент українська армія буде готова до контрнаступу.

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